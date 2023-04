Techno Classica 2023 ist eröffnet

Mit dem „Happy View Day“ eröffnete heute die 33. Techno Classica. Bis Sonntag ist Essen wieder der Nabel der Welt von Oldtimern und Youngtimern. Mehr als 1.250 Aussteller aus 30 Nationen zeigen über 2.700 klassische Automobile. Daneben feiert die Techno Classica 2023 einige wichtige automobile Jubiläen.

Endlich ist wieder Messe, endlich ist wieder Techno Classica 2023 … doch so leer, wie heute um 11 Uhr (vor der offiziellen Öffnung) werden die Hallen in den kommenden vier Tagen wohl nicht sein. Denn schon am Nachmittag war die Hallen beim „Happy View Day“ extrem gut gefüllt. (Foto. Tom Schwede)

Denn 2023 heißt es schließlich genauso

100 Jahre MG,

75 Jahre Porsche und Citroën 2CV,

70 Jahre Corvette,

60 Jahre Mercedes-Benz 600, Lamborghini und Porsche 911 wie

50 Jahre BMW 2002 turbo und Volkswagen Passat

Alles Jubiläen, die auf der 33. Techno Classica teilweise ausführlich Würdigung finden. Wobei nicht alle Jubelfeiern von den Herstellern ausgerichtet werden. In der Mehrzahl sind es die Clubs, die mit viel Engagement ihren Liebling würdigen.

60 Jahre Mercedes-Benz 600

In Halle 1 zeigt Mercedes-Benz Classic zum Jubiläum das letzte je gebaute Exemplar der Baureihe Mercedes-Benz 600. Der Mercedes-Benz 600 war die Luxus- und Repräsentations-Limousine der 1960er-Jahre. Die damalige Daimer-Benz AG fertigte den Mercedes-Benz 600 von 1963 bis 1981 in kleinen Stückzahlen. Trotz der langen Laufzeit entstanden nur 2.723 Exemplare. Wegen der fast vollständig auf Handarbeit basierenden Produktion soll das Auto damals übrigens ein Verlustbringer gewesen sein. Doch aus Prestige-Gründen hielt der Vorstand lange an der Produktion fest.

Mercedes-Benz 600 auf der Techno Classica 2023. Mercedes feiert den 60. Geburtstag seiner Luxuslimousine.

Neu ist Techno Classica 2023 die Möglichkeit zur Mitfahrt in einem klassischen Mercedes-Benz. Startpunkt ist auf dem Freigelände 2, dort nehmen engagierte Fans der Marke Besucher mit auf eine Runde in ihren Klassikern. Das erinnert an das Rollende Museum, das ich seit ein paar Jahren in München moderieren darf. Dort stehen Interessierte teilweise bis zu einer Stunde an, um einmal in einem Klassiker mitfahren zu dürfen. Und bisher stieg praktisch jeder, den ich nach der Mitfahrt durch München interviewte, anschließend mit leuchtenden Augen aus. Schön, dass dieses Konzept jetzt Bestandteil der Techno Classica wird. Es ist ein Schritt in die Zukunft!

Das Motto der Autostadt lautet 2023 „Erneuerung“.

Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren fällt auf, dass es die großen hallenfüllenden Stände der Autohersteller nicht mehr gibt. BMW und Opel, sonst über viele Jahre treue Aussteller in Essen glänzen durch Abwesenheit. Die Autostadt ist nicht mehr Herr einer ganzen Halle. Sie ist jetzt zentral in Halle 3 zu Hause und bietet Audi, Škoda, Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge und Volkswagen Classic Parts eine gemeinsame Heimat. Bindeglied des Stands ist das Schlagwort „Erneuerung“. Ein Musterbeispiel dafür ist beispielsweise der Transportwagen, den sich Mitarbeiter der Stunde Null im VW Werk bauten, um in den weitläufigen Hallen in Wolfsburg Teile zu transportieren.

