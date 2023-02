Motorsport-Historie und Stars zum Anfassen beim Treffen der Facebook-Gruppe „Motorsports History”

Wie mittlerweile zum Glück wieder überall möglich, finden nach und nach wieder verschiedenste Veranstaltungen in Präsenz statt. So auch ein ganz besonderes und in dieser Form erstmalig durchgeführtes Treffen, der im Juni 2020 gegründeten Facebook-Gruppe „Motorsports History“.

Das Event auf dem Nürburgring war gut besucht. (Foto: Roland Schäfges)

Die beliebte digitale Fachgesprächsgruppe mit derzeit fast 1.200 Mitgliedern, wurde vom langjährigen Vorstandsmitglied des Automobilclub 1927 von Mayen Rüdiger Hack, nach seiner schweren Guillain-Barré-Syndrom Erkrankung als „Hobby-Projekt aus Langeweile“ ins Leben gerufen und wird bis heute noch mit vielen Informationen aus dem Motorsport gefüttert. Weswegen natürlich irgendwann der Wunsch der eher reiferen Community nach einem realen Treffen laut wurde. Gesagt, getan. Beim hervorragend organisierten Event des 62-jährigen Ex-Rennfahrer Hack im Dorint Hotel des Nürburgring, konnte der ehemalige Porsche-Cup Pilot einige alte Weggefährten aus dem Motorsport als „Stargäste zum Anfassen“, für seine rund 60 vor Ort erschienen und sehr begeisterte Gruppenmitglieder begrüßen.

Ehemaliger Formel 1 Pilot war Stargast

So reiste extra der mittlerweile 82-jährige, ehemalige vierfache Formel-1-Pilot, die lebende Porsche-Legende Kurt Ahrens junior aus Niedersachsen an. Der langjährige Werksfahrer der Stuttgarter und Gewinner des 1.000km-Rennens 1970 auf dem Nürburgring, für den es „eine Ehrensache“ war bei diesem Event anwesend zu sein, brachte auch gleich seine von vielen lange erwartete und von Journalist und „Jägermeister“-Motorsportmanager Eckhard Schimpf verfasste Biografie mit, welche direkt vor Ort von etlichen Teilnehmern erworben und durch Ahrens signiert wurde. Weitere namhafte Gäste waren Altfrid Heger, ehemaliger STW- und DTM-Werksfahrer, Porsche Supercup-Sieger und heutiger Veranstalter des deutschen Carrara Cups sowie des Porsche Sport Cups, welcher in den frühen 90er Jahren beim Porsche-Zentrum Koblenz Teamkollege von Rüdiger Hack war, aber auch der in den 70er Jahren durch viele Siege bekanntgewordene „Bergkönig“ Helmut Kalenborn aus dem rheinischen Swisttal sowie der Motorsport begeisterte, Kölner Ex-Bergrennfahrer Architekt und Künstler Klaus Juergen Pfeffer.

Der Veranstalter Rüdiger Hack, Vorstand des AC Mayen (ganz links) unter anderem mit Porsche-Legende Kurt Ahrens (Mitte) und Ex-Porsche-Champ Altfrid Heger (rechts). Zweiter von links ist Joseph Grommes, der den (fast) wöchentlichen Quiz der Gruppe 2022 für sich entscheiden konnte. (Foto Roland Schäfges)

Während die beiden erstgenannten ebenfalls interessante literarische Werke unter das Rennbegeisterte Volk brachten, wobei im Titel „Der Bergkönig von Mallorca“ sogar AC Mayen Legende Hannelore Werner-Hennerici das Vorwort verfasste, überraschte der Kölner Künstler den ehemaligen Porsche-Rennfahrer Ahrens mit einem ganz besonderen Kunstwerk. In einem Bild, in dem ein Schaukasten integriert war, fand sich ein Modell eines Porsche-Siegerwagens von Kurt Ahrens.

Ebenfalls unter den Gästen war Künstlerin Sabine Hansen, welche der Veranstalter 2020 in einer betroffenen Gruppe für GBS Patienten kennengelernt hat. Die wie Rüdiger Hack am Guillain-Barré-Syndrom leidende 48-jährige, hat 2018 mit dem Projekt “GetBetterSoon-Nervensache 1000&1 Gesicht” der in der Öffentlichkeit sehr unbekannten polyneuropathischen Erkrankung eine wahrnehmbare Plattform gegeben. Die Wanderausstellung, welche finanziell auch durch Klaus Pfeffer unterstützt wird, wurde im Landtag von NRW am 30.08.2022 vorgestellt. Neben der GBS-Ausstellung, welche künstlerisch die Köpfe von betroffenen zeigt, präsentierte Hansen zudem auch ein Buch, welches die Krankheit und seine Unterformen bekannter machen soll. Die wegen der Krankheit an den Rollstuhl gefesselte Frau wurde ebenfalls mit einer ganz besonderen Sache überrascht.

Die an GBS erkrankte Sabine Hansen darf mit Ex-Rennfahrer Altfrid Heger bald eine schnelle Runde über die Nordschleife drehen. (Foto Roland Schäfges)

Im September 2023 darf sie mit dem 64-jährigen Ex-Rennfahrer Altfrid Heger in einem Renn-Porsche über die Nordschleife düsen. Dieser sagte zum Event: „Es ist immer sehr schön, so viele alte Geschichten, teils von vor meiner Zeit zu hören. Kurt Ahrens oder ein Helmut Kalenborn sind noch echte Typen, die was zu erzählen haben. Daher sind solche Events immer eine echte Bereicherung.“

Ein weiteres Highlight für alle, gab es auch noch zum Ende des Events. Nach dem lockeren Beginn im Foyer des Hotels zum Kennenlernen und einer Signier- und Fotostunde und dem anschließenden Mittagessen mit vielen guten Gesprächen, ging es für viele Teilnehmer auch noch gemeinschaftlich mit der Motorsport-Legende Ahrens ins Ring°Werk. Dort im Motorsportmuseum angekommen, erzählte der sympathische Rennfahrer aus Braunschweig, wie er zum Beispiel noch am Vorabend des Todes des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Jim Clark mit diesem Gast des „aktuellen Sportstudio“ im ZDF war. Diese und viele weitere besondere Anekdoten gab es auf der Tour zu hören. Zudem präsentierte er mit den passenden Geschichten eine Vitrine mit einigen besonderen Exponaten aus seiner aktiven Karriere. Wie seinen in einem ganz besonderen blau lackierten Helm und einige besondere Pokale.

Ex-Formel-1-Pilot Kurt Ahrens blickt zufrieden auf seine Karriere und auf die Vitrine mit Erinnerungen an seine Karriere. (Foto Roland Schäfges)

Für viele Teilnehmer, die sich vor dem Event maximal nur virtuell aus der Gruppe kannten, aber auch für die Rennfahrer selbst, war nach diesem gelungenen, wie erlebnisreichen Samstag auf dem Nürburgring klar, dass man dieses Event auf jeden Fall 2024 wiederholen muss. Auch weil so viele neue und interessante Verbindungen unter gleichgesinnten geknüpft werden konnten und tolle Gespräche, auch über den Motorsport hinaus geführt wurden. Für den sympathischen Rüdiger Hack, war dieser Tag nach seiner schweren Erkrankung ein „absolut emotionaler Tag, welchen er so schnell nicht vergessen wird“. Aber auch alle Gäste, hatten einen unvergesslichen Tag mit nahbaren Legenden Ihres Lieblingssports erlebt, was keiner so schnell mehr vergessen wird.