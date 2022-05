Ende 1957 gründete Eric Broadley gemeinsam mit seinem Cousin Graham Lola Cars, um Rennwagen zu bauen und zu verkaufen. Bis zur Insolvenz des Unternehmens 2012 entstanden bei Lola Cars insgesamt 247 unterschiede Rennwagen-Typen – wobei es nicht alle konstruierten Autos von Lola Cars tatsächlich auf die Rennstrecke schafften.

Mario Andretti im Lola T332 der Formel 5000. (Foto: Archiv Fabian P. Wiedl)

Mitte der 1950 Jahre blüht die Motorsport-Szene in Großbritannien. Eine wichtige Triebfeder dabei war der „750 Motor Club“. Viele seiner Mitglieder konstruierten ihre eigenen Rennwagen. Zu ihren gehören auch der gelernte Architekt Eric Broadley und sein Cousin Graham. Sie beginnen im Herbst 1955 in ihrer Garage mit dem Bau eines eigenen Rennwagens. Pfingsten 1956 ist der „Broadley Special“ fertig und feiert bald erste Erfolge. Das weckt das Interesse anderer Rennfahrer. Eric und Graham Broadley gründen deshalb im Dezember 1957 Lola Cars. Den Namen ihrer Firma finden die Cousins im Schlager „Whatever Lola Wants“ aus dem Musical „Damn Yankees“.

Die Rennwagen von Lola Cars im Überblick?

Von der Gründung im Dezember 1957 bis zur Insolvenz 2012 konzipierte Lola insgesamt 246 unterschiedliche Fahrzeugmodelle. Dazu kommen der BROADLEY SPECIAL, der bereits 1956 vor der Firmengründung entstand, sowie einige Rennwagen, die wie der Formel 5000-Bolide Lola T190x, der Sportwagen Lola T292 oder der Formel Ford T540E „nur“ eine sanfte Weiterentwicklung eines bereits zuvor konstruierten Fahrzeugs waren. neun konstruierte oder geplante Fahrzeuge wurden nie realisiert. Entweder fanden sich keine Kunden oder im Fall eigener Rennsportaktivitäten gelang es Lola Cars nicht, notwendige Geldgeber zu finden.

Lola T142 aus der Formel 5000 bei einem Einsatz im historischen Motorsport in Hockenheim. Der T142 entstand 1969. Ihn treibt ein Chevrolet V8 an. (Foto: AutoNatives.de)

Was für Rennwagen baute Lola Cars?

Neben Sportwagen entstanden auch Formelfahrzeuge bei Lola Cars. Mit beiden Fahrzeugtypen bediente Lola Cars übrigens immer wieder auch etablierte Werke, die gerade kein eigenes Chassis auf die Räder stellen konnten oder wollten. So stammten Ende der 1960er-Jahre die Formel-1-Boliden von Honda sowie die Formel-2-Boliden von BMW von Lola Cars. Später fuhr auch „Embassy Racing With Graham Hill“ in der Formel 1 mit Fahrzeugen von Lola Cars. In den 1980er und 1990er-Jahren lieferte Lola Cars Sportwagen für die IMSA-GTP und die Gruppe C an Aston Martin und Nissan.

Für welche Fahrzeugklassen konstruierte Lola Cars Rennwagen?

Lola Cars baute in seiner langen Geschichte Rennwagen für fast jede Fahrzeugklasse, die unterschiedliche Chassis zuließ. So entstanden Sportwagen genauso für die CanAm-Serie und die IMSA GTP, die in Nordamerika fuhren, wie auch für die europäischen Sportwagen-Klassen der Gruppen 4, 5 und 6 sowie die Gruppe C oder die Sports 2000. Das Gleiche gilt für die Klassen der Formel-Rennwagen. Lola Cars baute Rennwagen für die internationalen Klassen der Formel 1, der Formel 2 beziehungsweise Formel 3000, der Formel 3 und Formula Atlantic, wo es meist Wettbewerb sowohl bei den Chassis als auch bei den Motoren gab. Daneben bediente Lola Cars auch „Einheitsklassen“ wie die Formel Super Vau, die Formel Ford oder die Formel Renault.

Welche Sportwagen baute Lola Cars?

Schon der Erstling, der BROADLEY SPECIAL war ein Sportwagen. Bis 2012 folgten 94 weitere Sportwagen-Typen. Wobei der Lola T70 mit seinem Sieg bei den 24 Stunden von Daytona 1969 einen der größten Lola-Erfolge überhaupt sicherte. Es ist wohl kein Zufall, dass mit den Le Mans Prototypen (LMP) Lola B12-60 und Lola B12-80 die Geschichte von Lola Cars im Jahr 2012 endete. Denn Sportwagen spielten in der gesamten Unternehmensgeschichte des Rennwagen-Herstellers eine wichtige Rolle.

