Gyro-X – wenn ein Auto nur zwei Räder zum Fahren benötigt

Am Concorso D`Eleganza Villa D`Este nahm der Prototyp Gyro-X der ehemaligen Gyrocar Company teil. Das ungewöhnliche Fahrzeug sieht zwar oberflächlich wie ein klassisches Auto aus. Doch es rollt wie ein Motorrad auf zwei hintereinander angebrachten Rädern. Das machte mich natürlich neugierig, ich ging auf Spurensuche, welche Geschichte hinter diesem Fahrzeug steckt.

Eigentlich dachte ich, dass ich inzwischen fast alles kenne, was die Auto-Geschichte in mehr als 130 Jahren hervorbrachte. Der Concorso D`Eleganza Villa D`Este belehrte mich 2019 eines Besseren. Denn beim Studium der Bilder, die BMW als Hauptsponsor der Veranstaltung am Comer See bereitstellte, entdeckte ich dieses ungewöhnliche Fahrzeug.

Eine lange schmale Zigarre mit nur zwei Rädern … Gyro-X …entstanden 1967 in den USA (Foto: BMW)

Die Form des Gyro-X erinnert – von der Seite gesehen – entfernt an das DeltaWing-Coupé. Doch im Unterschied zu dem von Ben Bowlby Anfang dieses Jahrzehnts entworfenen Rennwagen rollt der Oldtimer auf zwei Rädern. Die Stützräder, die ein Umkippen des Fahrzeugs verhindern, benötigt der Gyro-X nur bei abgestelltem Motor. Sie klappen nach dem Start des Motors ein. Denn dann stabilisiert ein Kreiselstabilisator oder Gyroskop das Fahrzeug.

Der lange Vorlauf des Gyroskops als Steuerungsinstrument!

Diese Technik kennen moderne Großstadtmenschen vom Segway Personal Transporter. Auch andere selbstbalancierende Fahrzeuge wie Toyotas Winglet oder der HUBO Labs Huboway funktionieren so. Genauso wie bei Torpedos, Raketen oder Modellflugzeugen und -Hubschraubern kommen hier Kreiselsysteme zur Lagestabilisierung zum Einsatz. Das Prinzip dahinter, die Drallstabilisierung erkannte der Gelehrte Jakob Bernoulli bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts.

Gyro-X beim Concorso D`Eleganza Villa D`Este 2019 (Foto: BMW)

Der Mathematiker und Physiker Leonhard Euler entwickelte rund 150 Jahre später das theoretische Modell zum kräftefreien Euler-Kreisel weiter. 1810 setzte Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger an der Universität Tübingen im ersten Kreiselkompass die Theorie in der Praxis um. Auch die Kinderspielzeuge Schnur- und Brummkreisel funktionieren auf dem von Euler und Bernoulli beschriebenen Prinzip.

Aus dem Weltall auf die Straße!

Die Fähigkeit mit einer Rotation die Lage eines Körpers zu stabilisieren, gewann in den 1960er-Jahren an Bedeutung. Denn die USA und die UdSSR eroberten mithilfe der Gyroskop-Technik im Wettlauf das Weltall und den Mond. Gyroskop-Spezialist Thomas O. Summers holte das Prinzip auf die Erde zurück. In Alex Tremulis fand der Amerikaner einen Mitstreiter, der zuvor als Designer bei Cord Automobile, Duesenberg, GM, Tucker Car Corporation und der Ford Motor Company arbeitete.

1967 gründeten Tremulis und Summers mit einem Startkapital von 750.000 US-Dollar die Gyrocar Company. Mit dem im Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles beheimateten Unternehmen planen die Gründer den Bau eines einspurigen Autos. Es soll sich mit einem Gyroskop selbst stabilisieren. Ganz neu ist die Idee damals übrigens nicht. Denn bereits 1909 versuchte sich Pyotr Petrovich Shilovsky an einem ähnlichen Fahrzeug.

