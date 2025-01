Sauber C8 zu verkaufen!

Mit dem Sauber C8 kehrte Mercedes-Benz als Motorenlieferant in den Motorsport zurück. Ascott Collection bietet jetzt einen der drei damals gebauten Sauber C8 an.

Der Sauber C8 war der erste Sauber mit einem Motor von Mercedes-Benz. Das war beim Debüt eine Sensation, denn offiziell betrieb der Stuttgarter Autobauer damals keinen Motorsport. Dank des aus der S-Klasse stammenden Motors, dem im Sportwagen zwei Turbos beim Atmen halfen, fuhr das Team von Peter Sauber aus dem Hinterfeld an die Spitze. Der französische Spezialist Ascott Collection bietet auf der Retromobile in Paris einen Sauber C8 zum Kauf an.

Peter Sauber baute bereits in den frühen 1970er-Jahren den ersten eigenen Sportwagen. Mit dem Sauber C5 stellten sich erste größere Erfolge ein. Herbert Müller gewann mit diesem 1976 die damals populäre Interserie. Nach einem Ausflug in die Gruppe 5 war Sauber in der 1982 eingeführten Gruppe C von Anfang an dabei. Doch der von Sauber entwickelte und gebaute SHS C6 war keine Erfolgsgeschichte. Auch das vom C6 abgeleitete SEHCAR C830 fuhr dem Erfolg konsequent hinterher.





Doch Peter Sauber gab nicht auf!

Schon für 1983 entstand mit dem C7 in Hinwil ein neuer Sportwagen. Nach dem Fehlschlag mit dem Ford Cosworth entschied sich Sauber für den Einsatz eines Motors von BMW. Statt des Vierzylinders aus der Formel 2, der noch den C5 antrieb, nutzte der C7 den Sechszylinder aus dem BMW M1. Das schob den Sauber C7 bei den 24 Stunden von Le Mans auf den neunten Platz. Damit brach der Sauber erfolgreich in die Phalanx der Porsche 956 ein und inspirierte Porsche zum legendären Plakat „Nobody is perfect“.

Testfahrten auf dem Hockenheimring – auf der Rennstrecke im Badischen brachte Sauber dem Sauber C8 das Laufen bei. (Foto: Mercedes-Benz)

Anschließend verkaufte Peter Sauber den einzigen C7 an Fomfor Racing. Das Team aus El Salvador trat mit dem Rennwagen in der IMSA GTP an. Über die Sauber-Mitarbeiter Hans-Helmut Jülicher, Rüdiger Faul und Leo Ress, die zuvor bei Daimler-Benz tätig waren, verfügte Peter Sauber inzwischen über Kontakte zum Stuttgarter Autobauer. Jülicher, Faul und Ress arbeiteten 1979 am C111-IV mit. Das war der C111, den ein 4,8 Liter großer V8-Motor mit zwei Abgasturboladern auf Basis des M117 antrieb.

Mit dem Sauber C8 kehrte Mercedes-Benz nach Le Mans zurück!

In den 1970er-Jahren verhinderte Daimler-Benz noch, dass Teams mit Mercedes-Motoren in Le Mans antraten. Doch diesmal gab es keine Widerstände. So feierte der Sauber C8 mit Mercedes-Benz sogar sein Debüt an der Sarthe. John Nielsen, Dieter Quester und Max Welti qualifizierten den Sauber 1985 auf einem souveränen 17. Startplatz. Doch anschließend verunglückte „Super John“ auf der „Mulsanne Straight“. Das beschädigte den Sauber so stark, dass das Auto nicht am Rennen teilnehmen konnte.

Den Rest des Jahres konzentrierte sich das Team auf Tests. Zudem nutzte Peter Sauber die Zeit, um Sponsoren zu gewinnen. Der Motor von Mercedes half dabei! Yves Saint Laurent wurde mit seinem Duft „Kouros“ Hauptsponsor des Teams. Das ermöglichte es Peter Sauber, die ganze Saison der Sportwagen-WM zu bestreiten. In Le Mans brachte das Team sogar zwei Rennwagen an den Start. Den größten Erfolg feierte der Sauber C8 am Nürburgring, als Henri Pescarolo und Mike Thackwell beim 1.000-km-Rennen siegten.

Der Sauber C8 war ein Meilenstein!

Der Erfolg machte den Sauber C8 zum Meilenstein für Sauber und für Mercedes-Benz. Das Chassis des Sauber C8 basierte auf einem konventionellen Monocoque aus Aluminium. Es war eng mit dem Chassis des Vorgängers C7 verwandt. Doch das wahre Erfolgsgeheimnis des C8 war der Mercedes-Benz M117-Motor. Leo Ress konstruierte einen Hilfsrahmen, um den Motor im Sauber C8 zu verstauen. Heini Marder übernahm das Tuning des Motors und lieferte ein 650 PS starkes und standfestes Aggregat.

1987 übernahm der Privatfahrer Noël del Bello den Sauber C8 und setzte ihn in eigener Regie ein. (Foto: Archiv AutoNatives.de)

Der französische Spezialist Ascott Collection bietet auf der Retromobile in Paris im Februar den Sauber C8 mit der Chassis-Nummer 86.C8.02 zum Kauf an. Dies ist der C8, der 1986 das 1.000-km-Rennen auf dem Nürburgring gewann. Ende 1986 übernahm der Privatfahrer Noël del Bello den Rennwagen. Der Franzose setzte den Sauber 1987 und 1988 noch zweimal in Le Mans sowie bei anderen ausgewählten Sportwagen-Rennen ein.