Der Lola T70, hier bei einer Veranstaltung des historischen Motorsports in Le Mans, ist sicherlich der bekannteste Sportwagen von Lola. Er gewann 1969 die 24 Stunden von Daytona. (Foto: Archiv: AutoNatives.de)

BROADLEY SPECIAL – Sportwagen, vorgestellt 1956 – Ford, 4-Zylinder Lola Mk1 – Sportwagen, gebaut 1958 bis 1963 – Coventry Climax, 4-Zylinder Lola Mk6 – Sportwagen / GT, 1963 – Ford/Chevrolet V8 Lola T70 – CanAm / Gruppe 7, 1965 – Chevrolet V8 Lola T70 MkII – CanAm / Gruppe 7, 1966 – Chevrolet V8 Lola T70 MkIII – Prototyp (Gruppe 6) und CanAm / Gruppe 7, 1967 bis 1968 – Chevrolet V8 Lola T70 MkIIIB Spyder – CanAm / Gruppe 7, 1967 – Chevrolet V8 Lola T120 – Gruppe 7 / Bergspyder, 1967 – BMW, 4-Zylinder Lola T160 – Gruppe 7 / CanAm, 1968 – Chevrolet V8 Lola T70 MkIIIB – Gruppe-4-Sportwagen (1969) / Gruppe-5-Sportwagen (1970) – Chevrolet V8 Lola T162 – Gruppe 7 / CanAm, 1969 – Chevrolet V8 Lola T162 – Gruppe 7 / CanAm, 1969 – Chevrolet V8 Lola T163 – Gruppe 7 / CanAm, 1969 – Chevrolet V8 Lola T164 – Gruppe 7 / CanAm, 1969 – Chevrolet V8 Lola T165 – Gruppe 7 / CanAm, 1970 – Chevrolet V8 Lola T210 – Sportwagen Gruppe 6, 1970 – Ford, 4-Zylinder Lola T220 – Sportwagen Gruppe 7 / CanAm, 1970 – Chevrolet V8 Lola T212 – Sportwagen Gruppe 6, 1971 – Ford, 4-Zylinder Lola T222 – Sportwagen Gruppe 7 / CanAm, 1971 – Chevrolet V8 Lola T260 – Sportwagen Gruppe 7 / CanAm, 1971 – Chevrolet V8 Lola T280 – Sportwagen Gruppe 5 (1972), 1972 – Ford V8 Lola T290 – Sportwagen Gruppe 5 (1972), 1972 – Ford / Vega / BMW, 4-Zylinder Lola T292 – Sportwagen Gruppe 5 (1972), 1973 – Ford / Vega / BMW, 4-Zylinder Lola T282 – Sportwagen Gruppe 5 (1972), 1973 – Ford V8 Lola T294 – Sportwagen Gruppe 5 (1972), 1974 – Ford / Vega / BMW, 4-Zylinder Lola T310 – Sportwagen Gruppe 7 / CanAm, 1972 – Chevrolet V8 Lola T380 – Sportwagen Gruppe 5 (1972) / Gruppe 6 (1976), 1975 – Ford-Cosworth DFV Lola T390 – Sportwagen Gruppe 5 (1972) / Gruppe 6 (1976), 1975 – Hart / BMW 4-Zylinder Lola T286 – Sportwagen Gruppe 6 (1976), 1976-1977 – Ford V8 Lola T296 – Sportwagen Gruppe 6 (1976), 1976-1977 – Ford V8 Lola T332CS – CanAm, 1977 – Chevrolet V8 Lola T333CS – CanAm, 1977 bis 1979 – Chevrolet V8 Lola T490 – Sports 2000, 1977 – Ford, 4-Zylinder Lola T496 – SCCA C Sports, 1977 – Toyota, 4-Zylinder Lola T297 – Sportwagen Gruppe 6 (1976), 1978 – Ford / Vega / BMW, 4-Zylinder Lola T298 – Sportwagen Gruppe 6 (1976), 1978-1980 – Ford / Vega / BMW, 4-Zylinder Lola T492 – Sports 2000, 1978 bis 1979 – Ford, 4-Zylinder Lola T497 – SCCA C Sports, 1978 – Ford, 4-Zylinder Lola T530 – CanAm, 1980 – Chevrolet V8 Lola T590 – Sports 2000, 1980 – Ford, 4-Zylinder Lola T299 – Sportwagen Gruppe 6 (1976), 1981 – Ford, 4-Zylinder Lola T385 / Nimrod NRA/C2 – Gruppe C, 1981/82 – Aston Martin V12 Lola T592 – Sports 2000, 1981 – Ford 4-Zylinder Lola T592S – Sports 2000, 1981-1982 – Ford 4-Zylinder Lola T600 – Gruppe C / IMSA GTP, 1981-1982 – Chevrolet V8, Ford Cosworth V8, BMW 4-Zylinder Lola T610 – Gruppe C, 1982-1983 – Chevrolet V8, Ford Cosworth V8 Lola T594 – Sports 2000, 1983 – Ford 4-Zylinder Lola T594C – Sports 2000, 1983 – Ford 4-Zylinder Lola T616 – Gruppe C Junior / GTP Light, 1983 – Mazda Wankelmotor / Polimotor 4-Zylinder Lola T596 – Sports 2000, 1984 – Ford 4-Zylinder Lola T596C – Sports 2000, 1984 – Ford 4-Zylinder Lola T710 / Corvette GTP – IMSA GTP, 1984 – Chevrolet V6 Lola T598 – Sports 2000, 1985 – Ford 4-Zylinder Lola T598C – Sports 2000, 1985 – Ford 4-Zylinder Lola T711 / Corvette GTP – IMSA GTP, 1985 – Chevrolet V8 Lola T810 / Nissan – IMSA GTP / Gruppe C, 1985 – Nissan V6 Lola T86-10 (T86-12) / Corvette GTP – IMSA GTP, 1986 – Corvette V8 Lola T86-90 – Sports 2000, 1986 – Ford 4-Zylinder Lola T87-10 / Corvette GTP – IMSA GTP, 1987 – Corvette V6 Lola T87-90 – Sports 2000, 1987 – Ford 4-Zylinder Lola T88-11 / Corvette GTP – IMSA GTP, 1988 – Corvette V8 Lola T88-40 / R&D 88Q – Japanese Grand Champion Sportscar, 1988 – Mazda-Wankelmotor Lola T88-90 – Sports 2000, 1988 – Ford 4-Zylinder Lola T89-10 / Nissan R89C – IMSA GTP / Gruppe C, 1989 – Nissan V8 Lola T89-90 – Sports 2000, 1989 – Ford 4-Zylinder Lola T90-10 / Nissan R90CK – IMSA GTP / Gruppe C, 1990 – Nissan V8 Lola T90-90 – Sports 2000, 1990 – Ford 4-Zylinder Lola T91-90 – Sports 2000, 1991 – Ford 4-Zylinder Lola T92-10 – Gruppe C, 1992 – Judd V10 Lola B98-10 – Sportwagen (LMP), 1998 – keine Festlegung Lola B2K-10 – Sportwagen (LMP), 2000 – Judd V10 / AER Lola B2K-40 – Sportwagen (LMP2), 2000 – Keine Festlegung Lola B01-60 / MG-Lola EX257 – Sportwagen (LMP675), 2001 – AER MG 4-Zylinder Lola B01-70 – Tourenwagen für MG, 2001 – MG V6 Lola B03-CI – nicht realisiert, 2003 – Nissan Lola B05-40 / Lola MG EX264 – LMP2, 2005 – unterschiedliche Motoren Lola B06-10 – LMP1, 2006 – AER V8 Lola B07-10 – LMP1, 2007 – Judd V8 Lola B07-18 – LMP1, 2007 – Audi V8 Lola B07-40 – LMP2, 2007 – Mazda 4-Zylinder Lola B07-90 – Sports 2000, 2006 – 2008 – Ford 4-Zylinder Lola B08-60 – LMP1 (Coupé), 2008 – Aston Martin V12 Lola B08-70 – GrandAm Prototype, 2008 – 2009 – Pontiac V8 Lola B08-80 – LMP2 (Coupé), 2008 – Judd V8 / Mazda 4-Zylinder Lola B08-90 – Trackday- bzw. Schulungsfahrzeug, 2008 – Cosworth Duratec 4-Zylinder Lola B09-60 – LMP1 (Coupé), 2009 – Aston Martin V12 Lola B10-60 – LMP1 (Coupé), 2010 – Rebellion V10 Lola B10-80 – LMP2 (Coupé), 2010 – Mazda 4-Zylinder Lola B11-40 – LMP2, 2011 – Acura / AER / Judd / Mazda / Nicholson-McLaren / Zytek Lola B11-60 – LMP1 (Coupé), 2011 – Judd V8 / Mazda 4-Zylinder / Toyota V8 Lola B11-80 – LMP2, 2011 – Acura / AER / Judd / Mazda / Nicholson-McLaren / Zytek Caterham-Lola P/300R – Trackday- bzw. Schulungsfahrzeug, 2008 – Cosworth Duratec 4-Zylinder Lola B12-40 – LMP2, 2012 – unterschiedliche Motoren Lola B12-60 – LMP1, 2012 – Mazda / Toyota Lola B12-80 – LMP2 (Coupé), 2012 – Acura / AER / Judd / Mazda / Nicholson-McLaren

