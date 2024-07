Auto Union Typ 52 – der Schnellsportwagen

Mercedes bringt mit ihrem Mercedes-AMG One zurzeit Formel 1-Technik der Saison 2015 auf die Straße. Auch der Rodin FZERO oder Red Bulls RB17 sollen dicht an den Autos der Königsklasse sein. Doch die Idee, Grand Prix-Technik auf der Straße zu bewegen, ist nicht neu. Den die Audi Tradition zeigt an diesem Wochenende in Goodwood mit dem Auto Union Typ 52 wie das schon vor 90 Jahren aussehen sollte.

Marius Müller-Westernhagen sang in seinem Lied „Mit 18“ einst „… ich möcht zurück auf die Straße … “. Das Lied war ein wehmütiger Rückblick eines Älteren auf seine Jugend. Und es ist nicht ganz klar, wie real der Rückblick ist. Denn, das wissen wir alle, Teile der Erinnerung verschieben sich immer. Menschen sehnen sich offenbar danach, wie es früher einmal war. Oder, wie es hätte sein können! Der Auto Union Typ 52 passt hervorragend in dieses Gedankenspiel. Denn mit dem Typ 52 plante Ferdinand Porsche eine straßentaugliche Version der Auto-Union-Rennsportwagen, die in seinem Konstruktionsbüro entstanden.

Der Artikel über den Auto Union Typ 52 von 1989.

Bekannt ist der Typ 52 schon seit Ende der 1980er-Jahre. Im Juli 1989 widmete die „Motor Klassik“ dem nicht realisierten Supersportwagen vier Seiten. Autor Hermann Ries entdeckte im Porsche Archiv zuvor rund 20 Blätter mit Zeichnungen, Grafiken und Daten zu dem geplanten Projekt. Sie bildeten die Grundlage für seinen Artikel „Der Stoff, aus dem die Träume sind“. Auch Ries kam zu dem Schluss, dass der Typ 52 in den 1930er-Jahren nicht über den Status einer Idee hinauskam. 2017 brachte Thomas Roschmann in seiner Reihe „autocult“ ein Modell im Maßstab 1:43 des Typ 52 auf den Markt.

Die Auto Union will Grand Prix fahren – Ferdinand Porsche baut das passende Auto!

Ab 1934 galt in der Grand Prix-Europameisterschaft die 750-Kilogramm-Formel. Das war, anders als wir das heute kennen, das Maximalgewicht. Schwerer durfte kein Rennwagen sein. So wollten die Regelhüter der CSI im Automobil-Weltverband die Leistung der Fahrzeuge eindämmen. Ihr Ziel oder besser ihre Hoffnung war, dass mit dem Limit des Gesamtgewichts das Größenwachstum der Motoren ein Ende hat. Schon 1932 entstand die die Auto Union AG als Holding für die vier Autobauer Audi, DKW, Horch und Wanderer. Die Sächsische Landesbank war Kreditgeber aller vier Autobauer und drängte auf den Zusammenschluss.

Original-Skizzze des Auto Union Typ 52 – diese nutzte schon 1989 die Motor Klassik für ihren Artikel. (Foto: Audi AG)

Die vier Ringe, die wir heute als Logo von Audi kennen, waren das Symbol der Auto Union. Ein Serienmodell trug diese Ringe vor dem Zweiten Weltkrieg übrigens nie. Der Auto Union Typ 52 hätte das ändern sollen. Diese Geschichte nahm ihren Anfang in Stuttgart. Dort entwarf Ferdinand Porsche mit seinem P-Wagen für die 750-kg-Formel vorausschauend das passende Auto. Als sich die Auto Union zu einem Engagement in der Grand Prix-Europameisterschaft entschied, fand Porsche 1933 einen Geldgeber für seinen Rennwagen. Der sächsische Autobauer erwarb die Rechte am P-Wagen. Aus diesem wurde der Auto Union Typ A – laut Porsche-interner Nomenklatur „Typ 22“.

Die Silberpfeile der Auto Union waren sofort erfolgreich!

Bereits 1934 fuhr Hans Stuck mit dem Rennwagen zum Sieg beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Schon zuvor sicherte sich Stuck mit dem Auto Union auf der Berliner AVUS mehrere Weltrekorde. Auch zwei nicht zur Europameisterschaft zählende Grand Prix, in der Schweiz und in Ungarn, gewann Stuck. Beim Großen Preis von Italien lagen zeitweise drei Auto Union in Front. Doch technische Defekte und Kinderkrankheiten verhinderten den ganz großen Erfolg. Im Unterschied zu seinen Kontrahenten setzte Ferdinand Porsche bei seinen Grand Prix-Rennwagen auf en Mittelmotorkonzept und einen Piloten, der vor dem Motor sitzt.

Seitenansicht des Auto Union Typ 52 – so stellten sich Ferdinand Porsche und sein Team 1934 einen Schnellsportwagen vor (Foto: Audi AG).

