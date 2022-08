Der DTM Classic Cup fährt 2022 nicht nur im Rahmenprogramm der DTM sondern auch bei ausgewählten Veranstaltungen des historischen Motorsports. Unsere Galerie Fotos DTM Classic Cup enthält 13 Fotos von spannenden Rennwagen dieser Serie.

Neben Autos aus der Goldenen Ära der DTM Ende der 1980er-Jahre / Anfang der 1990er-Jahre starten im DTM Classic Cup auch STW-Fahrzeuge sowie Rennwagen aus der Frühzeit der DTM, die sich damals noch Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft nannte.

Fotos DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022

BMW E36 STW im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Ford Mondeo STW im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Audi A4 STW im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 BMW M3 (E30) von Alpina im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Opel Monza 3.0 im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Ford Sierra RS500 im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 BMW M3 (E30) im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 VOLVO 850 T5 Kombi (1996) im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 BMW 325i (E30) im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Opel Vectra Irmscher STW im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 BMW M3 (E30) im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Opel Kadett E 16V im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Fotos DTM Classic Cup beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022

Unser Favorit in der Galerie „Fotos DTM Classic Cup“?

Ford Mustang 5,0 GT im DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 (Foto: Tom Schwede)

Bevor sich Puristen wegen der STW-Fahrzeuge im DTM Classic Cup aufregen, 1993 schrieb DTM-Veranstalter ITR auch den „2000 Cup“ für Klasse 2-Fahrzeuge aus. Alfa Romeo schickte zwei Alfa Romeo 155 TS, Opel sogar drei Opel Astra 16V in diese Meisterschaft in der Meisterschaft. Doch als am Norisring plötzlich nur noch 30 Fahrzeuge am Rennen teilnehmen durften, fühlten sich die 2000er verschaukelt. Denn Angesichts der neuen Klasse I-Boliden sowie der weiter in der DTM startenden Gruppe A-Rennwagen sahen sie keine Chance auf einen Start. Mein Favorit ist der Ford Mustang 5,0 GT DTM von Gerd und Jürgen Ruch aus Berlin.

Ford Mustang 5,0 GT DTM der Berliner Ruch-Brüder

Denn beim Geburtstag der AVUS hatte ich im vergangenen September die Gelegenheit, ein ausführliches Interview mit Gerd Ruch zu führen. Dabei erzählte der Berliner einige spannende Anekdoten aus einer Zeit, als der Motorsport noch nicht so steril wie heute war. Sein ehemaliges Sportgerät bereut heute Mücke Motorsport. Auf der AVUS erzählten mir Peter und Stefan Mücke im Interview noch, welche Zuneigung der Mustang noch erfordert. Daher ist es toll, den AMI jetzt auf der Strecke zu sehen. Deshalb war mir schon beim Fotografieren kalt, dass der Mustang das Titelbild für die Galerie Fotos DTM Classic Cup beim AvD Oldtimer-Grand-Prix wird.