Essen Motor Show 2022 – diese Autos sind ein Muss!

Mit ihrem Preview-Tag startete gestern die Essen Motor Show 2022. Heute öffnet die Messe offiziell ihre Türen. Fabian und Tom waren für AutoNatives.de schon in Essen. Wobei Ihr besonderes Augenmerk bei Rennwagen und Klassikern lag. Dabei entstand unsere fast schon traditionelle Favoritenliste der Autos, die beim Besuch in Essen ein „Muss“ sind.

An diesem Wochenende öffnet die Essen Motor Show 2022 ihre Tore. Wir sagen Euch, welche Autos beim Besuch in Essen besonders wichtig sind. (Foto: Tom Schwede)

Eigentlich ist es nicht möglich, eine Messe wie die Essen Motor Show 2022 mit nur wenigen Autos zu beschreiben. Trotzdem versuchen wir genau das in diesem Blog seit vielen Jahren. Sowohl bei der Techo Classica als auch bei der Essen Motor Show haben unsere Artikel „Messe in drei Autos“ schon eine gewisse Tradition. 2022 durchstreiften Fabian und Tom die acht Hallen der Essen Motor Show am Preview-Tag, um jeweils drei Favoriten zu finden. Dabei kamen am Ende fünf Autos und eine Sammlung heraus. Fangen wir mal mit Fabians Favoriten der Essen Motor Show 2022 an.

Fabians Favoriten auf der Essen Motor Show 2022:

Platz 1: Porsche 935 – Werks-Porsche mit „fremden Kleid“

In Halle 3 am Stand von Chromecars steht auf der Essen Motor Show 2022 ein gelber Porsche 935 mit interessanter Geschichte. Denn das Auto entstand als Werkswagen bei Porsche. Auftraggeber waren die Le Mans-Sieger Don und Bill Whittington. Sie fuhren mit diesem Auto, das Porsche ihnen ohne Werksmotor lieferte, in der IMSA in den USA. Um die Performance des Autos zu verbessern, erhielt der Rennwagen das Bodykit des Kremer K3. Das war möglich, da das Kölner Team Kremer nicht nur ganze Fahrzeuge an Kunden lieferte. Auch die Aerodynamik war käuflich.

Porsche 935 von Don und Bill Whittington (Foto: Fabian P. Wiedl)

So entstanden „Zwitter“ aus Werkswagen und Kremer-Karosserie. Beim letzten Einsatz der Whittington-Brüder wurden Teile des Bodykits beschädigt. Die Fahrzeugeigner orderten Ersatzteile und parkten den Rennwagen vorerst in einem Flugzeug-Hangar. Kurz darauf wurden beide verhaftet. Denn die Whittingtons finanzierten ihre Leidenschaft für den Motorsport im Drogengeschäft. So blieb ihr Porsche 935 über Jahrzehnte unberührt. Heute gehört der Rennwagen einem amerikanischen Sammler, der den Wagen von Britec Motorsports in Unna warten und einsetzen lässt.

Platz 2: McLaren M26 – Grand Prix-Sieger mit Anlauf

Als Fan von McLaren ist es kein Wunder, dass Fabian auf den zweiten Platz seines Rankings einen Formel 1-Boliden des Teams setzt. Der McLaren M26 kam 1976 erstmals in der Formel 1-Weltmeisterschaft zum Einsatz. Beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort trat Jochen Mass mit dem M26 an. Teamleader James Hunt, mit dem der M26 heute meist verbunden wird, saß weiter im M23D genannten Vorgänger. Denn der Neue war noch nicht ausgereift. McLaren wollte die Chancen von Hunt, der gerade mit Niki Lauda um den Titel kämpfte, nicht mit dem unausgereiften Rennwagen gefährden. Da der McLaren M26 in den Händen von Jochen Mass hinter den Erwartungen zurückblieb, saß der Deutsche den Rest des Jahres ebenfalls wieder im Vorgänger.

