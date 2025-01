15. Januar 1896 – Gründung der ersten Autovermietung der Welt!

Wer einen Lieferwagen benötigt oder selbst kein passendes Auto für eine geplante Tour hat, der mietet sich das notwendige Fahrzeug. Heute vor 129 Jahren nahm die erste Autovermietung ihren Betrieb auf.

Denn schon am 15. Januar 1896 eröffnete ein Pariser Automobilclub die weltweit erste Autovermietung. Darin sah der Autoclub eine Möglichkeit, um für das – damals gerade zehn Jahre alte – Auto zu werben. Für drei Francs konnten Interessenten sich eine Stunde in einem Auto fahren lassen. Denn zum Auto, das der Autoclub bereitstellte, gehörte damals ein Chauffeur. Wer einen ganzen Tag über ein Auto verfügen wollte, der zahlte 30 Francs.

Die Idee fand schnell Nachahmer! So warb bereits 1904 in Minneapolis ein Fahrradgeschäft dafür, dass es jetzt auch Autos verleihe. 1912 gründete Martin Sixt in München mit der Firma „Sixt Autofahrten und Selbstfahrer“ die älteste heute noch bestehende Autovermietung. Das Unternehmen startete mit einem Deutz Landaulet de Luxe und zwei weiteren Autos der Daimler-Motoren-Gesellschaft. Der Fuhrpark zeigt, dass SIXT sich als Luxusfahrzeug-Vermietung verstand. Denn auch bei SIXT gehörten Fahrer bei der Miete in diesen Tagen noch zum Auto dazu.

Das änderte sich erst ein paar Jahre später – in Amerika!

Denn in Omaha, Nebraska, waren die Gebrüder Saunders als Immobilienmakler tätig. Um die von ihnen betreuten Häuser und Grundstücke zu besuchen, teilten sich die Inhaber einen Moline Dreadnaught. Doch dieser fiel im Sommer 1915 für Wochen aus. Mitinhaber Joe Saunders fragte sich, wo er sich als Ersatz ein Auto leihen könne. Ein aus Deutschland stammender Autoverkäufer ließ sich auf das Geschäft ein. Frank Arndt vermietete Joe Saunders ein Ford Modell T.

Werbeanzeige der Saunders System Inc. in der Indianapolis Times vom 18. Mai 1929

Beide einigten sich auf einen Preis von sechs Cent pro Meile. Und Joe Saunders fragte sich, ob sich das Geschäft skalieren ließe. Im August 1916 erwarb Saunders den ersten eigenen Ford, um diesen zu vermieten. Das funktionierte praktisch sofort. Schon nach wenigen Wochen baute Saunders sein Geschäft um drei weitere Fahrzeuge aus. In den ersten Monaten vermietete Saunders die Fahrzeuge am Straßenrand – vor dem Büro der Immobilienagentur.





Autovermietung hieß bald Saunders System!

1917 mietete Joe Saunders mit Unterstützung seines Vaters Warwick, der im Eisenerz-Geschäft tätig war, einen alten Pferdestall in der Innenstadt von Omaha an. Dort standen schon 18 Ford Modell T für die Kunden bereit. Für zehn Cent pro Meile konnten die Kunden die Autos mieten. 1919 eröffnete die junge Firma in Kansas City die erste Zweigstelle, nahm später hier auch ihren Hauptsitz. Schon ein Jahr später folgte in Birmingham, Alabama, eine weitere. 1929 betrieb die „Saunders System Inc.“ insgesamt 87 Niederlassungen.

Henry Ford vor einem Modell T – mit dem Erfolgsmodell des Unternehmers starteten sowohl Saunders als auch Walter L. Jacobs ihre Autovermietung. (Foto: Ford)

Parallel zu Familie Saunders gründete Walter L. Jacobs in Chicago ein weiteres Mietwagenunternehmen. Mit gerade einmal 22 Jahren war Jacobs 1918 der Herr über einen Fuhrpark von zwölf Ford Modell T. Für zehn Dollar pro Tag stellte Jacobs diese den Kunden bereit. Jacobs nannte sein Unternehmen zunächst „Rent a Ford“, um dann als „Rent a Car“ aufzutreten. Die Flotte wuchs in nur fünf Jahren auf 565 Autos an. Mit diesen realisierte Jacobs eine Million Dollar Umsatz pro Jahr.

Das alte Problem: Wer wachsen will, der benötigt Geld!

Trotzdem verkaufte der Jungunternehmer seine Firma 1923 an John D. Hertz, wobei Walter L. Jacobs als Chef an Bord blieb. Hertz führte seit 1915 in Chicago mit seiner „Yellow Cab Company“ eine Taxiflotte. Dazu betrieb der Unternehmer einen Auto- und einen Nutzfahrzeug-Hersteller. Mit der Übernahme kam neues Geld ins Unternehmen, um das Wachstum zu finanzieren. Zudem nahm das Unternehmen zunächst den Namen „Yellow Drive-Ur-Self System“ und kurze Zeit später „Hertz Drive-Ur-Self System“ an.

Nach drei Jahren reichte Hertz die Mehrheit an seiner Firmengruppe an General Motors weiter. Mit der vollständigen Übernahme der Autobauer 1943 wurde aus der „Yellow Truck and Coach Manufacturing Company“ die Marke GMC. Zehn Jahre später beschloss GM den Rückzug aus der Autovermietung. John D. Hertz kaufte die Autovermietungen mit seiner zwischenzeitlich erworbenen „Omnibus Corporation of America“. 1954 brachte er Teile seines Unternehmens unter dem Namen „Hertz Corporation“ an die Börse.

Auch in Deutschland gab es bald die Selbstfahrvermietung!

Kurz zuvor ging „Saunders System Inc.“ im erst 1946 gegründeten Newcomer Avis auf. Avis war nach der Übernahme auf einen Schlag der zweitgrößte Autovermieter der USA. Doch auch bei Avis war für das Wachstum frisches Geld notwendig. Gründer Warren Avis verkaufte das Unternehmen bereits 1954 für acht Millionen Dollar an Finanzinvestoren. Zu diesem Zeitpunkt war die Autovermietung auch in Deutschland schon längst etabliert.

Denn schon 1927 entstand in Hamburg die „Selbstfahrer Union GmbH“. Sie bot an zehn Stationen insgesamt 150 Fahrzeuge an. Kunden waren vor allem Amerikaner, die von den Seehäfen Hamburg und Bremen nach Berlin reisten. Bis 1939 wuchs das Unternehmen auf 700 Fahrzeuge an 30 Stationen in 25 Städten. 1974 benannte sich die Selbstfahrer Union, die inzwischen VW gehörte, in InterRent um. 1989 ging InterRent in der französischen Europcar, die damals ebenfalls VW gehörte, auf.