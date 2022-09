Fahrbericht: Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV – Unterwegs im neuen großen SUV von Mazda

Mit dem Mazda CX-60 bricht der japanische Autobauer Mazda in Europa zu neuen Ufern auf. Grundlage des CX-60 ist eine neuentwickelte Heckantriebsplattform mit längseingebauten Motoren. Sie debütiert in diesen Tagen mit dem bekannten 2,5-Liter großen Vierzylinder. Dessen 191 PS (141 kW) unterstützt ein 129 kW kräftiger Elektromotor. Kurz bevor die Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV in Kürze zu den Kunden rollen, konnten wir den 4,75 Meter langen SUV bereits testen.

Tom Schwede auf Probefahrt im Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV – Mit dem 4,75 Meter langen SUV bricht Mazda in Deutschland in eine neue Fahrzeugklasse auf. (Foto Harald Dawo für Mazda)

Vor der Testfahrt will der Mazda meine Körpergröße wissen. Nach der Eingabe stellt mir der Computer Sitz, Lenkrad sowie Spiegel und Head-up Display ein. Nach einem Blick in beide Außenspiegel ist auch die KI der Gesichtserkennung mit den Daten meines Gesichts gefüttert. In Zukunft erkennt mich der Testwagen automatisch und stellt alles wieder wie gewünscht ein. „Driver Personalization System“ heißt diese Technik, die im CX-60 zum sogenannten „Premium Comfort-Paket“ der höheren Ausstattungslinien (ab 54.750 Euro) gehört. Perfekt gelungen ist dem System die Einstellung der Außenspiegel. Die vom Auto vorgeschlagene Sitzposition sagt mir jedoch noch nicht zu. Deshalb justiere ich die Neigung der Sitzlehne und die Position des Lenkrads noch etwas nach und speichere dies ab.

„Driver Personalization System“ steht für immer perfekt eingestellte Rückspiegel!

Zusammen mit einem Zeitungskollegen teste ich anschließend die Erkennung mehrfach. Der Kollege ist mit 1,75 Metern rund 25 Zentimeter kürzer als ich. Trotzdem passt bei uns beiden nach dem Fahrerwechsel jedes Mal die Einstellung perfekt. Käufer, die ihren Mazda CX-60 nicht mit anderen Fahrern teilen, sagen an dieser Stelle sicherlich, das Einstellen bekomme ich auch allein hin. Das wird richtig sein, doch der Charme des „Driver Personalization Systems“ entfaltet sich, wo sich mehrere Fahrer regelmäßig den Mazda CX-60 teilen. Ich brauche die Spiegel nicht einzustellen, ich fahre nur eben ums Eck, gehört dank des Systems der Vergangenheit an.

Einstellung des Driver Personalization Systems. Die Bandbreite der Fahrergröße reicht von zwergenhaften 1,45 Meter bis hünenhaften 2,10 Meter. (Foto: Tom Schwede)

Vor der Abfahrt schaue ich mich wie immer zunächst noch etwas im Innenraum um. Der erste Eindruck ist positiv. Der Testwagen verfügt über die hochwertige Takumi-Ausstattung (ab 56.250 Euro). Das steht bei Mazda für Komfort und Luxus. Womit wir uns auf dem dünnen Eis einer Geschmacksfrage bewegen. Denn ich persönlich stehe nicht auf Chrome-Griffe und auch nicht auf das helle Stoffband, das sich einmal quer über das Armaturenbrett zieht. Bitte nicht falsch verstehen, dieser Eindruck ist im höchsten Maße subjektiv. Kehren wir besser zu den Fakten zurück. Dazu zählt, dass die Verarbeitung im Innenraum des Mazda CX-60 einen wertigen Eindruck vermittelt und zweckmäßig wirkt.

Wie fährt sich der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV?

Ich starte den Motor und stelle den Wahlhebel der Automatik auf „Drive“. Zunächst höre ich nichts, denn Mazda hat die 17,8 kWh große Batterie des CX-60 offenbar vollgeladen. Daher setzt sich der SUV zunächst elektrisch in Bewegung. Im Optimalfall sollte die Kapazität der Batterie für bis zu 63 Kilometer Elektrofahrt reichen. Wer will, der kann mit dem Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV bis zu einem Tempo von 140 Kilometern pro Stunde rein elektrisch fahren. Ich verlasse das Betriebsgelände von Mazda in Leverkusen und breche zur Testfahrt ins Bergische Land auf. Auf der Landstraße schaltet sich erstmals der Verbrenner dazu. Trotzdem bleibt die Geräuschkulisse angenehm ruhig.