Briten Motorsport-Chef Mike Gensemeyer zeigt Tom auf der Essen Motor Show 2022 den von Briten Motorsport betreuten McLaren M26. (Foto: Fabian P. Wiedl)

Erst im Mai 1977 beim Großen Preis von Spanien in Jamara vor den Toren der spanischen Hauptstadt Madrid kehrte der McLaren M26 in die Formel 1-Weltmeisterschaft zurück. Dabei experimentierte das Team mit einem Doppelflügel an der Vorderachse und verbesserte den M26 in den kommenden Wochen kontinuierlich. Schon das Heimrennen im Juli in Silverstone gewann James Hunt mit dem M26. Später folgten Siege in den USA und in Japan. McLaren setzte den M26 die ganze Saison 1978 ein und griff auf den Rennwagen sogar 1979 noch zweimal zurück. Auch der McLaren M26 steht auf der Essen Motor Show 2022 am Stand von Chromecars.

Platz 3: March 781 – ein Rennwagen für die Aurora F1 Series

In Großbritannien gab es zeitweise eine eigene Formel 1-Meisterschaft. Ab 1976 öffnete sich die britische Formel 5000-Meisterschaft für Formel 1-Boliden. Dabei nahm die Meisterschaft den Namen „Shellsport International Series“ an. Im ersten Jahr gewann den Titel noch ein Chevron-Cosworth B30, der für die Regeln der Formel 5000 konstruiert war. Doch schon 1977 nutzte Gesamtsieger Tony Trimmer mit dem Surtees-Cosworth TS19 einen ehemaligen Grand Prix-Boliden. Die Meisterschaft änderte ihren Namen in „Aurora F1 Series“ und Formel 1-Fahrzeuge waren die erfolgversprechendste Möglichkeit, um zu siegen. Trotzdem gab es 1978 mit dem March 781 ein Auto, das auf die Serie zugeschnitten war.

RAM Racing setzte 1978 den March 781 in der Aurora F1 Series ein. Der Wagen wirkt wie ein Formel 2-Bolide mit dem V8 Cosworth aus der Formel 1 (Foto: Fabian P. Wiedl)

Dabei griff der Rennwagenhersteller aus Bicester auf den kurzlebigen March 771 aus der Königsklasse zurück. Das modifizierte Chassis bekam eine Karosserie, die die Verwandtschaft mit dem March 782 für die Formel 2 nicht leugnen kann. Zwei Exemplare entstanden, die RAM Racing von John Macdonald in der „Aurora F1 Series“ einsetzten. Die RAM-Piloten Guy Edwards und Bruce Allison gewannen drei der zehn Saisonläufe und belegten in der Meisterschaft die Plätze vier und sechs. Anschließend übernahmen Rennfahrer aus Österreich und Italien die Boliden. Auf der Essen Motor Show steht eines der Fahrzeuge im Originalkleid von 1978 am Stand des Hockenheimrings.

Toms Favoriten auf der Essen Motor Show 2022:

Platz 1: „Black & Gold-Collection“

Sich auf nur drei Autos zu beschränken, ist auch auf der Essen Motor Show 2022 gar nicht so einfach. Sicherlich gab es Jahre mit noch mehr Auswahl. Doch die Show 2022 ist besser als sie viele im Internet machen. Das fängt mit der großartigen „Black & Gold-Collection“ in Halle 3 an. Dort stehen gleich sieben Formel 1-Rennwagen, die Lotus mit Werbung der Zigarettenmarke „John Player Special“ finanzierte. Weitere Fahrzeuge mit Bezug zum Formel 1-Team von Colin Chapman ergänzen diese Sonderausstellung.

