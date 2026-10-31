Bentley Blower: Das Sehnsuchtsauto gibt es jetzt auch in kleiner

Nicht für jeden ist ein originaler Bentley Blower erschwinglich. Wir zählen dazu. Dabei gehört so ein Bentley seit unserer Grundschulzeit zu unseren Sehnsuchtsautos. Schuld daran war die Figur „John Steed“, die in der legendären TV-Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“ einen historischen Bentley fuhr. Kurz vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule begeisterte uns die Serie, die damals samstags um 20:15 Uhr im NDR Fernsehen lief.

Offenbar hinterließen nicht nur die Melone und die von Diana Rigg gespielte Emma Peel einen bleibenden Eindruck. Bentley bietet nun neue Möglichkeiten, sich den eigenen historischen Fahrzeugen zu nähern. Gemeinsam mit Hedley Studios und Amalgam Collection stellt der Autobauer seinem historischen Blower drei kleinere Verwandte zur Seite. Zwei passen in die Vitrine. Der dritte benötigt einen Parkplatz und fährt elektrisch.

Bentley Blower Jnr: 85 Prozent der Größe, 23 kW Leistung

Vorbild ist jeweils der Bentley 4½ Litre Supercharged Team Car No. 2 von 1929. Der Wagen mit dem britischen Kennzeichen UU 5872 gehört heute zur Bentley Heritage Collection. Er war einer von vier für den Wettbewerb gebauten Team-Blowern und trat 1930 bei den 24 Stunden von Le Mans an.

Hedley Studios überträgt dessen Erscheinungsbild mit dem Blower Jnr auf ein fahrfähiges Elektroauto mit 85 Prozent der Originalgröße. Das Unternehmen hieß bei der Vorstellung des Projekts 2023 noch „The Little Car Company“. Inzwischen sind die ersten 25 Exemplare im britischen Bicester fertiggestellt. Das erste Fahrzeug erhielt Bentley für die eigene Sammlung. Insgesamt sind 349 Stück vorgesehen.

Der elektrische Antrieb des verkleinerten Bentleys leistet 23 kW. Nach Herstellerangaben erreicht das Fahrzeug damit mehr als 80 km/h, die zertifizierte Reichweite beträgt bis zu 120 Kilometer. Der Blower Jnr ist – in Großbritannien – für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Hedley Studios integrierte dafür unter anderem eine moderne Beleuchtung, Blinker, ein entsprechendes Bremssystem und eine Rückfahrkamera in die historische Form.

Amalgam verkleinert den Blower auf 1:18

Wer diesem Ansatz nichts abgewinnen kann, der wird (vielleicht) bei Amalgam Collection fündig. Der britische Modellhersteller ergänzt seinen bereits 2020 vorgestellten Bentley Blower im Maßstab 1:8 um eine neue Ausführung in 1:18. Die Herausforderung sind bei beiden Modellen die offen liegenden technischen Bauteile des Vorbilds. Denn Kühler, Kompressor, Fahrwerk und Leitungen prägen das Erscheinungsbild des historischen Bentley.

Diese Details müssen auch an dem Modell stimmen, wenn die Miniatur begeistern soll. Nach Angaben von Amalgam ist der neue Blower das bislang komplexeste und technisch anspruchsvollste 1:18-Modell des Unternehmens. Besonderer Clou: Wer einen Bentley aus der Blower Continuation Series besitzt, kann ein Modell im Maßstab 1:8 oder 1:18 bestellen, das der individuellen Ausführung seines eigenen Autos entspricht.

Le Mans hinterließ auch am Modell seine Spuren

Wer den großen Bentley schon hat, bekommt also bei Bedarf den passenden kleinen dazu. Vom Blower im Maßstab 1:8 bietet Amalgam zudem eine auf 30 Exemplare begrenzte Version mit Rennspuren an. Sie zeigt das Team Car No. 2 im Zustand nach den 24 Stunden von Le Mans 1930. Dazu gehören Schmutz, Gebrauchsspuren und die durch Reifenschäden verbogenen hinteren Kotflügel. Die entsprechenden Details entstehen in Handarbeit.

Preise nennt Bentley in der Pressemitteilung zur Ankündigung dieser Modelle für keines der Modelle. Ob sich unser Sehnsuchtsauto damit wenigstens für die Vitrine in greifbare Nähe bewegt, muss also zunächst offenbleiben. Aber John Steed hätte vermutlich ohnehin das Original genommen.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Ihre Rückmeldung hilft uns, AutoNatives weiterzuentwickeln. 0 0

Anzeige