Der Lola B12/60 von Rebellion Racing 2013 in Le Mans. Mit dem B12/60 endete die lange Geschichte der Sportprototypen der Spitzenklasse von Lola. (Foto: AutoNatives.de)

Welche Formel-Fahrzeuge baute Lola Cars?

Insgesamt plante, konstruierte oder baute Lola 157 unterschiedliche Formel-Rennwagen. Den Anfang machte 1956 der Lola Mk2, den Eric Broadley für die Formel Junior anbot. Später baute Lola Cars auch Rennwagen für fast jede denkbare Formel-Klasse. So gab es nicht Rennwagen für die FIA-Klassen (Formel 1, 2, 3, 3000) sondern auch für die amerikanischen Serien USAC und CART sowie die Markenformeln Super V, Formel Ford und Formel Renault.

BMW bezog die Formel-2-Boliden Ende der 1960er-Jahre bei Lola. Unser Foto zeigt Hubert Hahne am Nürburgring. (Foto: AutoNatives.de)

Lola Mk2 – Formel Junior, 1956 bis 1957 – Ford, 4-Zylinder Lola Mk3 – Formel Junior, 1961 – Ford, 4-Zylinder Lola Mk4 – Formel 1, 1962 bis 1963 – Coventry Climax, V8 Lola Mk5 – Formel Junior, 1962 bis 1963 – Ford, 4-Zylinder Lola T53 – Formel 3, 1964 – Ford, 4-Zylinder Lola T54 – Formel 2, 1964 – Ford, 4-Zylinder Lola T55 – Formel 2, 1964 – Ford, 4-Zylinder Lola T60 – Formel 2 und Formel 3 (je nach Antrieb), 1965 bis 1966 – Ford, 4-Zylinder Lola T61 – Formel 2, 1966 – Ford, 4-Zylinder Lola T62 – Formel 2, 1966 bis 1967 – Ford, 4-Zylinder Lola T80 – USAC Indy Car, 1965 – Ford V8 Lola T90 – USAC Indy Car, 1966 – Ford V8 Lola T92 (T90 Mk2) – USAC Indy Car, 1967 – Ford V8 Lola T100 – Formel 2, 1967 – Ford / BMW, 4-Zylinder Lola T110 – Formel 1 (nicht realisiert), 1967 Lola T130 / Honda RA300 – Formel 1, 1967 – Honda V12 Lola T102 – Formel 2, 1968 – BMW, 4-Zylinder Lola T140 – Formel 5000, 1968 – Chevrolet V8 Lola T150 – USAC Indy Car, 1968 – Ford V8 Lola T180 / Honda RA301 – Formel 1, 1968 – Homda V12 Lola T142 – Formel 5000, 1969 – Chevrolet V8 Lola T152 – USAC Indy Car, 1969 – Offenhauser, 4-Zylinder Lola T153 – USAC Indy Car, 1970 – Ford V8 Lola T190 (T190X) – Formel 5000, 1970 – Chevrolet V8 Lola T192 – Formel 5000, 1970 – Chevrolet V8 Lola T200 – Formel Ford, 1970 – Ford, 4-Zylinder Lola T202 – Formel Ford, 1970 bis 1971 – Ford, 4-Zylinder Lola T230 – Formel 1 (nicht realisiert), 1970 Lola T204 – Formel Ford, 1971 bis 1972 – Ford, 4-Zylinder Lola T240 – Formel 2 / Formula B, 1971 – Ford, 4-Zylinder Lola T242 (später in T300 umbenannt) – Formel 5000, 1971 – Chevrolet V8 Lola T250 – Formel Super V, 1971 – VW, 4-Zylinder-Boxermotor Lola T252 – Formel Super V, 1971/72 – VW, 4-Zylinder-Boxermotor Lola T242 – Formula B / Formula Atlantic, 1972 – Ford, 4-Zylinder Lola T270 (T272) – USAC Indy Car, 1972 – Ford V8 / Offenhauser, 4-Zylinder Lola T300 – Formel 5000, 1972 – Chevrolet V8 Lola T330 – Formel 5000, 1972 – Chevrolet V8 Lola T320 – Formel Super V, 1973 – VW, 4-Zylinder-Boxermotor Lola T340 – Formel Ford 1600, 1973 bis 1974 – Ford, 4-Zylinder Lola T322 – Formel Super V, 1974 – VW, 4-Zylinder-Boxermotor Lola T332 – Formel 5000, 1974-1975 – Chevrolet V8 Lola T360 – Formula Atlantic / Formula B / Formel 3, 1974 bis 1975 – Ford, 4-Zylinder Lola T370 – Formel 1 für Embassy Racing With Graham Hill, 1974 bis 1975 – Ford-Cosworth DFV Lola T324 – Formel Super V, 1975 – VW, 4-Zylinder-Boxermotor Lola T342 – Formel Ford 1600, 1975 – Ford, 4-Zylinder