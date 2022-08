Stellt Euch einmal vor, dass wir gerade miteinander Quartett spielen. Es ist selbstverständlich ein Oldtimer-Quartett. Und meine nächste Karte ist aus der Kategorie „Oldtimer mit Straßenzulassung“. Sie zeigt den Benz Patent-Motorwagen Victoria aus dem PS.Speicher in Einbeck. Da kann ich siegessicher „Baujahr 1894“ sagen und weiß, dass das nicht zu schlagen ist. Denn kein anderes Auto mit deutscher Straßenzulassung ist älter als diese Victoria.

Karl-Heinz Rehkopf, Stifter der Sammlung im PS.Speicher und der Benz Patent-Motorwagen Victoria am PS.Speicher in Einbeck.

Anlässlich des Stopps des Revivals der Olympia Rallye in Einbeck ließ es sich Karl-Heinz Rehkopf, der Stifter der Sammlung im PS.Speicher gestern nicht nehmen, die Teilnehmer der Rallye am Steuer seines Benz Patent-Motorwagens Victoria zu begrüßen. Im Anschluss zeigte Rehkopf wie Mobilität 1894 aussah und gab keinem geringeren als Walter Röhrl eine Fahrstunde. Nach ein paar Übungsrunden im Hof des wunderbaren Museums in Einbeck brachen beide mit dem Benz Patent-Motorwagen Victoria zu einem Ausflug in die Innenstand von Einbeck auf. Damit ist der Nachweis erbracht, dass die Victoria, die seit 2009 zur Sammlung von Rehkopf gehört, ihre Straßenzulassung mit vollem Recht trägt.

Mit dem Benz Patent-Motorwagen Victoria bekam das Auto bei Benz & Cie. vier Räder und vier Sitze!

Der Benz Patent-Motorwagen Victoria war das erste Auto mit vier Rädern, das Benz & Cie. anbot. Gut sieben Jahre nach dem ersten Serienfahrzeug, dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 3 wurden damit auch in Mannheim Autos vierrädrig. Ein Jahr später bekam die Victoria wie parallel dazu auch der Typ „Nummer 3“ einen zwei Liter großen Motor. Wie alle Benz-Motoren der Gründertage handelt es sich dabei um einen liegenden Einzylinder. Vier PS leistet das Aggregat im Benz Patent-Motorwagen des Typs Victoria. Dabei rotiert die Kurbelwelle 500-mal pro Minute.

Der Motor des Benz Patent-Motorwagen Victoria von 1894. Nach sieben Jahren Nutzung ließ Erstkäufer Alexander Gütermann 1901 eine drei Liter große Version des Motors nachrüsten. Ursprünglich wurde die Victoria mit einem zwei LIter großen Motor ausgeliefert.

Den Benz Patent-Motorwagen Victoria aus dem PS.Speicher lieferte Carl Benz im Juli 1894 an Alexander Gütermann aus. Gütermann, damals 36 Jahre alt, betrieb im Breisgau eine Fabrik für Nähseide. Als Extra orderte der Fabrikant eine zweite Sitzbank in Vis-à-vis-Anordnung. 4.075 Mark zahlte Gütermann für seinen Viersitzer, der mit Chassisnummer 99 die Fabrik in Mannheim verlies. Neben dem Fahrzeugeigner fuhr auch ein angestellter Wagenführer in den kommenden Jahren regelmäßig das Auto. Ein mit dem Auto erhaltenes Fahrtenbuch dokumentiert den regelmäßigen Gebrauch und die Wartung.

Erst seit 2009 hat der Benz Patent-Motorwagen Victoria einen zweiten Eigner!

Daher ist bekannt, dass 1901 Nummer 99 in Mannheim bei Benz & Cie. einen neuen Motor mit drei Litern Hubraum und 6 PS Leistung erhielt. Das kostete mit 2.200 Mark fast den halben Neupreis. Anschließend war das Auto noch bis 1906 regelmäßig im Einsatz. Schon ein Jahr zuvor erwarb Alexander Gütermann bei der DMG einen Mercedes 35 HP Simplex. Trotzdem blieb auch der Benz Patent-Motorwagen Victoria betriebsbereit. Angenommen wird, dass der Motor des Fahrzeugs als „Stationärmotor“ bis nach dem Ersten Weltkrieg Pumpen in der Fabrik der Familie antrieb.

Karl-Heinz Rehkopf und Walter Röhrl unterwegs im Einbeck. Der Benz Patent-Motorwagen Victoria aus der Rehkopf-Sammlung im PS.Speicher ist das älteste Auto mit einer gültigen Straßenzulassung in Deutschland. (Foto: Spieker Fotografie)

Trotzdem verwahrte Alexander Gütermann sein erstes Auto weiter und nahm 1933 mit der Victoria an einer Ausfahrt zur Vorstellung des Carl-Benz-Denkmals in der Mannheim teil. Drei Jahre später fuhr Gütermann mit seiner Victoria beim London-Brighton-Run mit. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm sein Enkel Alexander Paul Gütermann mit der Victoria an Oldtimer-Ausfahrten teil, zeigte das Fahrzeug auf Messen und Ausstellungen. 2009 erwarb Karl-Heinz Rehkopf den Benz Patent-Motorwagen Victoria von der Familie Gütermann. Schon diese Geschichte des Benz Patent-Motorwagen Victoria Nummer 99 beeindruckt.

Warum saß Walter Röhrl im Auto?

Und doch ist sie nur ein Handlungsstrang, der gestern bei der Ausfahrt in Einbeck mit einer zweiten Geschichte zusammenfloss. Denn Karl-Heinz Rehkopf ließ sich vor 20 Jahren von seinem Sohn zur Teilname an einem Rennstrecken-Training überreden. Im Donkervoort mit 270 PS kräftigem Audi-Motor trat Rehkopf auf dem Salzburgring an. Walter Röhrl war als Instruktor dabei und zeigte dem Kaufmann am Lenkrad in dessen Sportwagen, was sein Auto wirklich kann. Für Rehkopf ein bis heute unvergessenes Erlebnis, das auch nach zwei Jahrzehnten ein Lächeln auf das Gesicht des leidenschaftlichen Oldtimer-Sammlers zaubert.

Serienmäßig verfügte auch der Benz Patent-Motorwagen Victoria nur über eine Sitzbank. Doch Käufer Alexander Gütermann orderte als Extra eine zweite Sitzbank, die vor der Standard-Sitzbank montiert wurde. Die Insassen saßen sich dabei Vis-à-vis gegenüber.

Wird der Benz Patent-Motorwagen Victoria von 1894 nicht gerade bewegt, steht das Auto im PS.Speicher in Einbeck. Das Museum und seine zugänglichen Depots im niedersächsischen Einbeck ist immer eine Reise wert. Im Shop des Museums gibt es ab sofort auch das Buch „BENZ VICTORIA NR. 99 – Der Motorwagen von 1894 und seine Geschichte“. Autor Karl P. Berthold-Schack fasst in diesem auf 120 Seiten die Geschichte des Fahrzeugs und seiner Eigner zusammen.

Der Benz Patent-Motorwagen Victoria in der Sammlung im PS.Speicher wurde 1894 erstmals zugelassen. Damit gilt die Victoria als ältestes Auto, das heute über eine Zulassung in Deutschland verfügt.