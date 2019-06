Die 5-Sekunden-Strafe für Sebastian Vettel war ein Witz!

Sebastian Vettel verlor gestern den Sieg beim Großen Preis von Canada, weil ihn die Sportkommissare mit einer 5-Sekunden belegten. Das war lächerlich! Und ich frage mich, wir diese Sportkommissare von 40 Jahren im Fall des epischen Duells zwischen Gilles Villeneuve und René Arnoux geurteilt hätten?

Ich verfolge die Formel 1 seit gut 40 Jahren, auch wenn das Interesse in den letzten Jahren nachgelassen hat. Inzwischen habe ich sogar mein Sky-Abo gekündigt, weil ich mir die Rennen nicht mehr regelmäßig anschaue. Trotzdem schaute ich mir gestern das Rennen in Montreal im Fernsehen an. Ich sah, wie Sebastian Vettel als Erster ins Ziel fuhr. Doch die Sportkommissare belegten den Heppenheimer mit einer 5-Sekunden-Strafe, weshalb die Veranstalter schließlich Lewis Hamilton als Sieger des Rennens feierten.

Was war passiert?

Auslöser für die Strafe war ein Vorfall in der 48. Runde, als Vettel unter dem Druck von Hamilton in einer namenlosen Rechts-links-Kombination den richtigen Punkt zum Einlenken verpasste. Der Ferrari rutschte von der Bahn, schlitterte in Kurve vier innen über das Gras und kam dann auf die Strecke zurück. Während des Ausrutschers war Vettel zeitweise nur noch Passagier in seinem Cockpit. Denn der Ferrari rutschte zum Teil auf dem Unterboden über das Gras. Erst als wieder alle vier Räder die reguläre Strecke berührten holte Vettel den Ferrari wieder in einen kontrollierten Fahrzustand zurück.

Die Aufnahmen der Onbord-Kamera aus dem Auto des Ferrari-Piloten zeigen, wie Vettel zurück auf dem Asphalt einmal kurz nach rechts lenkt. Kritiker erkennen in diesem Lenkmanöver ein gezieltes Blocken des heranstürmenden Weltmeisters Lewis Hamilton. Die, die einmal selbst ein Auto im Wettkampf bewegt haben, sind oft zurückhaltender. Sie ordnen das Lenkmanöver noch dem Einfangen des Ferrari zu. Unabhängig davon, wie das Lenkmanöver auch zu beurteilen ist, es war Hamilton zu verdanken, der am Kurvenausgang wohl kurz bremste, dass sich die Boliden bei diesem Vorfall nicht berührten.

Charles Leclerc beim Großen Preis von Canada 2019 – die Reifenspuren im Hintergrund zeigen, dass die Linie von Lewis Hamilton gar nicht ungewöhnlich war. (Foto: Ferrari)

Die Rennkommissare sahen in dem Manöver von Sebastian Vettel ein unerlaubtes Zurückkehren auf die Strecke. Sie kamen zu dem Schluss, dass Vettel dabei Hamilton in unzulässigerweise abgedrängt habe. Wobei das Foto mit Charles Leclerc zeigt, dass die Wahl der Linie an dieser Stelle gar nicht ungewöhnlich ist. Unabhängig betonen die Sportkommissare, dass es Lewis Hamilton war, der eine Kollision verhinderte. Deshalb belegten sie den Sebastian Vettel mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden. Sebastian Vettel regte sich schon im Cockpit kräftig auf, als ihm sein Team über Funk von dieser Strafe informierte.

Der Vorfall war nur das Vorspiel!

Nach dem Rennen stellte der Ferrari-Pilot seinen Boliden an der Waage der FIA ab. Vettel fuhr nicht mit seinem Auto unter das Siegerpodest. Nur „Sieger“ Hamilton und der drittplatzierte Charles Leclerc parkten ihre Autos dort hinter den großen Aufstellern, die ihre Platzierungen anzeigten. Der Platz hinter der Zwei blieb frei. Statt im Parc-Ferme zum Kurzinterview anzutreten, rannte Vettel mit dem Helm auf dem Kopf in das Hospitality-Zelt seines Arbeitgebers. Die Kameras verfolgten den vierfachen Weltmeister dabei auf Schritt und Tritt.

