Mercedes-Benz 300 SL – Super-Leicht zur Legende

Mercedes-Benz 300 SL (W 194), Chassisnummer 1, 1952. Pressevorstellung am 12.3.1952 auf der Autobahn Stuttgart-Heilbronn. Daneben ein Typ 300 S (W 188). Mercedes-Benz 300 SL (W 194) with chassis number 1, 1952. Press presentation on 12 March 1952 on the motorway Stuttgart-Heilbronn. On the right a type 300 S (W 188).