Lola T350 – Formel 3, 1975 – Toyota, 4-Zylinder Lola T371 – Formel 1 für Embassy Racing With Graham Hill, 1975 – Ford-Cosworth DFV Lola T400 – Formel 5000, 1975 – Chevrolet V8 Lola T410 – Formel Renault, 1975-1976 – Renault, 4-Zylinder Lola T326 – Formel Super V, 1976 – VW, 4-Zylinder Lola T332C – Formel 5000, 1976 – Chevrolet V8 Lola T430 – Formel 5000, 1976 – Chevrolet V8 Lola T440 – Formel Ford 1600 / SCCA F Continental, 1976-1978, Ford, 4-Zylinder Lola T450 – Formel 2, 1976 – Ford / BMW, 4-Zylinder Lola T460 – Formula Atlantic, 1976 – Ford, 4-Zylinder Lola T470 – Formel 3, 1976 – Toyota, 4-Zylinder Lola T480 – SCCA F Continental, 1976 – Ford, 4-Zylinder Lola T328 – Formel Super V, 1977 – VW, 4-Zylinder Lola T506 (T506B) – „Malibu Grand Prix“ 1977 bis 1979 – Sachs Wankel / Rotax Type 440 Lola T510 – Formel Renault, 1977 – Renault, 4-Zylinder Lola T550 – Formel 2, 1977 – Abarth / Ferrari V6 Lola T560 – Formula Atlantic, 1977 – Ford, 4-Zylinder Lola T570 – Formel 3, 1977 – Toyota, 4-Zylinder Lola T500 – USAC Indy Car, 1978 bis 1979 – Cosworth V8 Lola T540 (T540E) – Formel Ford 1600, 1978 bis 1981 – Ford, 4-Zylinder Lola T580 – Formel Ford 2000, 1979-1980 – Ford, 4-Zylinder Lola T620 – Formel Super V, 1978 – VW 4-Zylinder Lola T660 – Formel Atlantic (nicht realisiert), 1978 – Ford 4-Zylinder Lola T670 – Formel 3, 1978 – Toyota 4-Zylinder Lola T622 – Formel Super V, 1979 – VW 4-Zylinder Lola T672 – Formel 3, 1979 – Toyota 4-Zylinder Lola T760 – Formel Atlantic, 1979 – Ford 4-Zylinder Lola T720 – Formel Super V, 1979 – VW 4-Zylinder Lola T820 – Formel Super V (nicht realisiert), 1979 – VW 4-Zylinder Lola T722 – Formel Super V (nicht realisiert), 1980 – VW 4-Zylinder Lola T770 – Formel 3, 1979-1980 – Toyota 4-Zylinder Lola T770/2 – Formel 3, 1980 – Toyota 4-Zylinder Lola T582 – Formel Ford 2000, 1981 – Ford, 4-Zylinder Lola T850 (Toleman TG280) – Formel 2, 1981 – Hart oder BMW 4-Zylinder Lola T860 – Formula Atlantic (Basis T850), 1981 – Ford 4-Zylinder Lola T640 (T640E) – Formel Ford, 1982 – Ford 4-Zylinder Lola T642 (T642E) – Formel Ford, 1983 – Ford 4-Zylinder Lola T680 – Formel Ford, 1983-1984 – Ford 4-Zylinder Lola T700 – CART, 1983 – Ford Cosworth V8 Lola T862 – Formula Atlantic (nicht realisiert), 1983 – Ford 4-Zylinder Lola T870 – Formel 3, 1983 – Toyota 4-Zylinder Lola T644 (T644E) – Formel Ford, 1984 – Ford 4-Zylinder Lola T800 – CART, 1984 – Ford Cosworth V8 Lola T740 – Formel Ford (nicht realisiert), 1985 – Ford 4-Zylinder Lola T900 – CART, 1985 – Ford Cosworth V8 Lola T950 – Formel 3000, 1985 – Ford Cosworth DFV V8 Lola T86-00 – CART, 1986 – Ford Cosworth V8 Lola T86-50 – Formel 3000, 1986 – Ford Cosworth DFV V8 Lola T87-00 – CART, 1987 – Ford Cosworth V8 Lola T87-30 / Lola LC87 – Formel 1, 1987 – Ford Cosworth DFZ V8 Lola T87-50 – Formel 3000, 1987 – Ford Cosworth DFV V8 / Honda V8 Lola T88-00 – CART, 1988 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Judd V8 / Buick V6 Lola T88-30 / Lola LC88 – Formel 1, 1988 – Ford Cosworth DFZ V8 Lola T88-50 – Formel 3000, 1988 – Ford Cosworth DFV V8 / Mugen V8 Lola T89-00 – CART, 1989 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Judd V8 / Buick V6 Lola T89-30 / Lola LC89 – Formel 1, 1989 – Lamborghini V12 Lola T89-50 – Formel 3000, 1989 – Ford