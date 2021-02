Was für Ford bei uns der Transit war, das war in der amerikanischen Heimat des Autobauers der Club Wagon. Denn vor fünf Jahrzehnten arbeitete Ford noch nicht an Autos für die ganze Welt. Stattdessen entwickelte der US-Riese auf jedem Kontinent eigene Modelle.

Und so hatten die Kleintransporter in den USA nichts mit seinen europäischen Brüdern gemeinsam. Dabei sprachen beide vergleichbare Zielgruppen an und starteten ihr Autoleben als Arbeitstiere für Handwerker und Gewerbetreibende. Erst mit der zweiten Generation seines Club Wagons entdeckte Ford auch die amerikanische Soccer Mom als Kundin. In diesem Anzeigenmotiv von 1969 zeigt der US-Riese, dass Muttern mit ihrem Club Wagon eine ganze Fußballmannschaft mitnehmen kann.

US-Anzeige für den Ford Club Wagon von 1969

Wobei Fußball damals in den USA keine Rolle spielte. Deshalb spricht Ford in der Anzeige von einer Ferienlager-Gruppe. Denn in den USA waren auch in den 1960er-Jahren oft beide Eltern bereits berufstätig. Das führt in den Schulferien bei vielen Familien zu Betreuungslücken. Die Kinder-Betreuungsprogramme, die diese Lücken schließen, heißen bis heute wegen der amerikanischen Zeltlagertradition Camps. Und so war die Anzeige dicht an der Zielgruppe.

In den 1960ern ging nichts ohne Technik!

Da eine Anzeige in den 1960er-Jahren selten ohne etwas Technik auskommt, zeigt Ford in der Anzeige auch die Hinterachse des Kleintransporters. Denn sie, darauf ist der Autobauer offenbar stolz, baut besonders flach. Sie ist – typisch amerikanisch – eine Starrache. Wobei Ford den Achskörper in der Draufsicht U-förmig gestaltet hat. Das reduziert den Platzbedarf der Achse beim gleichseitigen Einfedern. So entsteht Platz für Gepäck oder wie hier Passagiere.

Typisch amerikanisch sind beim Club Wagon auch die Motoren. Denn neben Sechszylinder-Reihenmotoren bot Ford natürlich auch einen V8-Motor an. Zum Einsatz kam der Windsor V8 mit 4,9 Litern Hubraum. Standard war ein Drei-Gang-Getriebe. Komfortorientierte Kunden konnten auch eine Cruise-O-Matic genannte Drei-Gang-Automatik ordern. Wobei Ford auf ein automatisches Getriebe von Borg Warner setzte.