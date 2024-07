Veranstaltungstipp: Erstes Mazda RX-7 Treffen bei Mazda Classic

Am Samstag, den 27. Juli 2024 findet das erste Mazda RX-7 Treffen im „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ statt. Damit steht das umgebaute alte Straßenbahndepot am kommenden Sonntag ganz im Zeichen des Wankel-Motors. Denn in seiner Sonderausstellung ROTATION würdigt das weltweit größte private Mazda-Museum zurzeit den von Felix Wankel ersonnenen Kreiskolbenmotor.

Das erste Mazda RX-7 Treffen im „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ beginnt am 27. Juli 2024 um 10 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des Mazda Museums, das aus einer der weltweit größten privaten Mazda Sammlungen hervorgegangen ist, in der Augsburger Innenstadt statt. Das „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ hat seine Heimat in einem ehemaligen Straßenbahn-Depot. Mit dem Museum schuf Mazda-Händler Walter Frey zusammen mit seinen Söhnen Joachim und Markus eines der interessantesten deutschen Automobil-Museen. Denn sie bilden die Geschichte der Marke Mazda in ihrem Museum inzwischen fast vollständig ab.





In Augsburg gibt es Mazda, die nicht einmal Mazda kannte!

Das geht soweit, dass sogar ein Fahrzeug zu ihrer Sammlung gehört, das den Verantwortlichen der Marke in Japan unbekannt war. Ein Lizenznehmer in Thailand brachte es ohne Abstimmung mit dem Automobilhersteller aus Hiroshima in seiner Heimat auf den Markt. Die Sache flog erst auf, als ein Mitarbeiter aus der japanischen Konzernzentrale das Fahrzeug in Augsburg sah. Mit dem ersten Mazda RX-7 Treffen im „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ würdigt das Museum den Wankelmotor. Das hat viel mit dem Museumsgründer Walter Frey zu tun. Denn Frey ist selbst ein großer Freund des Wankelmotors. In einem Gespräch erzählte der Schwabe einmal, dass sein Berufsschullehrer den Wankelmotor schlecht geredet habe. Das sei für ihn Ansporn gewesen, sich mit dem Kreiskolbenmotor zu beschäftigen.

Blick ins Mazda Classic – Automobil Museum Frey – am kommenden Samstag findet das erste Mazda RX-7 Treffen in dem Museum statt. Wer mit einem RX-7 zum Mazda RX-7 Treffen kommt, bekommt einen reservierten Parkplatz.

Diese Beschäftigung führte schließlich dazu, dass Frey auch beruflich mit Mazda zusammenspannte. Denn mit inzwischen mehr als zwei Millionen produzierten Kreiskolbenmotor-Fahrzeugen erreichte Mazda kürzlich einen historischen Meilenstein. Dabei sah es zeitweise nach einem Abschied vom Wankel aus. 2012 lief die Fertigung von Kreiskolbenmotoren bei Mazda mit dem Produktionsende des Mazda RX-8 aus. Doch vor gut einem Jahr feierte der Wankel in Hiroshima ein Comeback. Denn im Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV kommt der Kreiskolbenmotor als Range-Extender zum Einsatz. Das ist eine Idee, die bei Audi – als Nachfolger von NSU lange auch ein Wankel-Pionier – nicht über das Prototypen-Stadium hinwegkam. Gut möglich, dass das daran lag, dass es in Ingolstadt bis heute gern heißt: „Einen rechten Winkel kann man nicht abdichten!“

Niemand baute mehr Wankel als Mazda!

Mazda bewies das Gegenteil, könnte der Spötter sagen. Und der Besuch in Augsburg zeigt warum. Denn in dem Museum erwartet die Besucher zurzeit unter anderem die Sonderschau ROTATION. Mit ihr zeigt das Automobil Museum Frey nahezu alle Mazda Modelle mit Kreiskolbenmotor. Dazu zählen genauso Serienmodelle wie erfolgreiche Rennwagen. Zu Ihnen zählt die Replik des Mazda RX-7, der 1979 bei den 24 Stunden von Daytona zum Klassensieg fuhr. Selbstverständlich zeigt die Sonderschau auch den Mazda Cosmo Sport 110 S, den 1967 als erster Mazda ein Wankelmotor antrieb. Mit diesem Modell legte auch Walter Frey Ende der 1980er Jahre den Grundstein für seine private Mazda Sammlung, die 2017 zur Eröffnung des Augsburger Mazda Classic – Automobil Museum Frey führte.

Der vordere Mazda RX-7 erinnert beim Mazda RX-7 Treffen an den Klassensieg von Mazda bei den 24 Stunden von Daytona 1979. Während Ted Field, Danny Ongais und Hurley Haywood für Porsche zum Gesamtsieg fuhren, holte das Team „Mazda Technical Center“ mit Platz 7 den Klassensieg bei den seriennahen GTU-Boliden. Im Cockpit des RX-7 lösten sich mit Yoshimi Katayama, Yōjirō Terada und Takashi Yorino drei japanische Piloten ab. (Foto: Mazda)

Im Bereich der Serienmodelle zeigt die Ausstellung unter anderem einen Luce R130, den Wankel-Bus Parkway Rotary 26, den R100 sowie die RX-Reihe mit dem RX-9 als absoluten Exoten. Wer das Wochenende im Zeichen des Kreiskolbenmotors fortsetzen möchte, der kann am Sonntag, 28 Juli, ab 10 Uhr zum echt bayrischen Weißwurstfrühstück erneut im Mazda Museum vorbeischauen. Teilnehmer des RX-7 Treffens profitieren dabei von einem ermäßigten Eintrittspreis. Für 8,90 Euro pro Person (Normalpreis 17,90 Euro) sind neben einem Paar Weißwürste, einer Brezen und einem Getränk auch der Museumseintritt sowie eine Führung durch die Ausstellung enthalten. Weitere Informationen und die Online-Formulare zur Anmeldung sind unter Mazda Classic Automobil Museum Frey zu finden.

Wo findet das RX-7 Treffen statt?

Das RX-7 Treffen findet im Mazda Classic – Automobil Museum Frey statt. Dies ist aus einer der weltweit größten privaten Mazda Sammlungen entstanden. Es befindet sich mitten in der Augsburger Innenstadt (Wertachstraße 29b, 86153 Augsburg). Das Museum mit der Sonderschau ROTATION ist montags bis donnerstags von 12 bis 17 Uhr sowie freitags bis sonntags und an den meisten Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Informationen zum Museum sind auf der Website https://mazda-classic-frey.de zu finden.