Cosworth DFV V8 / Judd V8 / Mugen V8 Lola T90-00 – CART, 1990 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Judd V8 / Buick V6 Lola T90-30 / Lola LC90 – Formel 1, 1990 – Lamborghini V12 Lola T90-50 – Formel 3000, 1990 – Ford Cosworth DFV V8 / Mugen Honda V8 Lola T91-00 – CART, 1991 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Judd V8 / Alfa Romeo V8 / Buick V6 Lola T91-30 / Lola LC91 – Formel 1, 1991 – Ford Cosworth DFR V8 Lola T91-50 – Formel 3000, 1991 – Ford Cosworth DFV V8 Lola T92-00 – CART, 1992 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Judd V8 / Buick V6 Lola T92-50 – Formel 3000, 1992 – Ford Cosworth DFV V8 Lola T93-00 – CART, 1993 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Buick V6 Lola T93-20 – Indy Lights, 1993 – Buick V6 Lola T93-30 – Formel 1 für die BMS Scuderia Italia, 1993 – Ferrari 3,5 V12 Lola T93-50 – Formel 3000, 1993 – Ford Cosworth DFV V8 / Mugen V8 Lola T94-00 – CART, 1994 – Ford Cosworth V8 / Ilmor V8 / Buick V6 Lola T94-20 – Indy Lights, Fahrzeuge des Baujahrs 1994 (Grunddesign T93-20) – Buick V6 Lola T94-50 – Formel 3000, 1994 – Ford Cosworth DFV V8 / Mugen V8 / Judd V8 Lola T95-00 – CART, 1995 – Ford Cosworth V8 / Chevrolet V8 / Buick V6 Lola T95-20 – Indy Lights, Fahrzeuge des Baujahrs 1995 (Grunddesign T93-20) – Buick V6 Lola T95-30 – Formel 1 Testfahrzeug, 1995 – Cosworth V8 Lola T95-50 – Formel 3000, 1995 – Ford Cosworth DFV V8 / Mugen V8 Lola T96-00 – CART, 1996 – Ford Cosworth V8 / Mercedes-Benz V8 / Menard V6 Lola T96-20 – Indy Lights, Fahrzeuge des Baujahrs 1996 (Grunddesign T93-20) – Buick V6 Lola T96-50 – Formel 3000, 1996 – Zytek-Judd V8 Lola T96-51 – Formula Nippon (Formel 3000), 1996 – Mugen V8 Lola T96-52 – Formula Nippon (Formel 3000), 1996 – Mugen V8 Lola T96-70 – Mexican Formula 3000, 1996 – Chrysler V6 Lola T97-00 – CART, 1997 – Ford Cosworth V8 / Honda V8 Lola T97-20 – Indy Lights, 1997 – Buick V6 Lola T97-30 – Formel 1, 1997 – Cosworth Zytek V8 Lola T97-51 – Formula Nippon (Formel 3000), 1997 – Mugen V8 Lola T98-00 – CART, 1998 – Cosworth V8 Lola T98-51 – Formula Nippon, 1998 – Mugen V8 Lola B99-00 – CART, 1999 – Ford Cosworth V8 / Mercedes-Benz V8 / Toyota V8 Lola B99-50 – Formel 3000, 1999 – Zytek V8 Lola B99-51 – Formula Nippon, 1999 – Mugen V8 Lola B2K-00 – CART, 2000 – Mugen V8 Lola B01-00 – CART, 2001 – Cosworth V8 / Toyota V8 Lola B02-00 – CART, 2002 – Cosworth V8 / Honda V8 / Toyota V8 Lola B02-50 – Formel 3000, 2002 – Zytek V8 Lola B02-55 – EUROLights (European Oval-Series), 2002 – Langford Performance Engineering V6 Lola B03-00 – CART, 2003 – 2006 – Cosworth V8 Lola B03-51 – Formula Nippon, 2003 – 2005 – Mugen V8 Lola F106-03 / Lola-Dome F106-03 – Formel 3, 2003 – Mugen-Honda 4-Zylinder Lola F106-04 / Lola-Dome F106-04 – Formel 3, 2004 – Mugen-Honda 4-Zylinder Lola B05-30 – Formel 3, 2005– Mugen-Honda 4-Zylinder Lola B05-52 / A1Grand Prix – A1GP, 2005 – 2008 und AutoGP Formula 2010 – 2014 – Zytek V8 Lola B06-30 – Formel 3, 2006 – Spiess 4-Zylinder Lola B06-51 – Formula Nippon, 2006 – 2008 – Honda V8 / Toyota V8 Lola B07-20 – „World Junior Car“, 2007 – Mitsubishi 4-Zylinder Lola B08-20 – „World Junior Car“, 2007 – Cosworth Duratec Lola B12-20 – „World Junior Car“, 2012 (nicht realisiert) – Cosworth Duratec 4-Zylinder

