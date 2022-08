Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix (OGP) gehört zu den traditionsreichsten Oldtimer-Events in Deutschland. Am kommenden Wochenende findet bereits die 49. Ausgabe des OGP statt. Dabei können die Fans fast 100 Jahre Motorsport-Geschichte auf der Grand Prix-Strecke in der Eifel bewundern.

Wenn der Porsche mit dem Capri ringt, dann ist beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix das Revival Deutsche Rennsport Meisterschaft angesagt. Beim OGO 2022 dürfen die Boliden aus der DRM am Samstag gleich zu zwei Rennläufen ausrücken. (Foto: Tom Schwede)

Zwei Dutzend Rennen und Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) stehen auf dem Zeitplan des AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022. Der Schwerpunkt 2022 liegt bei den Sportwagen. Kein Wunder, dass die Veranstalter das Feld der zweisitzigen Rennwagen und GTs bis 1960/61 als den Höhepunkt des OGP bezeichnen. Die Sportwagen aus der Ära von Ferrari 250, Aston Marin DBR1 oder Maserati Tipo 61 Birdcage dürfen am Samstagabend zur Primetime um 20:15 Uhr zunächst einen Le-Mans-Start demonstrieren. Anschließend startet um 20:45 Uhr ihr 65-minütiges Rennen. Mit der dabei einsetzenden Dämmerung dürfte so in der Eifel etwas Le-Mans-Feeling aufkommen.

Le Mans-Sieger Marco Werner tritt beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 an!

Mit der „Vintage Sports Car Trophy“, den „Masters Sports Car Legends“, den „CanAm & Sportscars / Groupe-C-Classics“ und den „Masters Endurance Legends“ rücken beim OGP neben den 61’igern zahlreiche weitere Sportwagen aus. Die „Vintage Sports Car Trophy“ lockt Fahrzeuge aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück an den Ring. Bei den „Masters Sports Car Legends“ kehren Sportwagen aus den 1960er- und 1970er-Jahren zurück auf die Strecke. Hier rennen geschlossene Sportwagen wie der Chevron B8 oder Lola T70. Daneben zählen offene Sportprototypen wie der McLaren M1B, Chevron B19 oder der Lola T212 zum Feld der „Legends“. In einem 60-Minuten-Rennen (Sonntag 08:55 Uhr) erinnern viele der Legends an die Europäische Sportwagenmeisterschaft.

Sportwagen-Rennen haben beim OGP eine lange Tradition. Kein Wunder, dass die Veranstalter das Rennen der offenen Sportwagen bis Baujahr 1961 als Höhepunkt des AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 bezeichnen. (Foto: Tom Schwede)

Die CanAm sowie die Gruppe C würdigt das Feld der „CanAm & Sportscars / Groupe-C-Classics“ (Samstag 10:05 Uhr und Sonntag 12:10 Uhr). Sicherlich treten in diesem Feld viele Rennwagen an, die auch bei den „Masters Sports Car Legends“ rennen können. Doch mit den Gruppe-C-Boliden erweitern die „CanAm & Sportscars / Groupe-C-Classics“ ihren zeitlichen Rahmen. Denn die Gruppe C rannte von 1982 bis 1992 in der Sportwagen-WM und bis 1994 in Le Mans. Fast schon modern geht es im Feld der „Masters Endurance Legends“ zu. Dort treten die Sportwagen des ersten Jahrzehnts des aktuellen Jahrhunderts an. Dazu zählen Sportwagen wie der Pescarolo-Judd 01 oder der Zytek 09S. Der dreimalige Le Mans-Sieger Marco Werner startet hier mit einem Lotus Lola B12/80 beim OGP 2022.

Auch die Formel 1 Boliden der Cosworth-Ära fahren beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022!

Fast schon traditionell gehören auch die „Masters Racing Legends for 1966-1985 Formula One Cars“ zum OGP-Programm. Ihre Rennen (Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 15:15 Uhr) erinnern an die Ära der drei Liter-Saugmotoren in der Königsklasse des Motorsports. Hier kommt überwiegend der Ford Cosworth V8 zum Einsatz. Herausstechen dabei Fahrzeuge wie der WM-Gewinner Williams FW07 oder der McLaren MP4/1, der 1981 als erstes Kohlefaser-Chassis in der Formel 1 antrat. Sie kämpfen bei den Läufen der „Masters Racing Legends“ regelmäßig um den Gesamtsieg.

Beim Rennen der historischen Formel 1 Fahrzeuge der Jahre 1966 bis 1985 dominieren die Fahrzeuge mit dem Ford Cosworth. Beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 treten die F1-Boliden zu zwei Rennen an. (Foto: Tom Schwede)

In der Klasse der 1970er-Jahre-Boliden treten bei den „Masters Racing Legends“ spannende Exoten wie der Lec CRP1 an. Der CRP1 entstand, als der Kühlschrankfabrikant Charles Purley für seinen Sohn David einen F1-Rennwagen beim Designer Mike Pilbeam orderte. David Purley crashte den Einsatzwagen 1977 in Silverstone während der Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien. Purleys Körper war bei diesem Unfall einer Beschleunigung von 180g ausgesetzt. Schwere Beinbrüche beendeten die GP-Karriere des Briten, der 1985 bei einem Flugzeug-Absturz starb. Beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 kommt ein damals nicht eingesetztes Chassis des Lec zum Einsatz.

Was kostet der Eintritt beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022?

Eine Wochenendkarte kostet 79€. Es ist jedoch auch möglich, nur für einzelne Tage Eintrittskarten zu erwerben. Freitag stehen überwiegend Trainingsläufe auf dem Programm. Wobei die Dunlop Gentle Drivers ’65 der FHR mit ihren zweisitzigen Rennsportwagen bis Baujahr 1965 bereits am Freitag um 12:05 Uhr zum ersten Rennen antreten. Doch die Mehrzahl der Rennen folgt am Samstag (Fahrbetrieb von 08:15 bis 21.55 Uhr) und Sonntag (08:25 bis 18:55 Uhr). Daher staffeln die Veranstalter die Eintrittspreise. So kostet der Eintritt für Vollzahler am Freitag 29€, am Samstag 59€ und am Sonntag 39€.

Auch beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 treten wieder die Fahrzeuge der Formel Junior an. Die LURANI TROPHY erinnert an die 1957 in Italien nach einer Idee von Giovanni Lurani eingeführte Rennklasse. (Foto: Tom Schwede)

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben an allen Tagen als Begleiter eines Erwachsenen freien Eintritt. Das macht den OGP auch 2022 wieder zu einem Familienereignis. Schwerbehinderte und eine Begleitperson erhalten einen Nachlass von 50%. Alle Karten berechtigen zum Zutritt der geöffneten Tribünen sowie zum Fahrerlager. Das Parken am Nürburgring kostet während des AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 für einen PKW 10€ pro Tag. Sonderfahrzeuge wie Wohnmobile oder Busse zahlen fürs Parken je nach Länge 35€ (bis 8 Meter) oder 50€. Das vollständige Programm gibt es auf der Webseite des Veranstalters.