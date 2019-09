Aus für den KIA Optima – das Sterben in der Mittelklasse geht weiter!

Schon vor vier Jahren verzichtete Honda in Europa auf den Verkauf des Accord. Jetzt folgt Kia dem Beispiel des japanischen Autobauers. Denn die Koreaner lassen den Kia Optima im Sommer auslaufen. Der Nachfolger des Mittelklasse-Modells kommt nicht mehr nach Europa. Das bedeutet das Aus für den KIA Optima in Deutschland.

Überraschend kommt diese Nachricht nicht. Denn wer kauft ein Auto der Mittelklasse? Vermutlich überwiegend Dienstwagen-Fahrer. Doch in den Fuhrparks der großen Unternehmen dominieren die Autos von Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel und VW. Die Importeure haben in den Fuhrparks traditionell einen schweren Stand. Viele Unternehmen schalten in ihren internen Bestellsystemen für Dienstwagen die Autos der Importeure bis heute gar nicht frei.

Und wenn, dann schaffen es meist nur die ausländischen Töchter der deutschen Autobauer in die Auswahl. Wovon dann in der Regel Volkswagen und BMW mit Skoda beziehungsweise Mini profitieren. Wessen Autogeschmack sich nicht mit dem Mainstream-Angebot der „Deutschen“ bedienen lässt, hat da oft einen schweren Stand. Glauben Sie nicht? Dann versuchen Sie beim nächsten Dienstwagen mal, eine Alfa Romeo Giulia, einen Jaguar XE oder einen Kia Stinger zu ordern.

Viel Spaß bei den Diskussionen!

Dieses heimliche Schutzkartell der deutschen Autowirtschaft unterstreichen die Zulassungszahlen in der Mittelklasse eindrucksvoll. Denn im vergangenen Monat zählten die Statistiker des Kraftfahrt-Bundesamts alleine in dieser Fahrzeugklasse 28.676 Zulassungen. 82,6 Prozent davon stammen von den „deutschen“ Herstellern, wozu wir Ford Köln jetzt einfach mal zählen. Zusammen mit Skoda steigt der Mittelklasse-Anteil der „Deutschen“ sogar auf über 87 Prozent.

Um die Dimensionen zu verdeutlichen, hilft ein Blick auf die Stückzahlen! Denn den 25.071 Fahrzeugen deutscher Autobauer stehen in der Mittelklasse „nur“ 3.605 Import-Fahrzeuge gegenüber. Davon stammen 728 von Volvo, 586 von Peugeot und 428 von Mazda. Tesla kommt mit dem Modell 3 auf stolze 356 Zulassungen. Womit für Cadillac, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Lexus, Renault, Subaru und Toyota in der Mittelklasse nur 1.507 Zulassungen verbleiben.

Kein Wunder, dass immer häufiger Importeure überlegen, ob sie ein Modell in Deutschland und Europa überhaupt noch anbieten. Denn die Homologation eines Fahrzeugs ist ein aufwendiger Prozess und dementsprechend teuer. Die gilt zwar am Ende für die ganze Europäische Union, doch das ändert nur wenig. Der deutsche Automarkt ist der größte Markt in Europa. Wenn hier nicht genügend Exemplare einen Kunden finden, dann rechnet sich ein Modell nicht.

Zumal die Preise nicht ins Unendliche steigen können. Schließlich muss der Kunde das Ganze am Ende auch noch bezahlen wollen. Zudem wollen Importeur und Händler mit dem Auto auch noch Geld verdienen. Insofern wählen die Hersteller immer häufiger das Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Kia verzichtet deshalb in Zukunft auf das Angebot des Kia Optima in Europa.

Das „Sterben“ hat längst begonnen!

Denn der koranische Autobauer ist nicht der Erste, der ein Mittelklasse-Modell auslaufen lässt. Schon seit Mitte 2015 bietet Honda seinen Accord nicht mehr in Europa an. Nur noch in den USA und Kanada gibt es noch eine viertürige Stufenheck-Limousine dieses Namens zu kaufen. Denn in den USA sind Kombis praktisch unverkäuflich. Deshalb starb der „Tourer“ mit dem Auslaufen achten Generation des Accord gleich ganz.

Im August 2017 nahm Toyota in Deutschland den Toyota Avensis vom Markt. Inzwischen starb der Avensis auch in anderen Ländern. An seine Stelle trat zumindest teilweise der Toyota Camry. Doch der gehört eigentlich in die sogenannte obere Mittelklasse. Wo sich die Situation jedoch gar nicht so sehr von den Verhältnissen in der Mittelklasse unterscheidet. Bei Infiniti gibt es Gerüchte über das Ende der ganzen Marke. Auch über der Zukunft von Alfa Romeo hängen dunkle Wolken.

Das Aus für den KIA Optima ist nachvollziehbar!

Kia reagiert mit der Entscheidung zum Ende des Optima auf das Desinteresse der Kunden. Denn in den ersten acht Monaten dieses Jahres brachte Kia in Deutschland nur 989 Exemplare des Mittelklasse-Modells auf die Straße. In der Mittelklasse entspricht das einem Marktanteil von 0,39 Prozent. Am Gesamtmarkt hat Kia einen Anteil von 1,9 Prozent. Das zeigt, dass der Optima trotz guter Kritiken hinter dem Rest des Programms abfällt.

Insofern ist die Entscheidung zum Aus des Kia Optima nachvollziehbar. Ähnlich wie vor gut vier Jahren nutzt auch Kia den Modellwechsel zum Abschied. Denn in Nordamerika sowie in China und in Südkorea, wo das Modell K5 heißt, folgt bald die fünfte Optima-Generation. In Europa treten stattdessen der kompakte Ceed sowie gleich mehrere SUV bei Kia das Erbe des Optima an. Denn für viele der bisherigen Optima-Kunden dürfte der Kia Stinger zu sportlich sein.