Tom Schwede unterwegs im neuen Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV. (Foto Harald Dawo für Mazda)

Die Route führt mich auf die Autobahn. Bald komme ich, das ist im Sommer 2022 wohl nicht zu vermeiden, an eine Baustelle. Gelbe Klebelinien weisen mir den Weg. Trotzdem greift der Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung nicht ein. Ich war vor ein paar Tagen an der gleichen Stelle mit einem Konkurrenten unterwegs. Der kam hier durcheinander. Insofern „gewinnt“ der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV diesen Quervergleich. Kurze Zeit später komme ich im Bergischen Land an und verlasse die Autobahn. Nun liegen kleine kurvige Straßen vor mir und dem Mazda. Auch Steigungen und Gefälle gehören jetzt zum Streckenprofil. Das ermöglicht einen umfangreichen Test von Fahrwerk und Antrieb.

Die neue Automatik von Mazda ist eine Verbesserung!

Mazda betonte in der Pressekonferenz vor der Abfahrt, dass der neue Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV für ein sanftes und gleichmäßiges Fahrgefühl stehe. Die Testfahrt betätigt diesen Eindruck. Das „Kinematic Posture Control System“ (KPC), das computergestützt Karosseriebewegungen unterdrückt, funktioniert gut. Ich provoziere bewusst Lastwechsel, doch der Mazda bleibt ruhig. „Nicken“ oder Wankbewegungen der Karosserie kennt der CX-60 fast nicht. Zudem zeigt sich, dass der Verzicht auf einen Drehmoment-Wandler als Eingangskupplung des Automatikgetriebes eine gute Entscheidung ist. Denn der Wandler war im meinen Test des CX-5 mit dem gleichen Verbrenner ein Kritikpunkt.

Der Mazda CX-60 verfügt über eine 230 Volt Steckdose im Innenraum. Sie ist im Stand und während der Fahrt nutzbar und stellt maximal 150 Watt zur Verfügung. Das reicht, um beispielsweise ein Notebook zu betreiben. (Foto: Mazda)

Die Mehrscheiben-Ölbadkupplung hebt das Anfahren des Mazdas, sicherlich zusammen mit dem in das Getriebe integrierten Elektromotor, auf ein neues Komfortniveau. Hier waren die Wettbewerber mit ihren Doppel-Kupplungs-Getrieben bisher im Vorteil. Mazda reduziert diese Lücke beim Eintritt in eine neue Fahrzeugklasse. Das zeigt sich zum Beispiel beim Überholen oder sportlichen Ampelstarts. Trotzdem bleiben Schaltpausen, die besonders komfortorientierte Kunden möglicherweise verschrecken. Nach zwei Stunden kehre ich zum Ausgangspunkt zurück. Der Bordcomputer zeigt einen Verbrauch von 22,2 kWh Strom und 4,4 Liter Benzin an. Nachmessen kann ich das naturgemäß hier nicht, aber der Wert wirkt realistisch und sollte einen Eindruck von den Betriebskosten des Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV vermitteln.

Wird der Mazda CX-60 in Deutschland funktionieren?

Denn abgesehen von dem Intermezzo mit dem Mazda CX-9, der über den Umweg Russland während der Finanzkrise zeitweise in kleinen Stückzahlen nach Deutschland kam, war bisher kein SUV von Mazda so groß wie der Mazda CX-60. Mit 4,75 Metern Länge gehört der Neue in eine höhere Fahrzeugklasse als das bisherige Spitzenmodell CX-5. Somit ist der CX-60 für Mazda der Aufbruch zu neuen Ufern. Die technische Plattform mit längs eingebauten Motoren und ihrem Heckantriebs-Layout unterstreicht diesen Anspruch. Sie startet mit einem Vierzylinder, doch 2023 folgen Sechszylinder. Damit gerät der CX-60 fast zwangsläufig ins Visier von Kunden, die sich auch für Autos von BMW oder Mercedes-Benz interessieren.

Das elektrisch betätigte Panorama-Glasschiebedach ist ein Extra. Es kostet im Mazda CX-60 einen Aufpreis von 1.300 Euro. (Foto: Mazda)

Das ist, gerade im Moment, sicher ein anspruchsvoller Schritt. Doch offenbar gelingt es den Mazda-Händlern, diese Kunden anzusprechen. Denn bisher unterzeichneten bereits rund 5.000 Kunden einen Kaufvertrag für den neuen SUV. Wobei beeindruckt, dass diese Kunden das Auto bisher nicht selbst fahren konnten. Sie konnten es auch nur in Ausnahmefällen auf einer Roadshow selbst in Augenschein nehmen. Das zeigt, dass der Schritt in eine neue Fahrzeugklasse funktionieren kann. Zumal die Kunden in den nächsten Wochen ein gutes und attraktives Auto bei ihren Händlern abholen können. Unsere Testfahrt mit dem Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV unterstrich diese Einschätzung eindrucksvoll.