Erst als die Kameras ihm nicht mehr folgen konnten, nahm Vettel seinen Helm ab. Es dauerte ein paar Minuten, bis es weiterging. Denn erst im Schlepptau eines Offiziellen der FIA begab sich Sebastian Vettel zur Siegerehrung. Am Parc-Ferme stoppte der Heppenheimer kurz, um dann die Aufsteller vor den Autos neu zu sortieren. Die „Zwei“ landete vor dem Auto von Lewis Hamilton, die „Eins“ schob Vettel auf den verwaisten Platz. Eine Aktion, die zeigte, wie angefressen Vettel das Urteil der Sportkommissare zur Kenntnis nahm.

Wie hätten die Sportkommissare von gestern über dieses Duell geurteilt?

Im Netz überschlugen sich die Beiträge, die Sebastian Vettel für sein Verhalten – teilweise scharf – kritisierten. „Kindisch“, „unsportlich“ oder „affig“ waren Wörter, die in vielen Beiträgen über Sebastian Vettel in diesen Minuten auftauchten. Das ist in der Tat nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn zum Sport gehört auch, die Entscheidungen der Schiedsrichter zu akzeptieren. Selbst wenn die Entscheidung, wie in diesem Fall, ein Fehlurteil ist. Denn bei aller Aufregung über das Verhalten von Vettel, die Strafe ist einfach lächerlich.

Die Strafe verhindere ein echtes Rennen!

Wir sollten froh sein, wenn es endlich wieder echte Duelle auf der Strecke gibt. Rennen, die mit der richtigen Boxstop-Strategie entschieden werden, gab es in den letzten Jahren viel zu oft. Die Strafe von fünf Sekunden hat letztlich das Rennen entschieden. Daneben hat sie die Zuschauer um einen echten Wettkampf gebracht. Denn Lewis Hamilton wusste, dass er seinen Mercedes nur in Schlagdistanz zum Deutschen halten musste. Ohne die Strafe hätte Hamilton für einen Sieg überholen müssen.

Bei der Siegerehrung war Sebastian Vettel immer noch ziemlich angefressen. (Foto: Ferrari)

Auch ist die Situation, die zur Bestrafung führte, nicht so eindeutig, wie die Sportkommissare es in ihrer Begründung anführen. Denn die Linie, die Lewis Hamilton wählte, unterschied sich nicht von der in anderen Runden. Ein „Abdrängen“ kann ich nicht erkennen. Ähnlich erging es Sebastian Vettel. Schon in der Auslaufrunde betonte der Deutsche, er habe nach dem Ausflug auf das Gras keine andere Chance gehabt, den Rennwagen auf die linke Fahrbahnseite zu ziehen. Sebastian Vettel war froh, nicht in die Mauer zu fliegen.

Lewis Hamilton kam dem Ferrari von Vettel nach dessen Ausflug mit großen Schritten näher. Doch es reichte nicht einmal im Ansatz dafür, den roten Boliden zu überholen. Auch die Tatsache, dass der Weltmeister mit dem Verzögern seines Mercedes eine Kollision verhinderte, rechtfertigt die Strafe nicht. Wenn das der Standard ist, dann hätten die Sportkommissare gestern einige Zeitstrafen mehr aussprechen müssen. Insofern kann ich die Verärgerung von Sebastian Vettel verstehen. Die Strafe war ein Witz.

Ich frage mich, wie diese Sportkommissare das legendäre Duell zwischen Gilles Villeneuve und René Arnoux 1979 in Dijon beurteilt hätten. Der Logik von gestern folgend, hätte beide jeweils mindestens fünf Minuten Strafzeit bekommen müssen. Gleichzeitig wird heute oft behauptet, dass dem Sport heute die Typen fehlen. Heutige Sportler wären angepaßt und geben in Interviews nur Floskeln und Phrasen wieder. Sebastian Vettel hat dieses Vorurteil gestern deutlich widerlegt. Doch das ist für die, die den Sport lieben, natürlich nur ein schwacher Trost.