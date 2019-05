Rückblick – Oldtimertreffen 2019 bei BC-Moto-Service in Dortmund

Das Oldtimertreffen bei BC-Moto-Service in Dortmund ist unter Oldtimer-Freunden im Ruhrgebiet längst mehr als ein Geheimtipp. Jedes Jahr treffen sich hier am ersten Sonntag im Mai im Südosten von Dortmund Gleichgesinnte zum Benzingespräch.

Was macht eigentlich ein gelungenes Oldtimer-Treffen aus? Schöne Oldtimer, nette Leute und eine angenehme Atmosphäre. Mit allem konnte das Treffen in Dortmund-Aplerbeck aufwarten. Denn mehr als 200 Oldtimer und ein Vielfaches an Freunden folgten dem Ruf. Darunter übrigens genauso seltene Fahrzeuge wie „Alltagsklassiker“. Zur Fraktion der „Seltenen“ gehörten zweifelsfrei ein Aston Martin DB5 Superleggera oder ein DB HBR 5 von Deutsch et. Bonnet.

Hier gibt es viel Benzin im Blut!

Neben solchen seltenen Schmuckstücken wird selbst eine Pagode von Mercedes-Benz oder eine Renault Alpine 310 fast schon zum Alltagsklassiker. Was ihren Reiz jedoch in keiner Weise mindert. Ebenso waren übliche Alltagsklassiker wie der VW Käfer, der Opel Rekord oder der Ford Taunus in Aplerbeck zu bestaunen. Die Mischung der Fahrzeuge beim MC-Moto-Service war also ein schöner Oldie-Cocktail.

Aston Martin DB5 Superleggera … hübscher Gast mit einem Hauch von James Bond Wunderschöner DB HBR 5 von Deutsch und Bonnet – hübscher wurde Technik von Panhard wohl nie verpackt. Den Antrieb dieses Sportwagen übernimmt der Zweizylinder-Boxermotor (851 cm³) aus dem Panhard Dyna Z. SAAB 96 im Rallye-Trim Super Seven – eine Fahrmaschine, die ihrer Zeit weit voraus war. Diese Felge hätten viele gern am Auto … Beim BC Moto Service ist das legendäre Ronal Turbo Rad der Aufroller für den Gartenschlauch. Jaguar E-Type in Bordeaux rot … der Liebling von Karla beim Oldtimertreffen 2019 bei BC-Moto-Service in Dortmund Autobianchi A112 im legendären Alitalia-Look DKW Schnellaster 3=6 … einer der Transporter des Wirtschaftswunders … der Favorit von Tom beim Oldtimertreffen 2019 bei BC-Moto-Service in Dortmund AMC Javelin, ein Sportcoupé der American Motors Corporation dürfte in Deutschland auf einem Oldtimertreffen definitiv selten sein. Volles Haus beim Oldtimertreffen 2019 bei BC-Moto-Service in Dortmund

Eins ist beim Bummel über das Gelände schnell klar, hier trifft man sich aus Liebe zu einem gemeinsamen Hobby. Wobei das Meeting nebenbei zu einem Klassentreffen der Abarth Coppa Mille, die heute im Kampf der Zwerge rennt, geriet. Wir trafen in Dortmund gleich mehrere ehemalige Gesamtsieger der schnellen Kleinwagen aus der Schmiede des legendären Carla Abarth. Daneben sorgten ein paar Starter aus der Youngtimer Trophy sowie der NSU TT Trophy für weiteres Rennsportflair.

Unsere Favoriten?

Wie bei jedem Treffen, über das ich schreibe, „wählen“ Karla und ich immer unsere Favoriten. Karla wählte einen Jaguar E-Type, der im Hof des Veranstaltungsgeländes stand. Der Sportwagen glänzte mit einem wunderbaren Karosseriekleid in „Bordeaux rot“. Das ist zwar eine klassische, gleichwohl aber seltene Farbe bei Jaguar. Womit Karla und ich uns bei der Farbe fast einig waren. Auch mein Favorit trug ein ähnlich Dunkles rot. Denn ich entschied mich für einen DKW Schnellaster 3=6 Pritsche, den der BC-Moto-Service zurzeit zum Verkauf anbietet.