Fazit zum Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

Denn trotz der Größe geht das Fahren leicht von der Hand. Das fängt mit der guten Sitzposition und der guten Übersicht an. Und es geht mit dem Angesichts der Länge kleinen Wendekreis von 11,70 Metern weiter. Zu überzeugen weiß auch die neue 8-Gang-Automatik. Im CX-5 vertraute Mazda noch auf einen klassischen Wandler. Das war im Vergleich zu Wettbewerbern, die in der Regel Doppel-Kupplungs-Getriebe einsetzen, aus unser Sicht ein Nachteil. Im neuen CX-60 verzichtet Mazda auf den Wandler und schließt damit die Lücke zu den Wettbewerbern – auch wenn Schaltpausen bleiben. Der Testverbrauch von 22,2 kWh Strom und 4,4 Liter Benzin ist gut.

Wie groß der Mazda CX-60 ist, das verdeutlicht, dass unser Autor Tom sich strecken muss, um seinem Arm auf die Oberkante der Tür zu legen. (Foto Harald Dawo für Mazda)

Für den Wermutstropfen, dass am Ende des Jahres die Förderung für Hybrid-Fahrzeuge ausläuft, kann Mazda nichts. Immerhin garantiert der Autobauer denen, die ihren Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV bis Ende September in bestimmten Ausstattungsvarianten bestellen, die Förderung – selbst wenn das Auto erst 2023 kommen sollte. Das unterstreicht nebenbei, wie schwierig Subventionen ordnungspolitisch sind. Sie verfälschen den Wettbewerb, lassen Verbraucher oft irrational handeln. So ziehen diese Kaufentscheidungen vor oder wählen das schlechtere Produkt, nur um eine Förderung zu bekommen.

Deshalb begrüßen wir bei AutoNatives.de das Ende der PHEV-Förderung grundsätzlich. Trotzdem wird das Auslaufen der Förderung Mazda möglicherweise Kunden kosten. Das ist auch deshalb für Mazda ärgerlich, weil der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV beim Fahren zu überzeugen weiß. Bei unser Probefahrt offenbarte der neue große SUV von Mazda keine echten Schwächen. Das Raumangebot überzeugt, selbst wenn ich den SUV steuere, bleibt hinter mir genug Platz für einen ähnlich großen Mitfahrer. Hier macht sich bezahlt, dass Mazda der Versuchung widerstand, in dieser Fahrzeugklasse mit einer nach der B-Säule heruntergezogenen Karosserie (Stichwort „viertüriges SUV-Coupé“) anzutreten.

Technische Daten des Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

Fahrzeugbezeichnung: Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Antrieb: Allradantrieb

Allradantrieb Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe

8-Gang-Automatikgetriebe Motor: Benziner Plug-in Hybridantrieb – Vierzylinder Ottomotor und PHEV mit 17,8 kWh Li/Ion-Batterie

Benziner Plug-in Hybridantrieb – Vierzylinder Ottomotor und PHEV mit 17,8 kWh Li/Ion-Batterie Hubraum: 2.488 Kubikzentimeter

2.488 Kubikzentimeter Systemleistung: 327 PS (241 kW) bei 6.000 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 500 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen pro Minute

327 PS (241 kW) bei 6.000 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 500 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen pro Minute Leistung Benzinmotor: 191 PS (141 kW) bei 6.000 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 261 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen pro Minute

191 PS (141 kW) bei 6.000 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 261 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen pro Minute Leistung Elektromotor: 129 kW (175 PS) bei 5.500 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 270 Newtonmeter bei 400 Umdrehungen pro Minute

129 kW (175 PS) bei 5.500 Umdrehungen pro Minute, Maximales Drehmoment 270 Newtonmeter bei 400 Umdrehungen pro Minute Verbrauch gemäß Herstellerangabe: 1,5 l/100 km und 23 kW/100 km im WLTP, CO2: 33 g/km (gerichtet, kombiniert)

1,5 l/100 km und 23 kW/100 km im WLTP, CO2: 33 g/km (gerichtet, kombiniert) Beschleunigung: 0 – 100 Kilometer pro Stunde: 5,8 Sekunden

0 – 100 Kilometer pro Stunde: 5,8 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 200 Kilometer pro Stunde (abgeregelt) – 140 Kilometer pro Stunde im EV-Modus