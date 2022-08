Der AvD Oldtimer-Grand-Prix deckt praktisch alle Epochen des Motorsports an. Unsere Galerie „Fotos Dunlop Gentle Drivers ́65“ zeigt eine Auswahl der Fahrzeuge, die bei der Fotos Dunlop Gentle Drivers ́65 der FHR beim OGP 2022 antraten.

Ford GT40 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Porsche 356 A 1600S im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Austin Healey 100 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Shelby GT350 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Aston Martin DP214 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Porsche 912 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Lotus MK IX im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 VOLVO P122S im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Ginetta G4 im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Porsche Elva 7S im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Austin Healey Sebring Sprite im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Jaguar XK 120 C (Jaguar C-Type) im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Lotus 23b im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Lotus 23b im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 Fotos Dunlop Gentle Drivers ́65

Unser Favorit in der Galerie „Fotos Dunlop Gentle Drivers ́65“?

Lotus Porsche 23b im Dunlop Gentle Drivers ́65 beim AvD Oldtimer-Grand-Prix 2022 (Foto: Tom Schwede)

Der Lotus 23 entstand 1962 bei Lotus als Kundensportwagen. Der Zweisitzer basierte auf dem Formel Junior Lotus 20 aus dem Vorjahr. Lotus letzte den Sportwagen von Anfang an für den Einsatz unterschiedlicher Motoren aus. Möglich war der Einbau von 750-cm³- und 1-Liter-Motoren, im Lotus 23b auch von 1,5 und 1,6-Liter-Motoren. Sie stammten in der Regel von Ford oder Coventry Climax. Toni Fischhaber rüstete mit Unterstützung des BMW-Werkes auch mehrere Lotus 23b mit 1,6 und 2-Liter Motoren aus München aus. BMW zeigte einen Lotus 23b BMW schon 2008 beim Goodwood Revival. In Südafrika kamen Motoren von Alfa Romeo zum Einsatz. All diese Motoren waren Vierzylinder-Reihenmotoren.

Lotus Porsche 23b

Doch es gab auch andere Lösungen. So setzte Ed Hugus in Nordamerika in seinem Lotus 23b kurzzeitig auch den Dino-V6 von Ferrari ein. Daneben gab es Teams, die den Vierzylinder-Boxermotor von Porsche im Lotus 23b einsetzten. Da der Boxermotor flach und breit baut, erforderte diese Motorwahl vergleichsweise umfangreiche Veränderungen am Chassis. Entsprechend selten sind Lotus 23b mit Porsche-Motor heute im historischen Motorsport. Umso mehr freute ich mich, einen Lotus Porsche 23b beim AvD Oldtimer-Grand-Prix zu sehen. Deshalb war mir schon am Freitag klar, dass ich diesen Lotus als Titelbild für die Galerie „Fotos Dunlop Gentle Drivers ́65“ nutze.