Besitzer Jeff Lane mit seinem Gyro-X – Die Stützräder benötigt das ungewöhnliche auto nur, wenn der Motor nicht läuft.(Foto: BMW)

Tremulis und Summer wollen mit ihrer Konstruktion den Komfort eines Autos mit dem Platzbedarf eines Motorrads verbinden. Die Firmengründer sahen in dieser Idee eine Lösung, um dem immer dichter werdenden Verkehr zu begegnen. Zudem ist die Konstruktion leichter und sparsamer als die damaligen Straßenkreuzer. Das soll preisbewusste Autofahrer ansprechen.

Das Schwungrad im Gyro-X ist 100 Kilo schwer und rotiert mit 3.000 Umdrehungen pro Minute!

Für Stabilität des Gyro-X sorgt ein Schwungrad, das senkrecht zwischen Vorderrad und Fahrer positioniert ist. Es hat einen Durchmesser von 22 Zoll (55,88 Zentimeter) und wiegt etwas mehr als 100 Kilogramm. Wobei Summers einen möglichst großen Anteil des Gewichts am äußeren Rand des Schwungrads unterbrachte, um dessen stabilisierende Wirkung zu maximieren. Eine Hydraulik beschleunigt das Schwungrad auf eine Geschwindigkeit von 3.000 Umdrehungen pro Minute.

Das Gehäuse, in dem das Schwungrad läuft, hängen oben und unten in zwei Lagern. Eine Schubstange kann das Gehäuse verdrehen. Der Eine oder Andere erinnert sich vielleicht an folgenden Versuch aus dem Physikunterricht. Ein Schüler sitzt mit einem rotierenden Fahrradreifen in den Händen auf einem drehbaren Hocker. Sobald der Schüler den drehenden Reifen etwas kippt, bewegt sich der drehbare Sitz mit dem Schüler von alleine zur Seite.

Die Scheinwerfer deckt eine Klappe ab, wenn sie ausgeschaltet sind. Die seitlichen Ausleger schützen den Gyro-X vor dem Umfallen. (Foto: BMW)

Im Gyro-X sorgt genau dieser Effekt dafür, dass das Auto beim Fahren nicht umfällt. Das Bewegen des Gehäuses mit dem darin laufenden Schwungrad balanciert das gesamte Fahrzeug aus. Das funktioniert sogar, wenn das Fahrzeug steht. Weshalb die Stützräder, über die das Gefährt am Heck verfügt, nach dem Start des Motors einklappen. Für die Bewegung des Schwungrads sorgt ein massiver mechanisch gesteuerter Hydraulikzylinder.

Einen Steuercomputer gibt es im Gyro-X nicht. Um in Kurven die Seitenneigung zu kontrollieren, bewegt sich das Schwungrad-Gehäuse immer im Gleichklang zum Vorderrad. Woraus Physiker jetzt sicher sofort ableiten, dass das Schwungrad in seinem Gehäuse „rückwärts“ rotiert. Denn nur so lässt sich der Lenkimpuls ohne Umlenkung direkt auf den Hydraulikzylinder übertragen, was die Konstruktion vereinfacht.

Beim Antrieb vertraut der Gyro-X auf den Motor des Mini!

Die gesamte Konstruktion ruht in einem soliden Rahmen. Das Schwungrad und die Hydraulik brachte Technik-Chef Summers zwischen Vorderrad und Fahrgastzelle unter. Den Motor packte Summers ins Heck. Wobei sich der Entwickler für den Motor des Austin Mini Cooper S entschied. Denn dessen A-Serie genannter Motor verbindet kompakte Abmessungen und geringes Gewicht mit einer guten Leistung.

Gyro-X beim Einparken … (Foto: BMW)

Schließlich muss der Motor nicht nur das gesamte Fahrzeug antreiben, sondern auch für genügend Druck im Hydrauliksystem sorgen. Designer Alex Tremulis verpackte die gesamte Konstruktion mit einer ansprechenden Karosserie. Sie besteht ganz im Stil der Zeit aus Glasfaserverstärkten Kunststoff. Den Bau der Karosserie übernahm Troutman-Barnes. Diesen Karosseriebauer kennen Porsche-Freunde vom viertürigen Porsche 911 Saloon Foursche.

