Triumph SD2 – es sollte nicht sein!

In Großbritannien entsteht 1968 British Leyland. Das Konglomerat fasst fast die gesamte britische Autoindustrie in einem Konzern zusammen. Die Idee klang gut, führt jedoch fast direkt in die Pleite. 1974 stellt das Unternehmen einen Insolvenzantrag. Das beendet auch alle Pläne für den Triumph SD2.

Der Automobil-Konzern British Leyland fasste seine Marken Jaguar, Rover und Triumph Anfang der 1970er-Jahre in dieser Einheit zusammen. Die „Special Division“ sollte den Luxusmarkt bedienen. Die Produktplaner der „Special Division“ wollten die Modellplaette von Rover und Triumph auf zwei Modelle reduzieren. Der Rover SD1 sollte British Leyland in der oberen Mittelklasse vertreten und den schon 1963 vorgestellten Rover P6 endlich ablösen. Eine Klasse darunter sollte der Triumph SD2 den Triumph Dolomite ablösen und wohl auch die Kunden bedienen, die zuvor einen Austin 3-litre kauften.

Beide neuen Modelle orientierten sich an der damals als modischen geltenden Keilform. Doch anders als der größere SD1 kommt der kleine Triumph SD2 nie über das Stadium eines Prototypen hinaus. Im Betreben Kosten zu sparen, entscheidet British Leyland, bei der Technik auf Komponenten des Morris Marina zurückzugreifen. Dem Anspruch der Fahrzeugklasse wird das nur bedingt gerecht. Denn der Marina ist ein innerhalb weniger Monate entwickeltes Fahrzeug, das teilweise technische Komponenten des 1948 vorgestellten Morris Minor nutzt.

Wer gestaltete den Triumph SD2?

Offiziell gilt das Design des Triumph SD2 als Arbeit des Rover-Haus-Designers David Bache. Allerdings mussten sich Bache und sein Team intern dem Wettbewerb mit italienischen Designstudios stellen. Die Entwürfe, die Pininfarina parallel zum Team von Bache für den SD2 erstellte, sind weit bekannt. Britische Zeitzeugen berichten auch von Gesprächen der „Special Division“ mit der Carrozzeria Bertone. Angesichts der auffälligen Ähnlichkeit, die die heute bekannten SD2-Prototypen mit offiziellen Bertone-Entwürfen teilen, ist das nicht auszuschließen.

Design-Kenner stufen den Triumph SD2 daher als den unehelichen Ableger eines Seitensprungs ein. Denn der Einfluss Bertone ist offensichtlich. Doch eine offizielle Anerkennung der Abstammung verweigern die Hüter der Familienehre auch Jahrzehnte später noch vehement. Losgelöst davon entschied sich British Leyland gegen die Produktion des SD2. Und vermutlich war das eine gute Entscheidung.

Denn Zielgruppe des Fahrzeugs waren Kunden, die sich ansonsten für die Alfa Romeo Alfetta, den Audi 80, den 3er-BMW oder den Lancia Beta interessieren. Bei Vergleichsfahrten fielen die Prototypen des SD2 deutlich hinter diesen Fahrzeugen zurück. In der internen Bewertung schlug selbst der Opel Ascona den Prototypen. Als 1975 der Ryder Report dem Unternehmen empfahl, seine Modellpalette zu reduzieren, stellte der Vorstand das Projekt sofort SD2 ein.