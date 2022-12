Im Rückblick erscheint die Ära von 1960 bis 1969 am Nürburgring als eine Epoche motorsportlicher Hochkultur. Denn zu keiner anderen Zeit strömte das Publikum so reichlich an den Ring. Das Buch „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ von Michael Behrndt, Jörg-Thomas Födisch und Nils Ruwisch würdigt jetzt ausführlich diese Zeit.

Die Autoren Jörg-Thomas Födisch, Michael Behrndt und Nils Ruwisch (v.l.n.r) bei der Präsentation ihres Buchs „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ am 10. Dezember 2022 im Motorsportmuseum ring°werk am Nürburgring. (Foto: Fabian P. Wiedl)

Unter den Fans des Nürburgrings gehört die Frage, welche Zeit am Ring die schönste Epoche war, zum guten Ton. Oft einigen sich die Fans dann auf die 1960er-Jahre. Denn in diesen Jahren lockten spannende Rennen das Publikum in Scharen an den Nürburgring. Neben dem Grand Prix von Deutschland waren auch das ADAC 1.000km-Rennen sowie der Große Preis der Tourenwagen und das Eifelrennen der Formel 2 damals Zuschauermagneten. Dazu gab es in der Eifel mit dem Marathon de la Route oder der Straßen-Weltmeisterschaft der Rad-Profis weitere interessante Veranstaltungen, die das Publikum faszinierten.

Doch die 1960er-Jahre standen auch für Veränderung und Neuanfang!

Daneben nahmen auch damals schon Hobbypiloten und Sonntagsfahrer bei Touristenfahrten und Sportfahrer bei den Fahrerlehrgängen der Scuderia Hanseat den Ring unter ihre Räder. Doch die 1960er-Jahre waren auch am Nürburgring eine Epoche der Veränderung. Die Autos entwickelten sich zu rollenden Litfaßsäulen. Auch der Anspruch an die Sicherheit änderte sich. Schon 1959 und 1960 fanden auch wegen Sicherheitsbedenken keine Formel 1-Rennen in der Eifel statt. In den späten 1960er-Jahren nahmen die Proteste der Piloten gegen die Strecke nochmals deutlich zu. Jackie Stewart prägte den Begriff von der „Grünen Hölle“.

Das Buch „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ erschien Ende November bei McKlein Publishing. Es hat 256 Seiten, enthält 368 Abbildungen und kostet 59 Euro. (Foto: Fabian P. Wiedl)

Zu Zeiten von Stewart hieß es, wegen der Länge der Strecke wäre im Fall der Fälle eine Rettung schwierig. Der Zustand sei nicht mehr zeitgemäß. In den Augen der Piloten waren auch die direkt an der schmalen Strecke stehenden Hecken angesichts der immer schnelleren Fahrzeuge zunehmend ein Problem Am Ende ist es also auch am Nürburgring wie immer! Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Trotzdem ist die Faszination für die 1960er-Jahre am Nürburgring nachvollziehbar. Wer Zweifel hat, dem empfehlen wir das Buch „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“.

„Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ dreht die Zeit zurück!

Denn mit dem jetzt von McKlein Publishing aufgelegten Buch würdigt das Autoren-Trio Michael Behrndt, Jörg-Thomas Födisch und Nils Ruwisch den damaligen Nürburgring. „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ zeigt auf 256 Seiten insgesamt 368 zum Teil bisher unveröffentlichte Bilder. Ungewöhnlich ist die Anordnung der Bilder, die dem Streckenverlauf folgt. So heißen die Kapitel beispielsweise „Anfahrt“, „Sporthotel Tribüne“, „Fuchsröhre“ oder „Adenauer Forst“. Dazu würdigen die Autoren auch die Südschleife sowie das legendäre „Elefantentreffen“ mit jeweils einem eigenen Kapitel.

Tom Schwede (links) und Fabian Wiedl. (Foto: Werner Wiedl)

Zu jeden Kapitel nehmen uns die Autoren mit einigen Zeilen zurück in die 1960er-Jahre. Was machte diesen Punkt einst aus? Was veränderte sich seitdem? Im Ergebnis ist das Buch „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ eine besinnliche Zeitreise, die uns mit zurück in eine vergangene Ära nimmt. Sie lässt das „Leben“ am Nürburgring, wie es vor sechs Jahrzehnten war, wieder aufleben. Damit darf „Nürburgring Album 1960-1969: Nordschleife & Südschleife“ im Bücherschrank eines Fans des Nürburgrings nicht fehlen. Es ist nicht nur zum anstehenden Fest ein Geschenktipp.

PS: Im Rahmen der Vorstellung des Buchs im Motorsportmuseum ring°werk baten die Autoren einige Zeitzeugen und andere Nürburgring-Kenner um Anekdoten aus der Nürburgring-Geschichte. Fabian und Tom von Autonatives.de kamen diesem Wunsch gerne nach. Sie entschieden sich, über die ersten Live-Übertragungen aus einem Rennwagen zu berichten. Denn 1966 und 1967 schrieb das ZDF am Nürburgring TV-Geschichte.