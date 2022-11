Bald wieder da: Hyundai Pony Coupe Concept!

Ende der 1960er-Jahre kam die Keilform im Autobau in Mode. 1974 baute Giorgetto Giugiaro für den koreanischen Autobauer das Hyundai Pony Coupe Concept. Dieses Keil fehlte in unser Übersicht der Keile bisher. Im Frühjahr 2023 wollen Giugiaro und die Hyundai Motor Company zeigen, wie sich das Konzeptfahrzeug heute präsentieren würde.

Seitenansicht des Hyundai Pony Coupe Concept von 1974 (Foto: Hyundai)

Wie Japan erkannte auch Südkorea früh den Wert des Autos für seine Volkswirtschaft. 1962 ordnete die koreanische Staatsführung daher den Aufbau einer nationalen Autoindustrie an. Der Bauunternehmer Chung Ju-yung gründete fünf Jahre später die Hyundai Motor Company. Sie fertigte zunächst als Lizenznehmer von Ford die Modelle P7 und Cortina. Ende Oktober 1974 stellte Hyundai auf dem Autosalon in Turin sein erstes eigenes Auto vor. Damit leitete Hyundai den Schritt vom Lizenzproduzenten zum Autobauer ein. Verantwortlich dafür war mit George Turnbull ein früherer Direktor von British Leyland.

Bei seinem alten Arbeitgeber entwickelte Turnbull zuvor unter anderem den Morris Marina. Turnbull und sein Team, dem fünf weitere britische Ingenieure angehörten, konnten bei der Entwicklung des ersten Autos von Hyundai auf Motoren und Getriebe von Mitsubishi zurückgreifen. Zudem bekamen Italdesign und der damals junge Designer Giorgetto Giugiaro den Auftrag zur Gestaltung der geplanten Fließheckkarosserie. George Turnbull und die Geschäftsführung von Hyundai beauftragten Giugiaro, da es damals bei Hyundai in Korea noch kein Knowhow für Fahrzeugdesign und Styling gab.

Giugiaro entwarf fünf Prototypen – einer davon war das Hyundai Pony Coupe Concept

Einer dieser Prototypen war ein Coupé. Ende Oktober 1974 feierte dieses Konzeptfahrzeug als Hyundai Pony Coupe Concept auf dem Turiner Autosalon seine Premiere. Die Entscheidung in Turin seinen Hut in den Ring zu werfen, war ein mutiger erster Auftritt von Hyundai auf der Weltbühne des Autobaus. Mit seiner keilförmigen Nase, den runden Scheinwerfern und den strengen geometrischen Linien hätte das Pony Coupe sowohl in Nordamerika als auch in Europa funktionieren können. Doch zunächst brachte Hyundai die viertürige Fließhecklimousine Pony auf den Markt. Nach dem Marktstart im Dezember 1975 folgte bereits ein Jahr später der Export nach Südamerika und nach Ägypten.

Giorgetto Giugiaro gestaltete 1974 für Hyundai das Konzeptfahrzeug Hyundai Pony Coupe Concept. (Foto: Hyundai)

Ab 1979 gab es den Hyundai Pony auch in den Benelux-Staaten sowie in Spanien und in Griechenland zu kaufen. Parallel zu dieser Expansionsstrategie erweiterte Hyundai auch die Pony-Modellfamilie. Schon im Mai 1976 gab es eine Pickup-Version des Pony. Wobei wie beim Morris Marina die Ladefläche in die Karosserie integriert war. Ein gutes Jahr später folgte ein Kombi. Und auch die Pläne für ein Coupé verfolgten die Entwickler weiter. Das Projekt wurde erst 1981 kurz vor dem Start der Produktion gestoppt. Den Verantwortlichen fehlte der Glaube, dass das Coupé sich wirtschaftlich rechnet. Das 1974 in Turin gezeigte Konzeptfahrzeug ging verloren. Scheinbar hatte es irgendwann für Hyundai keinen Wert mehr und wurde verschrottet.

Im Frühjahr 2023 gibt es das Comeback des Hyundai Pony Coupe Concept

Bei einem Design-Workshop in Seoul kündigten die Verantwortlichen von Hyundai jetzt an, dass sie Giorgio und seinen Sohn Fabrizio Giugiaro beauftragt haben, das Pony Coupe Concept aus dem Jahr 1974 nachzubauen. Dabei werden sie die Idee in die Moderne überführen. Der Altmeister Giugiaro sagte in Seoul dazu: „Ich entwarf den Hyundai Pony, als ich noch ein junger Designer am Anfang meiner Karriere war. Ich war sehr stolz darauf, dass ich ein Fahrzeug für ein Unternehmen und ein Land entwerfen durfte, das im Begriff war, sich auf einem hart umkämpften globalen Markt zu behaupten. Jetzt fühle ich mich zutiefst geehrt, dass Hyundai mich gebeten hat, ihn für die Nachwelt und als Hommage an das Erbe der Marke neu zu gestalten.“

Die Skizze zeigt, wie Giorgetto Giugiaro sich die Neuauflage des Hyundai Pony Coupe Concept vorstellt. (Skizze: Hyundai)