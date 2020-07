Mitsubishi friert seine europäische Modellpalette ein – Ist das der Anfang vom Ende oder der Aufbruch zu neuen Ufer?

Europa bleibt für Importeure ein schwieriges Geschäftsfeld. Mitsubishi teilt jetzt mit, keine neuen Fahrzeuge mehr nach Europa bringen zu wollen. Das Unternehmen sehe als Teil der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz seine Hauptmärkte in Zukunft in Afrika, Ozeanien und Südamerika.

Das Unternehmen habe auf einer Vorstandssitzung beschlossen, die Einführung neuer Modelle auf dem europäischen Markt einzufrieren. Diese Nachricht verpackt der japanische Autobauer in vier kurzen Absätzen:

Mitsubishi Motors Corporation, at its July 27, 2020 board of directors meeting, resolved to freeze the introduction of new models to the European market.



Sales of existing models will continue.



Additionally, after-sales and services will continue, for customers who prefer to use Mitsubishi products.



The forecast of costs to be incurred due to the freeze on introduction of new vehicle models has already been reflected in the earnings forecast for fiscal year 2020 that we announce today. The specific amount is currently being examined. We will make an announcement promptly if further related matters for disclosure arise.

Pressemitteilung der Mitsubishi Motors Corporation vom 27. Juli 2020