Black & Gold-Collection auf der Essen Motor Show 2022 (Foto: Fabian P. Wiedl)

Dazu zählen beispielsweise ein Ford Capri der legendären Sonderserie „John Player Special“ und ein Lotus Espirt, des auf 100 Exemplare limitierten JPS-Sondermodells. Es wäre nicht „fair“ aus dieser Sammlung nur ein Fahrzeug rauszugreifen. Daher setzt Tom die „Black & Gold-Collection“ gleich als Ganzes auf den ersten Platz seiner Liste von Fahrzeugen, die auf der Essen Motor Show 2022 ein absolutes Muss sind. Denn so viele Lotus-Rennwagen wie auf der Essen Motor Show 2022 gibt es selten an einem Ort.

Platz 2: Triumph TRS – Mannschaftssieger in Le Mans

Bestandteil der Essen Motor Show ist traditionell der „Classic & Prestige Salon“, den Techno Classica-Veranstalter SIHA organisiert. Dort präsentiert sich auch das „Technik Museum Sinsheim“. Denn in dem Museum an der Autobahn A6 startet am 1. April 2023 eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag der 24 Stunden von Le Mans. Als Vorbote dieser Sonderschau präsentiert das „Technik Museum Sinsheim“ in Essen einen Triumph TRS, wie ihn das Werksteam des britischen Autobauers 1960 und 1961 in Le Mans einsetzte. Der Triumph TRS war im Kern ein unter dem Blech stark veränderter Ableger des Triumph TR3.

Der Triumph TRS weist auf der Essen Motor Show 2022 auf die kommenden Sonderausstellung zum 100. Geburtstag der 24 Stunden von Le Mans im „Technik Museum Sinsheim“ hin. (Foto: Tom Schwede)

Nur vier Exemplare des offenen Rennwagens entstanden. Sie erhielten einen extra für den Sporteinsatz entwickelten Doppelnockenwellenmotor. Der ausgestellte Rennwagen war 1961 das Ersatzfahrzeug des Triumph-Werksteams. Die drei Einsatzfahrzeuge legten 1960 nicht die für eine Wertung notwendige Distanz zurück. Ein Jahr später lief es für Triumph deutlich besser. Nach 24 Stunden kamen die Triumph TRS auf den Plätzen neun, elf und 15 ins Ziel. Dafür zeichnete Le Mans-Veranstalter ACO die Standard Triumph Motor Company mit dem Mannschaftspreis aus.

Platz 3: Porsche 956 – Dominator der Gruppe C

Ebenfalls Bestandteil zum „Classic & Prestige Salon“, der schon seit 1982 ein Bestandteil der Essen Motor Show ist, gehört der Stand der „Classic-Gala Schwetzingen“ meines Sprecher-Kollegens Johannes Hübner. Dort steht ein Porsche 956 (Chassis-Nummer 102), den Porsche 1983 an „John Fitzpatrick Racing“ auslieferte. Das Team des britischen Rennfahrers setzte den Rennwagen bereits im März 1983 mit dem Teamchef im Cockpit bei einem DRM-Lauf ein. Im Juni 1983 fuhr Fitzpatrick zusammen mit Guy Edwards und Rupert Keegan den 956 in Le Mans auf Platz fünf.

Porsche 956 am Stand der Classic-Gala Schwetzingen (Foto: Fabian P. Wiedl)

Insgesamt 22 Rennen bestritt „John Fitzpatrick Racing“ mit dem Boliden aus Zuffenhausen. Auch wenn dabei kein Sieg heraussprang, dieser Rennwagen ist ein tolles Stück rollender Motorsport-Geschichte. Denn seine Brüder dominierten die Gruppe C in den Anfangsjahren. Neben dem Werksteam gewann auch Joest mit dem Porsche 956 in Le Mans. Wer Interesse hat, der kann den auf der Essen Motor Show 2022 ausgestellten Porsche 956 übrigens erwerben. Denn Chassis-Nummer 102 steht auf der Essen Motor Show 2022 zum Verkauf. Bei Interesse stellen wir gern den Kontakt zum Verkäufer her.