Mit dem Typ C, dem weiterentwickelten Rennwagen, holte Bernd Rosemeyer 1936 die Europameisterschaft nach Chemnitz. Dazu gewann die Auto Union mit ihren Rennsportwagen mehrere Bergmeisterschaften und drei deutsche Meisterschaften – immer im Wettstreit mit den Kontrahenten von Mercedes-Benz. Im Schatten dieser Erfolge begann Ferdinand Porsche mit seinen Mitarbeitern zu überlegen, eine straßentaugliche Version von den Rennsportwagen abzuleiten. In den Konzeptunterlagen von Porsche nannten die Entwickler diese Idee „Schnellsportwagen“. Porsche sah Potenzial, so ein Auto an Kunden zu verkaufen.

Aus der Idee wurde der Auto Union Typ 52!

Damit waren Porsche und seine Mitarbeiter – mal wieder – Visionäre. Wobei sie – auch das war Ferdinand Porsche – neben einer Straßenversion auch an Einsätze bei Langstreckenrennen wie in Le Mans oder den damals beliebten Fernfahrten dachten. Das Projekt bekamm als „Typ 52“ eine interne Projektnummer. Bereits 1933 entstanden im Porsche Konstruktionsbüro erste Designskizzen. Die Verantwortlichen skizzierten einen Versuchswagen, entschieden sich jedoch – davon gehen die Archivare und Historiker heute aus – schließlich gegen den Bau dieses Prototypen. 1935 schloss Porsche die Akten des Projekts.

Der Motor des realisierten Auto Union Typ 52 stammt aus dem fahrfähigen Nachbau des Auto Union Typ C Rennwagen – das bietet der Audi Tradition die Möglichkeit, diesen Motor zwischen seinem Typ C und dem Typ 52 zu wechseln. (Foto: Audi AG).

Geplant war der Auto Union Typ 52 als enger Verwandter der Grand Prix-Rennwagen. Das Chassis des Auto Union Typ 52 legten die Techniker als Leiterrahmen mit Mittelmotor aus. Den Antrieb sollte der Motor aus dem Auto Union Typ 22 übernehmen. Wobei die Techniker planten, die Verdichtung des 16-Zylindermotors zu reduzieren. So sollten die Kunden des Auto Union Typ 52 normales Benzin tanken können. Zudem planten die Entwickler die Übersetzung des Roots-Kompressors anzupassen. Auch das sollte helfen, den Motor „alltagstauglich“ zu machen.





Das Ziel waren 200 PS Leistung und 436 Newtonmeter Drehmoment!

In den Planspielen der Entwickler sollte der Motor im Auto Union Typ 52 aus 4,4 Litern Hubraum bei 3.650 Umdrehungen pro Minute rund 200 PS Leistung schöpfen. Beim maximalen Drehmoment peilten die Entwickler 436 Newtonmetern bei moderaten 2.250 Umdrehungen pro Minute an. Das Ziel war ein standfester Motor, der den Auto Union Typ 52 auf solide 200 Kilometer pro Stunde treiben kann. Das mag heute – 90 Jahre später – nicht sonderlich beeindrucken. Aber 1934/35 wäre der Schnellsportwagen Auto Union Typ 52 eines der stärksten und schnellsten Autos mit Straßenzulassung gewesen.

Die Heckansicht des Auto Union Typ 52 zeigt die gedrungene Linie des Schnellsportwagens. Das ist schon deshalb notwendig, um den großen Motor zu bedecken. (Foto: Audi AG).

Über die Jahrzehnte geriet das Projekt in Vergessenheit – von Ausnahmen wie dem Artikel in der „Motor Klassik“ und dem Modellauto aus dem Hause „autocult“ abgesehen. Irgendwann „stolperten“ die Experten der Audi Tradition wohl auch in ihren Archiven über den Schnellsportwagen. Und bald entstand die Idee, den bauen wir! Das erinnert an den Lotus 66 – wo wir bereits die Frage aufwarfen, ob die Realisierung einer verworfenen Fahrzeugidee als Neukonstruktion oder als Restomod gilt. Zusammen mit den Spezialisten von Crosthwaite & Gardiner realisierte die Audi Tradition jetzt ihren Schnellsportwagen. Bei Crosthwaite & Gardiner im Südengland entstanden bereits die gefeierten Nachbauten der Auto Union Grand Prix-Rennwagen. An diesem Wochenende debütiert der Auto Union Typ 52 beim Goodwood Festival of Speed.

Der Schnellsportwagen entstand in mehrjähriger Bauzeit!

Alle Bauteile sind „custom made“. Sie entstanden in Handarbeit speziell für dieses Modell. Mit über fünf Metern Länge ist der Auto Union Typ 52 eine imposante Erscheinung. Damit übertragt der realisierte Schnellsportwagen die ursprünglichen Pläne um fast 70 Zentimeter. Die lang gestreckte Silhouette lässt erkennen, diesen Wagen trimmten seine Entwickler bereits vor 90 Jahren auf bestmögliche Aerodynamik und maximale Performance. Im Unterschied zu seinen Grand Prix-Geschwistern verfügt der Auto Union Typ 52 über Scheinwerfer und ein Dach über dem Kopf der Insassen. Diese können an Bord sogar Gepäck verstauen.

