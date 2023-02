Wie der Citroën 2CV im neuen „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ mitspielt!

Im Mai kommt der neue Asterix-Film in die deutschen Kinos. In „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ spielt auch ein beliebter Oldtimer mit. Denn für einen Streitwagen in dem Film, der in dieser Woche schon in Frankreich anlief, stand unverkennbar der Citroën 2CV Pate.

Der Streitwagen 2CV aus dem Spielfilm „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ zitiert unverkennbar die Ente von Citroën. (Foto: Citroën)

Das Übertragen von Comics in einen Realfilm ist oft eine schwierige Sache. Der neue Asterix-Film „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ ist da keine Ausnahme. Comic-Fans stört, dass der Spielfilm nicht auf einem der bisher 39 Comic-Bände zum gallischen Krieger basiert. Damit bricht der fünfte Spielfilm der Realfilm-Reihe mit Asterix mit der Tradition seiner Vorgänger. Denn die vier Vorgängerfilme basierten auf den von René Goscinny und Albert Uderzo geschaffenen Comics. Wobei der 2012 produzierte Spielfilm „Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“ bereits die Handlung von zwei Bänden kombinierte.

„Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ kommt ohne Vorlage eines Comics aus!

Denn die Verantwortlichen wollen die Marke „Asterix“ in China etablieren. Also ersannen sie einen Plot, der auch in China spielt. So flüchtet in dem Film die chinesische Kaisertochter Fu Yi nach einem Staatsstreich in ihrer Heimat in das gallische Dorf, um die gallischen Krieger um Hilfe zu bitten. Selbstredend machen sich diese auf den Weg nach China, um der Kaisertochter bei der Wiederherstellung der bisherigen Ordnung zu helfen. Klingt vertraut, ist aber ohne literarisches Vorbild. Denn das gab es (bisher) in keinem der Asterix-Comics.

Die Scheinwerfer des Streitwagens 2CV sind Helme. (Foto: Citroën)

Die Titelfigur des Asterix spielt erstmals Guillaume Canet. Canet ist damit der vierte Asterix-Darsteller im fünften Film. Nur Christian Clavier spielte den listigen Krieger zweimal. Mehr Konstanz gab es bisher bei der Rolle des Obélix. Denn den kräftigen Freund des Titelhelden spielte in allen vier Vorgängerfilmen Gérard Depardieu. Doch der einstige Liebling der Franzosen fiel in seiner Heimat inzwischen durch sein bisweilen seltsames Verhalten in Ungnade. Zudem ist Depardieu inzwischen 74 Jahre alt. Daher übernahm in „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ erstmals Gilles Lellouche die Rolle des Obélix.

Citroën war Partner der Produktion

Die Dreharbeiten für „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ sollten ursprünglich 2020 stattfinden. Doch wegen der COVID-19-Pandemie war es nicht möglich in China zu drehen. Daher wichen die Produzenten von April bis August 2021 schließlich nach Marokko sowie Frankreich aus. Film ist eben immer auch die Illusion dessen, wie es sein könnte. Zu den Unterstützern der Produktion zählte auch Citroën. Der französische Autobauer stellte der Film-Crew während der Dreharbeiten eine vollelektrische Fahrzeug-Flotte zur Verfügung. Darunter war übrigens auch der Citroën Ami.

Am Heck des Streitwagens gibt es das Logo von Citroën. Die Form des Aufbaus entspricht der legendären Ente. (Foto: Citroën)

Zudem spielt auch vor der Kamera ein Citroën mit! Denn extra für den Film gestaltete ein Team unter der Führung des Citroën-Designchefs Pierre Leclercq einen Streitwagen, der eine Verneigung vor dem Citroën 2CV ist. Denn dessen Form erinnert an die legendäre Ente. Die Aufhängung aus Wildschweinmagen und die Scheinwerfer aus gallischen Helmen holen die Ente in die Welt von Asterix. Dazu übernehmen das Leuchten in den Scheinwerfer Glühwürmchen, die sich vom berühmten Zaubertrank ernähren. Der Doppelwinkel am Heck sowie auf den verkleideten Rädern weisen den Streitwagen unverkennbar als Citroën aus.

Der Bezug zum legendären AX-Werbespot

Im Film passt Citroën sein berühmtes Logo teilweise sogar an den Comic an. Denn zeitweise tragen die Doppelwinkel im Film ein Oval mit den Flügeln des Helms von Asterix. Damit verbinden die Designer die Welt von Citroën endgültig mit dem Kosmos von Asterix. Schöpfer des Autos ist im Film Cétautomatix. Lustig, wie der Schmied im Stil von Q aus den James Bond-Filmen Obélix vor der Abreise nach China alle Vorzüge des Streitwagens präsentiert. Filme leben eben immer auch von Zitaten anderer Filme.

Dreharbeiten zum Werbespot für den Citroën AX auf einem Teil der Chinesischen Mauer. 1987 sorgte dieser Spot für Aufsehen. (Foto: Citroën)

Das ist in „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ offenbar nicht anders. Und so gibt es später im Film eine Werbetafel für den Streitwagen. Dort wird der Streitwagen als 2CV beworben und sei ein unglaublicher Wagen aus Gallien, den zwei Pferde ziehen. Diese Passage ist unverkennbar eine Anspielung auf den berühmten Werbefilm für den Citroën AX, den der Autobauer 1987 auf der Chinesischen Mauer drehte. „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ läuft seit dem 1. Februar in Frankreich in den Kinos. Der Kinostart in Deutschland folgt am 18. Mai 2023.