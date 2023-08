Veranstaltungstipp: Classic Days Düsseldorf – da muss man an diesem Wochenende hin!

Vom 04. bis zum 06. August 2023 verwandelt sich der Düsseldorfer Norden erneut in einen Schauplatz für Liebhaber klassischer Fahrzeuge und Motorsportbegeisterte. Die Classic Days Düsseldorf kehren zurück und präsentieren ein fesselndes Programm im malerischen Green Park. Zum zweiten Mal in Folge findet dieses traditionsreiche Oldtimer-Festival am kommenden Wochenende in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens statt. Die Veranstalter haben ganze Arbeit geleistet und lassen wieder die Herzen von Oldtimer-Enthusiasten höher schlagen.

Scheinwerfer Porsche 917 – gesehen bei den Classic Days Düsseldorf 2022

Ein Fest für die Sinne erwartet die Besucher, angefangen bei den bezaubernden Bugatti Vorkriegsmodellen, die in Sonderläufen auch auf der „Rennstrecke“ glänzen werden. Denn wir im Vorjahr schon gezeigt, gehört zum Konzept der Classic Days auch in diesem Jahr wieder ein Rundkurs. Die Faszination vieler historischer Fahrzeuge ist kaum in Worte zu fassen, und die Möglichkeit, sie in Aktion zu erleben, erhöht den Spaß. So werden unter anderem alte Rennwagen aus der ehemaligen Deutschen Rennsport Meisterschaft (DRM) und der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DRM) in Düsseldorf ihr Können unter Beweis stellen.

Classic Days Düsseldorf feiern 100 Jahre Le Mans

Das ist ein Blick zurück in die Vergangenheit des deutschen Motorsports, der sicherlich so manche Erinnerungen weckt. Doch Motorsport ist seit den Tagen des Gordon-Bennett-Cup international. Das zeigen auch die Classic Days Düsseldorf, die als besonderes Highlight ihres Programms, den 100 Geburtstag der 24 Stunden Rennen von Le Mans feiern. Dieser Langstreckenklassiker hat Generationen von Rennfahrern und Fans gleichermaßen begeistert. Im Green Park werden Rennwagen verschiedener Epochen dieses legendären Rennens ausgestellt. Das ermöglicht dem Besucher eine eindrucksvolle Zeitreise durch ein Jahrhundert Motorsportgeschichte.

Denn die Classic Days Düsseldorf bieten nicht nur eine beeindruckende Show auf der Strecke. Die Veranstaltung lockt auch echte Motorsport-Ikonen an, die vor Ort sein werden, um ihre Geschichten zu teilen. Kurt Ahrens, Rinaldo Capello, Prinz Leopold von Bayern und Eckhard Schimpf sind in Düsseldorf zu Gast. Sie werden im Gespräch mit den Streckensprechern Tom Schwede und Ulf Schulz sicherlich gern über ihre Zeit im Motorsport plaudern. Ihre Erzählungen lassen die Geschichte des Motorsports lebendig werden und bieten den Besuchern Einblicke hinter die Kulissen. Und wer schon immer ein Autogramm von einem dieser Helden ergattern wollte, der hat dazu bei den Autogrammstunden die Gelegenheit.

Festival of Culture and Motoring-Lifestyle Motorculture – sie locken mit vier und zwei Rädern und bieten erstmals ein VRR-Ticket!

Schließlich stehen bei den Classic Days Düsseldorf nicht nur vier Räder im Mittelpunkt – auch Liebhaber von zwei Rädern oder von Nutzfahrzeugen kommen in Düsseldorf auf ihre Kosten. Denn Motorräder und vor allem Renntransporter erweitern das Spektrum der Ausstellung und verdeutlichen die Vielfalt der Motor-Geschichte. Alles zusammen sorgt für einen bunten Mix und holt sicher das eine oder andere Fahrzeug in unsere Erinnerung zurück, das wir ansonsten schon (fast) vergessen hatten.

Rennmotorrad von DKW – gesehen bei den Classic Days Düsseldorf 2022

Eine besondere Neuheit erwartet die Besucher mit der Partnerschaft der Classic Days Düsseldorf mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Düsseldorfer Rheinbahn. Inhaber einer Eintrittskarte haben die Möglichkeit, kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Green Park zu gelangen. Dieses Angebot wird durch das VRR Kombi-Ticket ermöglicht. Damit ist die bequeme und staufreie Anreise zum Veranstaltungsgelände, das nur einen Steinwurf von der Merkur Spiel-Arena entfernt liegt – der beeindruckenden Heimstätte von Fortuna Düsseldorf.

Classic Days Düsseldorf – Tickets gibt es im Vorverkauf und an den Tageskassen

Die Classic Days Düsseldorf versprechen also nicht nur eine Reise durch die Geschichte des Motorsports, sondern auch ein Wochenende voller Erlebnisse für die ganze Familie. Von faszinierenden Fahrzeugen und spannenden Rennen bis hin zu Begegnungen mit Motorsportlegenden und bequemer Anreise – hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Veranstaltung ist ein absolutes Muss für alle, die Benzin im Blut haben und eine Leidenschaft für automobile Schönheit und Geschichte teilen. Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Veranstalters. Dort gibt es auch die Möglichkeit, ein Ticket im Vorverkauf und zum Selbstausdrucken zu erwerben. Das spart am Green Park das Anstehen an einem der Kassenhäuschen.