Der Innenraum des Auto Union Typ 52 – die Anordnung der Sitze griff 1993 der McLaren F1 auf. (Foto: AUDI AG)

Bis zu drei Passagiere finden im Auto Union Typ 52 Platz. Wer jetzt an den McLaren F1 denkt, der liegt nicht falsch. Denn wie bei dem Briten sitzt auch im Auto Union Typ 52 der Fahrer in der Mitte. Die Beifahrersitze sind seitlich leicht versetzt dahinter angeordnet. Beim Leergewicht des Schnellsportwagens peilten die Entwickler 1934 genau 1.300 Kilogramm an. Mit drei Passagieren, 70 Kilogramm Gepäck und den notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen an Bord, gingen sie von einem Gesamtgewicht von 1.750 Kilogramm aus. Bei der Realisierung jetzt bestätigten sich diese Zahlen nicht ganz.

Die Realisierung des Auto Union Typ 52 war eine Herausforderung!

Denn das Leergewicht des realisierten Auto Union Typ 52 liegt bei 1.450 Kilogramm. Das geht unter anderem darauf zurück, dass sich die Audi Tradition für den Einsatz des sechs Liter großen Motors aus dem Auto Union Typ C von 1936 entschied. Denn dieses 520 PS starke Triebwerk war verfügbar. Die Audi Tradition plant, den Motor zwischen seinen Neubauten rotieren zu lassen. Zudem war waren nicht alle Unterlagen zu den Plänen der Auto Union und von Ferdinand Porsche sind erhalten. Die Auto Union AG in Chemnitz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Damit gingen auch die Akten zum Projekt Schnellsportwagen größtenteils verloren.

Der Auto Union Typ 52 mit geöffneten Türen. Die vier Türen gehen auch darauf zurück, dass die ersten Entwürfe des Schnellsportwagens von fünf Sitzen ausgingen. Erst im Laufe der weiteren Planungen beschränkten sich die Entwickler auf drei Sitze. Dafür nutzten sie die hintere Tür, um sich den Zugang zum Ersatzrad zu sichern (Foto: AUDI AG).

Auch Zeitzeugen, die vor 90 Jahren in die Entwicklung eingebunden waren, gibt es nicht mehr. Insofern war das Projekt für Timo Witt, Leiter der historischen Fahrzeugsammlung von Audi und die Spezialisten bei der Audi Tradition sowie bei Crosthwaite & Gardiner eine große Herausforderung. Immer wieder waren Detailfragen zugunsten der ein oder anderen technischen Lösung zu entscheiden. So fanden sich in den erhaltenen Unterlagen beispielsweise keine Angaben zur Außenlackierung. Das Team entschied sich für Cellulose Silver (Silber seidenmatt).

Witt, der vor seiner Tätigkeit bei der Audi Tradition als Ingenieur im Le Mans-Programm von Audi tätig war, sagt zur Entwicklung im Rückblick: „Auch in den 1930er Jahren – dies eine Erkenntnis aus unserem intensiven Austausch – hätten die Entwickler im Verlauf der Erprobung vermutlich noch das ein oder andere Detail technisch nachjustiert. Und so mussten wir beispielsweise den Radstand des jetzt gebauten Auto Union Typ 52 länger machen als in den ursprünglichen Planungsunterlagen, weil das im Package mit den anderen Komponenten wie etwa Vorderachsaufhängung, Aggregat, Lenkung oder Getriebe technisch nicht anders umsetzbar war. Dagegen haben wir uns bei der Innenausstattung an den Auto Union Grand-Prix-Rennwagen orientiert und gleichzeitig Farben und Stoffe zeitgenössisch interpretiert.“

Technische Daten Auto Union Typ 52

Auto Union Typ 52

Baujahr 2023 Auto Union Typ 52

Planungsstand 1934 Motor 16-Zylinder-Mittelmotor mit Kompressor 16-Zylinder-Mittelmotor mit Kompressor Hubraum 6.005 ccm

(analog Auto Union Typ C 1936) 4.358 ccm

(hubraumgleich wie Auto Union Typ A 1934) Leistung 520 PS (382 kW) bei 4.500 U/min 200 PS (147 kW) bei 3.650 U/min Höchstgeschwindigkeit k.A. konzeptionell ausgelegt auf 200 km/h Kraftstoff 50% Methanol, 40% Super Unleaded, 10% Toluene Normalbenzin Abmessungen (L/H/B) 5.390 / 1.780 / 1.660 mm 4.700 / circa 1.800 / – Radstand 3.315 mm 3.000 mm Leergewicht 1.450 kg 1.300 kg Außenfarbe Cellulose Silver – Baujahr 2023 – Gesamtstückzahl Unikat – Technische Daten des Auto Union Typ 52 – Quelle Audi Tradition