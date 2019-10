Diese Motorsport-Filme gab es vor „LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE“

Der kürzlich veröffentlichte zweite Trailer zu „LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE“ ist ein guter Zeitpunkt, um auf andere Motorsport-Filme zurückzublicken.

Das Film-Geschäft ähnelt dem Auto-Geschäft. In beiden Welten gilt es, wenn es gut funktioniert, für jedes erfolgreiche Konzept bald Nachahmer. Zudem fügt das Original seiner Idee in der Regel bald eine Fortsetzung hinzu. Das funktioniert bis eine dieser Kopien oder Fortsetzungen beim Publikum durchfällt. Das führt dann in der Regel zum Ende einer Modewelle.

Manchmal holt ein ein Revival das Thema ein paar Jahrzehnte später auf die Leinwand zurück. Womit sich das Spiel dann wiederholt. Motorsport-Filme sind dafür ein gutes Beispiel. Denn die Geschichte der Spielfilme im Motorsport-Milieu ist lang. 1913 gab es mit „The Speed Kings“ den ersten Spielfilm, der im Motorsport spielte. Richtig Fahrt nahm das Thema allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf.

Wir haben uns folgende Motorsport-Filme für Euch angesehen:

1957 drehte die DEFA den Klassiker „ Rivalen am Steuer “. Der Film basiert auf den Erinnerungen von Manfred von Brauchitsch. Nach „Kampf“ von 1932 ist es der zweite Spielfilm an dem von Brauchitsch das Vorbild gibt. Die Filmemacher in der ehemaligen „DDR“ verlegten die Erinnerungen des ehemaligen Rennfahrers teilweise in den real existierenden Sozialismus. Doch „Rivalen am Steuer“ spielte auch in Südamerika. Weshalb der Spielfilm bald im Archiv verschwand. Die Staatsführung der „DDR“ fürchtete, dass der Film das Fernweh der Kinobesucher weckt.

1966 kommt „ Grand Prix " von John Frankenheimer ins Kino. Für viele Motorsport-Fans ist Grand Prix der beste Motorsport-Film aller Zeiten. Denn bei „Grand Prix" stimmt die Balance zwischen Fiktion und Sport. Das Filmteam drehte teilweise bei den Rennen der Formel-1-Saison 1965, dem letzten Jahr der 1,5-Liter-Ära der Königsklasse. Weshalb nur ausgemachte Experten erkennen, dass Filmstars wie James Garner oder Yves Montand bei den Fahrszenen in Formel-3-Chassis sitzen. Für die Filmgesellschaft MGM ist „Grand Prix" ein gutes Geschäft.

Das zieht Nachahmer an. Drei Jahre nach „Grand Prix" stellt Universal Pictures mit „ Indianapolis " (im Original „Winning") ebenfalls einen Motorsport-Film vor. Statt in der Formel 1 kämpfen Paul Newman und Robert Wagner im „Nudeltopf" von Indianapolis um den Sieg. Ähnlich wie „Grand Prix" glänzt auch „Indianapolis" mit starken Originalaufnahmen aus dem Rennen.

Der zweite Trailer zu „LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE“

„Grand Prix“ und „Le Mans“ verschoben den Maßstab. Studios lehnten neue Vorschläge für echte Motorsport-Filme ab. Die Film-Bosse waren überzeugt, dass niemand einen besseren Film dieses Genres drehen kann. In den 1970er- und 1980er-Jahren sind dafür Filme über illegale Straßenrennen in Mode. Doch Motorsport-Fans nehmen weder „Cannonball“ noch „Die verrückteste Rallye der Welt“ (Originaltitel: The Gumball Rally) Ernst.

Erst 1990 holt „ Tage des Donners “ das Thema Motorsport-Film ernsthaft auf die großen Leinwände zurück. Obwohl dieser Film wie „Rote Linie 7000“ in der Nascar spielt gelingt ein Welterfolg. Wie schon bei „Grand Prix“ stimmt auch bei „Tage des Donners“ die Balance zwischen Sport und Fiktion. Dazu locken die Stars Tom Cruise, Nicole Kidman und Robert Duvall die Zuschauer ins Kino.

Insofern legte „Rush“ die Latte für „LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE“ hoch. Der neue Film nimmt sich den Wettstreit zwischen Ford in Ferrari vor. Dies gehört zu den heißesten Duellen der Motorsport-Geschichte. Es wird spannend, wie sich der Film an den Kino-Kassen schlägt. Ab dem 14. November 2019 wissen wir mehr. Bis dahin müssen die Trailer reichen.