Eine Sonderrolle nimmt der 1981 von Lola Cars als Lizenznehmer gefertigte Toleman TG280 ein. Diesen bot Lola, nach dem Umstieg von Toleman in die Formel 1, als Lola T850 für die Formel 2 und als Lola T860 für den Einsatz in der Formel Atlantic an.

Anmerkungen:

Die Listen der Rennwagen von Lola Cars ist nach dem Jahr der Vorstellung des jeweiligen Models von Lola Cars sortiert.

Bei den angegebenen Motoren handelt es sich um die bevorzugten Motoren, die Lola Cars bei der Konstruktion der Fahrzeuge als Antrieb vorsah. Gerade bei den Sportwagen der Gruppe 5 (in der Fassung von 1972) und Gruppe 6 (in der Fassung von 1976) kam es immer wieder vor, dass die Fahrzeugbesitzer andere Motoren einbauten als Lola Cars ursprünglich vorsah.

Wer gründete Lola Cars?

Eric Broadley (1928-2017) gründete das Unternehmen Lola Cars zusammen mit seinem Cousin Graham Broadley. Auch wenn das Unternehmen zunächst offiziell unter dem Namen „G. & E. Broadley Ltd.“ firmierte, war Eric Broadley der eindeutige Chef von Lola Cars. Spätestens in den 1970er-Jahren verlieren sich auch die Spuren von Mitgründer Graham. Sein Name tauchte praktisch nicht mehr in der Presse auf. Lola Cars war in dieser Zeit Eric Broadley.