Trotz aller Bemühungen bleibt auch der Gyro-X ein Einzelstück. Zur ursprünglich geplanten Serienproduktion kommt es nicht. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass die Konstruktion bei einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde instabil wurde. Offensichtlich kam die mechanische Steuerung bei diesem Tempo an ihre Grenzen. Das ursprüngliche Ziel, mit dem Gyro-X ein Tempo von 170 Kilometern pro Stunde (125 Meilen) zu erreichen, war nicht realisierbar.

Video: So sahen 1967 die Entwicklungsfahrten aus …

Zudem war die Entwicklung teuer. Das eigentlich stattliche Startkapital von 750.000 US-Dollar, schließlich entspricht das heute einem Geldwert von rund sechs Millionen Dollar, war Ende 1969 / Anfang 1970 aufgebraucht. Die Gyrocar Company meldete Insolvenz an. Der Gyro-X steht zeitweise unter freiem Himmel. Designer Tremulis wandte sich seinem Designstudio zu, gestaltete dort beispielsweise den Subaru BRAT.

Thomas O. Summers stellte 1975 einen dreirädrigen Prototyp vor mit Kreiselstabilisator vor. Doch auch dieses Glykolipide genannte Fahrzeug fand nicht den Weg auf unsere Straßen. Bis in die 1980er-Jahre tauschen sich Summers und Tremulis in Briefen aus. Die Briefe wirken allerdings, als ob zumindest Tremulis inzwischen verstand, dass die Welt nicht auf Autos mit zwei Rädern wartet.

„Perhaps someday you will meet with a group of great vision. IF SO your contribution to the art will be the achievement of our century. May 1981 be the year of the GYRO.” Schreibt Alex Tremulis 1981 in einem Brief an Thomas O. Summers:

Da klingt jede Menge Skepsis durch, denn ich würde die Zeilen mit „Möglicherweise wirst Du eines Tages die große Erleuchtung finden. Wenn das passiert, wird Deine Erfindung zu den großen Errungenschaften unseres Jahrhunderts zählen. Möge 1981 das Jahr des Gyro werden.“ übersetzen.

Auch der Gyro-X taucht bis Ende der 1970er-Jahre immer mal wieder in der Presse auf. Doch Anfang der 1980er-Jahre verliert sich seine Spur. Irgendwie gelangt das Fahrzeug nach Las Vegas. Im Juli 1994 bezahlt die Futuristic Customs Unlimited von Paul Richardson und Reta Lee mit dem Gyro-X offene Rechnungen. Wobei das Fahrzeug inzwischen auf drei Rädern rollt und über einen VW-Motor verfügt. Vom Gyroskop fehlt jede Spur.

Video: der traurige Rest …

Neuer Besitzer wird John Needham, der den traurigen Rest auf seinem Grundstück parkt. Erst nach mehr als zehn Jahren wendet sich Needham wieder dem Gyro-X zu. 2009 veröffentlicht der Schausteller und Musiker auf YouTube ein Video, das den bedauernswerten Zustand zeigt. Über einen texanischen Sammler gelangt das Fahrzeug gut zwei Jahre später in den Bestand des Lane Motor Museum in Nashville, Tennessee.

Die Restauration des Gyro-X dauert sechs Jahre!

Dort restaurieren Experten das Fahrzeug. Die Arbeiten zogen sich über mehr als sechs Jahre hin. Bereits 2013 berichtete das US-Blog Hemmings Daily über die Restauration. Doch allein die Rekonstruktion des Gyroskops benötigte mehr als zwei Jahre. In Italien fand Museumsbesitzer Jeff Lane schließlich ein Unternehmen, das normalerweise Stabilisatoren für Schiffe herstellt. Es übernahm den Nachbau des Gyroskops und leistete damit wohl den wichtigsten Beitrag zur Wiederauferstehung des Gyro-X.

Genau 50 Jahre nach dem Debüt auf der New York Auto Show kehrte der Gyro-X in die Öffentlichkeit zurück. Das Lane Motor Museum zeigte das Fahrzeug 2017 in Pebble Beach. Im Moment ist das ungewöhnliche Auto auf Europatour. Erst ab September steht es wieder im Museum in Nashville. Insofern wird es spannend, wo das ungewöhnliche Auto nach der Europapremiere beim Concorso D`Eleganza Villa D`Este noch auftaucht.