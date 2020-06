An den Chrysler Patriot erinnern sich nur absolute Fans der 24 Stunden von Le Mans. Denn die Idee, mit einer Gasturbine und Schwungrad-Speicher einen Hybridantrieb zu bauen, kam über großspurige Ankündigungen nicht hinaus.

Die 24 Stunden von Le Mans ziehen traditionell auch Projekte an, bei denen – vorsichtig formuliert – der Optimismus im Mittelpunkt steht. Das passiert sogar den großen Autobauern. Denn wie sonst erklärte sich vor fünf Jahren der Nissan GT-R LM Nismo von Nissan? Doch der japanische Autobauer brachte seinen Exoten immerhin ins Rennen. Der US-Autoriese Chrysler kam mit seinem ähnlich optimistischen Chrysler Patriot nicht einmal so weit. Kein Wunder, dass sich in Deutschland kaum jemand an den Rennwagen von Chrysler erinnert.

„Slideshow oder Shutdown?“ schrieb das Magazin „AutoWeek“

Genauso wie bei Nissan begleiteten auch den Chrysler Patriot bereits bei seiner Premiere extrem großspurige Ankündigungen. Doch der Reihen nach: Im Januar 1994 stellte Chrysler das Projekt auf der North American International Auto Show in Detroit vor. Der Autobauer verkündete, schon 1995 mit einem „revolutionären“ Hybrid-Antrieb in Daytona, Sebring und Le Mans anzutreten. Die Presse nahm die Ankündigung dankbar auf. Das US-Magazin „AutoWeek“ widmete dem Projekt sogar eine Titelstory, zeigte sich jedoch eher zurückhaltend kritisch.

Auch das Wall Street Journal berichtete über das Fahrzeug, ließ dabei jedoch deutlich weniger Zurückhaltung erkennen. Dabei gab es Details zum Antriebskonzept erst ein paar Monate später. Doch auch bei einem dazu angesetzten Pressetermin im Chrysler ansonsten sagenumworbenen Forschungs- und Entwicklungs-Center Liberty and Technical Affairs in Rochester Hills blieb vieles im Nebel. Zudem nahm es die Presseabteilung von Chrysler bei diesem Termin mit der Wahrheit nicht ganz genau, berichteten die Presseleute bei diesem Termin doch von erfolgreichen ersten Tests im britischen Donington.

Heute nennt Chrysler seinen gescheiterten Rennwagen „Chrysler Patriot Hybrid Project“. Klingt ja auch irgendwie besser 😉

Im Hintergrund ist die Gasturbine mit dem Stromgenerator zu sehen. (Foto: FCA –Chrysler)

Fotos und Videos mit einem fahrenden Chrysler Patriot sollten diese Aussagen belegen. Naja, sagen wir besser, er bewegte sich! Denn aus eigener Kraft fuhr der revolutionäre Rennwagen bei diesem „Test“ nicht. Chrysler trickste, ließ ein Zugfahrzeug den Boliden anschleppen. „Testfahrer“ Andy Wallace musste das Zugseil dann vor den Bergabpassagen loslassen, um mit dem Patriot den Berg hinabzurollen. Fotografen und Kameraleute nutzen diese kurzen Passagen, um „Fahrbilder“ zu schließen. Gut möglich, dass diese Erfahrung Wallace deshalb heute qualifiziert, den aus Lego gebauten Bugatti Chiron zu fahren.

Wie sah der Antrieb des Chrysler Patriot aus?

Hätte das Ganze funktioniert, dann hätte ein Elektromotor den Chrysler Patriot bewegt. Der musste jedoch, um Gewicht zu sparen, auf schwere klassische Batterien verzichten. Stattdessen verfügte der Rennwagen über ein Schwungrad. Es hatte die Aufgabe, als mechanische Batterie Energie für den Antrieb bereitzustellen. Eine ähnliche Technik entwickelte das Formel-1-Team Williams für den Einsatz in Bussen. Porsche bestückte einst einen 911 GT 3 R Hybrid mit so einem Schwungrad und trat damit bei den 24-Stunden am Nürburgring an.

Als Range-Extender und Stromerzeugung verfügte der Chrysler Patriot über eine mit Erdgas befeuerte Gasturbine. Mit der Gasturbine beschäftigte sich Chrysler schon in den 1950er-Jahren. Sie galt schließlich einst als der ganz heiße Shit, der eines Tages unsere Autos antreiben sollte. Ab 1963 testete der US-Autobauer mit dem Chrysler Turbine Car die Gasturbine sogar in den Händen ausgewählter Kunden. Damit ging der US-Autobauer bei diesem Thema weiter als alle anderen Autobauer. Zum Serieneinsatz kam es trotzdem auch bei Chrysler nicht. Ein zweiter Versich in den 1970er-Jahren scheiterte ebenfalls, die Gasturbine geriet in Vergessenheit.

Herzstück der Antriebseinheit des Chrysler Patriot war ein Schwundrad. Es lief mit bis zu 58.000 Umdrehungen pro Minute – wenn es denn lief! Links neben dem Schwundrad befinden sich die Gasturbine und der Stromerzeuger. (Foto: FCA – Chrysler)

Zumindest wurde es ruhig um das Thema – bis 1994, bis zur Vorstellung des Chrysler Patriot. Was übrigens, das einmal nebenbei, etwas an heutige Wünsche von Wankelfreunden erinnert. Denn auch sie hoffen auf ein Comeback ihres Lieblingsmotors als Range Extender. Warten wir das mal ab. Bei der Gasturbine war die Hoffnung vergebens. Denn die Gasturbine funktionierte auch als Range Extender nicht. Zumindest nicht im Sport-Prototypen Chrysler Patriot.

Denn die Turbine des Sportwagen sollte mit einer Drehzahl von bis zu 28.000 Umdrehungen pro Minute laufen. Doch bei so hohen Drehzahlen überhitzte die Turbine regelmäßig, womit die Turbinenschaufeln schmolzen. Dieses Problem ließ sich vor einem Vierteljahrhundert nicht lösen. Daher wurde es schnell wieder es ruhig um das Rennsportprojekt von Chrysler. Der revolutionäre Rennwagen blieb bald für immer in der Box. Er rannte trotz der großspurigen Ankündigungen weder in Daytona noch in Sebring oder Le Mans.