Warum übernahm Martin Birrane Lola Cars?

1997 scheiterte ein Formel-1-Projekt. Eric Broadley unterschätzte die Komplexität der Königsklasse. Das „Mastercard Lola F1 Team“ trat nur einmal in der Formel 1 an und blieb dabei ohne Rennteilnahme. Denn beim Grand Prix von Australien 1997 gelang keinem der Lola-Piloten die Qualifikation. Dieses Desaster in der Formel 1 führte unmittelbar zur ersten Insolvenz von Lola Cars. Der irische Rennfahrer und Unternehmer Martin Birrane (1935-2018) übernahm Lola Cars noch im selben Jahr.

Warum ging Lola Cars 2012 Pleite?

Lola Cars lebte lange davon, dass die eigenen Rennwagen in unterschiedlichen Fahrzeugklassen einsetzbar waren. So waren teilweise die gleichen Rahmen sowohl in der Formel 2 als auch der Formel Atlantic oder Formel 3 nutzbar. Diese Praxis, die auch andere Rennwagenhersteller praktizierten, senkte die Entwicklungskosten und trieb die Stückzahlen hoch. Als jedoch immer mehr Fahrzeugklassen Einheitschassis vorsahen, wurde das Geschäft für Lola Cars und andere Rennwagenbauer schwieriger. Denn wem es nicht gelang, sich die Ausschreibung für eine Fahrzeugklasse exklusiv zu sichern, für den fiel diese Klasse komplett weg.

Der Nissan R89C stammte von Lola Cars. Die interne Bezeichnung des Rennwagenherstellers lautete Lola T89/10. (Foto: Archiv: Fabian P. Wiedl)

Lola Cars startete in diese Epoche zunächst erfolgt reich und belieferte von 1996 bis 2004 die Formel 3000 exklusiv. Doch die Verantwortlichen orderten nur alle drei Jahre ein neues Fahrzeugmodell. Damit blieb Lola Cars nach der Lieferung der Rennwagen für die erste Saison in der Regel nur das Ersatzteilgeschäft. Trotzdem überlebte Lola Cars den Verlust des Exklusivvertrags zunächst. Doch als aus der Formel 3000 ab 2005 die GP2 wurde, rückten die Piloten mit Chassis von Dallara aus. Doch als Ende 2008 auch die Formula Nippon Championship zu Swift wechselte, blieb Lola Cars praktisch nur noch der Sportwagen-Sektor. Drei Jahre später folgte die Insolvenz. Im Oktober 2012 lief die Produktion von Rennwagen bei Lola Cars endgültig aus.

Welche Erfolge feierte Lola Cars?

Schon 1966 gewann Graham Hill mit dem Lola T90 das Indianapolis 500. Ein Jahr später fuhr John Surtees mit dem vom T90 abgeleiteten Honda RA300 (= Lola T130) beim Großen Preis von Italien in Monza zum Sieg. Im gleichen Jahr siegte Big John in der Formel 2 mit dem T100 bei Rennen in Mallory Park und Zolder, die allerdings beide nicht zur Formel-2-Europameisterschaft zählten. 1968 sicherte sich Chris Irwin mit dem Lola T100 den Sieg beim XXXI. ADAC Eifelrennen, das damals mit Fahrzeugen der Formel 2 auf der Südschleife des Nürburgrings ausgetragen wurde und in diesem Jahr ebenfalls nicht zur Europameisterschaft zählte.

Jacky Ickx im Lola T333 CS Chevrolet vom Carl A. Haas Racing Team. Carl Haas war über lange Jahre Generalimporteur von Lola Cars in Nordamerika. Der Lola T333 für die CanAM basiert auf einem Formel-Rennwagen. Trotzdem verstand sich die CanAM weiter als Serie für Sportwagen. Archiv: AutoNatives.de

Gut lief es auch in der Formel 5000, hier war Lola Cars eine Macht! Schon 1971 gewann Frank Gardner die europäische Formel-5000-Meisterschaft. Zwei Jahre später nutzte Jody Scheckter auf dem Weg zum US-Titel der Formula 5000 zeitweise den Lola T330. Nach dem Südafrikaner sicherte sich Brian Redman dreimal mit Fahrzeugen von Lola die nordamerikanische Formel 5000-Meisterschaft. 1974 und 1975 holten mit Bob Evans und Teddy Pilette parallel zum Briten in Nordamerika zwei Lola-Piloten den europäischen F5000-Titel. Auch bei F5000-Rennen in Australien und Neuseeland fuhren mehrere der Titelträger Rennwagen von Lola Cars.

Als größter Sportwagen-Erfolg von Lola Cars gilt der Sieg bei den 24 Stunden von Daytona. Im Frühjahr 1969 gewannen Mark Donohue und Chuck Parsons mit dem Lola T70 das große Rennen in Florida. Schon zwei Jahre zuvor siegte John Surtees beim CanAm-Lauf in Las Vegas. Doch das blieb der einzige Erfolg in der CanAm-Serie. Dort waren zunächst die McLaren und anschließend die Porsche für die Rennwagen von Lola Cars nicht zu schlagen. Selbst der Ausnahmekönner Jackie Stewart biss sich an dieser Übermacht im Lola T260 in der Saison 1971 regelmäßig die Zähne aus.

