Wie sichert Jaguar Land Rover seine Keyless Go Systeme?

Der ADAC und sein österreichisches Pendant ÖAMTC testeten 273 aktuelle Fahrzeugmodelle auf ihre Diebstahlsicherheit. Nur vier Modelle konnten die Testern nicht knacken. Alle unüberwindbaren Fahrzeuge stammten von Jaguar Land Rover.

Das überrascht, denn in den letzten Jahren gab es in den Statistiken der Autoversicherer eine Konstante. Fahrzeug von Jaguar Land Rover lagen in der Hitparade der Kfz-Diebstähle im Vorderfeld. Besonders für die Geländewagen von Land Rover interessierten die Langfinger. Das blieb dem britischen Autobauer natürlich nicht verborgen. Jaguar Land Rover intensivierte daher die Bemühungen, die Fahrzeuge der Kunden diebstahlsicher zu bekommen.

Offensichtlich mit Erfolg!

Denn im aktuellen Test des ADAC zur Sicherheit von schlüssellosen Zugangssystemen brillierten die Fahrzeuge des britischen Autobauers. Der ADAC testete in Zusammenarbeit mit seinem österreichischen Pendant ÖAMTC die Sicherheit von 273 aktuellen Automodellen. Nur Jaguar E-PACE, Jaguar I-PACE, Land Rover Discovery und Range Rover waren nicht ohne Schlüssel zu öffnen und zu starten.

Die Automobilclubs weisen seit einigen Jahren auf die Sicherheitslücken von Keyless-Go-Systemen hin. Denn die bisher in der Autoindustrie eingesetzten Systeme lassen sich einfach überlisten. Die Diebe scannen das von den Schlüsseln dauerhaft ausgehende Funksignal. Das passiert beispielsweise in Restaurants oder anderen Orten, wo die Fahrzeugbesitzer ihre Autos nicht dauerhaft im Blick haben.

Das aufgefangene Signal leiten die Diebe mit einem eigenen Sender zu einem Komplizen auf dem Parkplatz weiter. Der kann dank dieser Verlängerung der Reichweite das Auto öffnen, starten und wegfahren. Dabei laufen die Autos in der Regel weiter, bis der Tank leer ist. Wer bei laufendem Motor nachtankt, der kann das Auto problemlos Tausende Kilometer vom Originalschlüssel entfernen.

Das Problem ist lange bekannt. Vor zwölf Monaten testeten ADAC und ÖAMTC bereits 180 Fahrzeuge. Damals scheiterten die Tester nur am Land Rover Discovery. In diesem Jahr dehnten die Automobilclubs den Umfang der Tests um mehr als 90 weitere Fahrzeuge aus. Das Ergebnis erschreckt. Außer den vier Fahrzeugen von Jaguar Land Rover lies sich weiterhin alle Fahrzeuge öffnen und starten.

Was macht Jaguar Land Rover anders?

Das Ergebnis des Tests zeigt, dass der Rest der Autoindustrie das Problem offensichtlich bisher ignoriert. Vermutlich war es die große Beliebtheit der britischen Fahrzeuge bei Langfingern, die den Jaguar Land Rover handeln lies. In ihren Presseunterlagen nennen die Briten keine Details. Sie sprechen nur davon, dass ihre Ultra-Wide-Band-Technik die Entfernung zwischen Auto und Schlüssel berücksichtigt.

Das klingt nach einer Funkpeilung. Seefahrer kennen seit Jahrhunderten die Triangulation, wenn sie mit Hilfe von Leuchttürmen ihre Position auf dem Meer bestimmen. Fluglotsen bestimmen die Position von Flugzeugen über die sogenannten Funkfeuer auf die gleiche Art und Weise. Das Prinzip lässt sich leicht auf ein Auto und den Schlüssel übertragen. Das Auto benötigt dafür allerdings mindestens zwei Antennen, die getrennt mit dem Schlüssel kommunizieren.

Mithilfe der Signallaufzeiten und der Abstrahlwinkel lassen sich die Entfernung und die Position des Schlüssels zum Auto ermitteln. Da sich das Prinzip umdrehen lässt, kann auch der Schlüssel seine Entfernung zum Auto ermitteln. Erst wenn Schlüssel und Auto zum gleichen Ergebnis über Abstand und Ausrichtung kommen, öffnet und startet das Auto. Die bisher von Dieben eingesetzte Verlängerung der Reichweite verfälscht das Ergebnis und geht ins Leere.

Es überrascht, dass die Briten bisher die Einzigen sind, die ihre Keyless Go Systeme so absichern. Natürlich sorgt der Einbau einer Funkpeilung für Mehraufwand. Aber der Diebstahl des Autos ist für den Kunden eine ärgerliche Geschichte. Wir sprechen da aus eigener Erfahrung. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum andere Hersteller ihre Fahrzeuge nicht wie Jaguar Land Rover besser absichern.