Geheimtipp der Techno Classica 2023: der Škoda Hispano-Suiza, der von 1926 in der Tschechoslowakei entstand. (Foto: Tom Schwede)

Diesen Pritschentransporter sah der niederländische VW-Importeur Ben Pon, der die Idee zum VW Transporter weiterdachte und seinen Geschäftspartnern in Niedersachsen so zu einem zweiten Modell verhalf. Ebenso für „Erneuerung“ steht der VW Passat, der vor 50 Jahren sein Debüt feierte. Mit ihm nahm die Umstellung auf wassergekühlte Motoren und Frontantrieb in Wolfsburg Fahrt auf. Wobei es sich beim ersten Passat strenggenommen um eine Fließheckversion des Audi 80 handelte. Das zeigt, welche große Rolle die in den 1960er-Jahren gekauften VW-Töchter Auto Union (= Audi) und NSU bei der Rettung des darbenden Konzerns in den 1970ern spielten. Zudem steht am Stand der Autostadt das in meinen Augen spannendste Auto der Techno Classica 2023!

Geheimtipp 2023: der großartige Hispano-Suiza von Škoda

Denn Škoda stellt dort ein Juwel der Goldenen Zwanziger aus. Ende 1924 beschloß der Maschinenbauer Škoda den luxuriösen H6B von Hispano-Suiza in Lizenz zu produzieren. Zu diesem Zeitpunkt gehörte der Autobauer Laurin & Klement noch gar nicht zum Maschinenbaukonzern. Škoda erwarb diesen Autobauer erst ein gutes Jahr später. Trotzdem hielt der Maschinenbauer an der Produktion des Luxusmobils aus Spanien fest. 1926 entstanden in der Tschechoslowakei die ersten Exemplare des Škoda Hispano-Suiza 25/100 PS. Škoda stellt jetzt ein 1928 gebautes Exemplar in Essen aus. Mit dieser Geschichte steht auch der Škoda Hispano-Suiza für „Erneuerung“. Denn es war der Startschuss für den Maschinenbaukonzern Škoda, auch Autos zu bauen.

Losgelöst davon ist das Stichwort „Erneuerung“ auch ein Fingerzeig zur Zukunft der Messe. Denn die Techno Classica 2023 unterscheidet sich deutlich von den Veranstaltungen der jüngeren Vor-Corona-Vergangenheit. Die Abwesenheit einiger Autobauer, die wie Opel, BMW oder Porsche in den letzten zwei Jahrzehnten praktisch immer selbst in Essen vertreten waren, fällt natürlich auf. Händler- und Clubstände füllen die Lücken. Trotzdem stellt sich schon die Frage, wie sich die Messe eigentlich selbst erneuert. Das Angebot zur Mitfahrt in den Autos von Mitgliedern der Mercedes-Clubs ist ein interessanter Schritt in die Zukunft. Und es ist ein Zeichen dafür, wie sich die Messe auch selbst erneuert. Trotzdem frage ich mich, warum fahren da eigentlich keine anderen Marken?

Was kostet der Besuch der Techno Classica 2023?

Tickets für die Techno Classica gibt es natürlich an den Tageskassen. Die Veranstalter empfehlen jedoch die Buchung im Online-Ticketshop auf der Webseite www.siha.de. Die Karten kosten an den Messetagen vom 13. bis zum 16. April 2023:

Tageskarte Erwachsene 25,- €

Tageskarte Jugendliche (12 bis 17 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende

(gegen Vorlage eines Nachweises), 20,- €

(gegen Vorlage eines Nachweises), 20,- € Tageskarte Kinder und Jugendliche (8 bis 11 Jahre), 15,- €

Tageskarte Familien Ticket – Eltern mit 3 Kindern (bis 11 Jahre), 65,- €

Kinder unter 8 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freier Eintritt

Wann ist die Techno Classica 2023 geöffnet?

Die Öffnungszeiten der TECHNO-CLASSICA 2023:

Donnerstag, 13.04.2023 von 9 bis 18 Uhr

Freitag, den 14.04.2023 von 9 bis 19 Uhr

Samstag, den 15.04.2023 von 9 bis 18 Uhr

Sonntag, den 16.04.2023 von 9 bis 18 Uhr