Mario Andretti 1990 im Lola T90-00 beim Lauf der CART PPG Indy Car World Series in Mid-Ohio – Foto: Webster – Archiv: Fabian P. Wiedl

Auch bei den 24 Stunden von Le Mans zielten Sportwagen von Lola Cars allenfalls Achtungserfolge. So fuhren 1976 Alain de Cadenet und Chris Craft im Lola T380 als Dritte auf das Podium. 1984 fuhr ein von Mazda und der Reifenfirma B.F. Goodrich unterstützer Lola T616 auf Platz zehn. Der mit einem Wankel-Motor ausgerüstete T616 trat in der Gruppe C2 an und sicherte sich mit Platz zehn im Gesamtergebnis nebenbei den Klassensieg. 2006 gelang der Mannschaft von Ray Mallock mit dem MG-Lola EX264 der LMP2-Klassensieg. Die Piloten Mike Newton, Thomas Erdos und Andy Wallace kamen dabei als Achte der Gesamtwertung ins Ziel.

Anschließend konstruierte Lola Cars noch mehrere Boliden für die Topklasse der LMP1-Boliden. Doch der angestrebte Gesamtsieg an der Sarthe gelang Lola Cars nie. 2009 fuhr ein Lola-Aston Martin B09/60 als Vierter knapp am Podium vorbei. Drei Jahre später gelang dieser Platz auch einem von Rebellion Racing eingesetzten Rennwagen von Lola Cars. Doch die Diesel von Audi und Peugeot waren für die Lola-Teams in diesen Jahren unerreichbar. Umso interessanter, dass ausgerechnet ein Lola B2K/10 die Diesel-Festspiele in Le Mans eröffnete. Denn im Lola von „Taurus Sports Racing“ sorgte schon 2004 ein Diesel von Caterpillar (5.0L Turbo V10) für Vortrieb.

Was haben wir bisher über Lola Cars veröffentlich?

Veröffentlicht in: Lola Cars

Wie erklären sich die Typenbezeichnungen von Lola Cars?

Bis zum Lola Mk6 zählte Eric Broadley seine Modelle einfach durch. Ab 1964 begannen die Fahrzeugbezeichnungen mit einem „T“ für „Type“. Dahinter folgte eine Zahl für den Fahrzeugtyp. Endete diese Zahl nicht mit einer Null, dann gilt das Fahrzeug als Variante eines anderen Fahrzeugs. So war beispielsweise der Lola T102 eine exklusiv für BMW fertigte Version des frei verkäuflichen Formel-2-Rennwagens Lola T100. Erst 1986 änderte Lola die Systematik erneut. Auf das „T“ folgte jetzt zunächst eine zweistellige Jahresangabe, die für das Jahr der ursprünglichen Konstruktion stand. Anschließend folgte eine Klassifizierung der Fahrzeugklasse, die folgendes Muster nutzte:

/00 – CART und Champ Car

/10 – Sportwagen für Gruppe C, IMSA GTP und die Le Mans Prototype-Klassen (SR1, LMP900 und zweitweise LMP1)

/20 – Indy Lights

/30 – Formel 1 und später Formel 3

/40 – Le Mans Prototyp (SR2 und LMP2)

/50 – Formula 3000 sowie Formula Nippon

/60 – Le Mans Prototyp LMP675 und später LMP1 Coupés

/70 – Mexikanische Formel 3000, das MG-Tourenwagen-Projekt und schließlich für die Daytona Prototypes

/80 – Le Mans Prototyp LMP2 Coupés

/90 – Sports 2000

Auch in dieser Ära galt, wenn die letzte Ziffer keine Null war, dann handelte sich sich bei dem Fahrzeug um eine Variante. Als Martin Birrane Lola Cars übernahm, ersetzte ein „B“ das „T“. Das eigentliche Klassifizierungssystem blieb jedoch unverändert.

Welche Rolle spielte Carl Haas bei Lola Cars?

Der amerikanische Unternehmer Carl A. Haas, der 1929 in Mannheim das Licht der Welt erblickte, war ab 1967 Generalimporteur für Rennwagen von Lola in den Nordamerika. Auch das Team Newman/Haas, das Haas ab 1983 mit dem Schauspieler Paul Newman betrieb, trat in der Champ Car Series daher immer mit Fahrzeugen von Lola Cars an. Keine Rennwagen von Lola waren übrigens die von Formel-1-Team „Haas Lola“, das Carl Haas zusammen mit Ex-McLaren-Chef Teddy Meyer betrieb, eingesetzten Typen „Lola THL1“ und „Lola THL2“. Diese Rennwagen entstanden in dem von Haas und Meyer extra gegründeten Konstruktionsbüro „FORCE (Formula One Race Car Engineering)“. Lola gab nur den Namen, um Sponsoren von der Seriosität des Projekts zu überzeugen.