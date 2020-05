50 Jahre Alfa Romeo Montreal

Keine Angst, AutoNatives.de mutiert nicht zum Alfa Romeo Blog. Aber die italienische Traditionsmarke liefert einfach viele spannende Geschichten. Solche, wie die des legendären Alfa Romeo Montreal, der vor 50 Jahren sein Debüt feierte.

Als Alfa Romeo den Sportwagen 1970 auf dem Autosalon in Genf offiziell vorstellte, erhörten die Verantwortlichen in Mailand die Fans. Denn bereits 1967 auf der Weltausstellung in Montreal stellte der Autobauer die Studie eines atemberaubenden Coupés vor. Das Publikum war sofort fasziniert. Der Carrozzeria Bertone und ihrem Designer Marcello Gandini war mit dem in Montreal ausgestellten Showcar offensichtlich ein großer Wurf gelungen.

Die in Montreal präsentierte Studie basierte auf der Giulia Sprint GT. Die Lamellen über den Scheinwerfern stehen noch fest.Beim späteren Serienmodell sind sie beweglich. (Foto: Alfa Romeo)

Gandini, damals noch keine 30 Jahre alt, verschmolz bei seinem Entwurf die B- und die C-Säule zu einer Einheit. Die markanten Lufteinlässe hinter den zwei Türen galten damals wie heute als Zeichen eines Mittelmotor-Sportlers. Der Designer verstärkte den Eindruck mit einer großen Glas-Heckklappe. Wobei der Eindruck allerdings nur eine Illusion war. Denn die Studie entstand aus Zeitgründen auf der Bodengruppe einer Giulia Sprint GT. Deshalb sitzt der 1.570 ccm große TI-Motor der Studie vorne.

Beeindruckend war auch die Inszenierung des Fahrzeugs in Montreal. Die Ausstellungsmacher platzierten die beiden weißen Konzeptfahrzeuge zwischen Spiegeln. Dadurch vervielfachte sich das Auto scheinbar ins Unendliche. Zudem hing über den beiden Fahrzeugen ein Motorrad von Norton. Daneben stand ein Rennwagen von B.R.M., dessen Foto gab es bereits in diesem Blog. Bis zu 500.000 Zuschauer täglich strömten damals auf das Expo-Gelände. Ein Großteil staunte über die Inszenierung der Fahrzeuge.

Aus der in Montreal präsentierten Studie wird der Alfa Romeo Montreal!

Die ursprünglich namenlose Studie entwickelte sich schnell zu einem Blickfang, der weite Teile des Publikums in den Bann zog. Denn Alfa Romeo hatte Glück, die Expo-Macher platzieren das mobile Ensemble fast direkt am Haupteingang. Das maximierte die Aufmerksamkeit. Und den Besuchern waren Interessenten. Einige von ihnen fragen schriftlich in Mailand nach, wann sie diesen Sportwagen kaufen könnten.

Auf der Straße ist der Alfa Romeo Montreal selten. In sieben Jahren entstehen nur 3.925 Exemplare. Gut zu erkennen ist, dass der V8 eine geänderte Motorhaube erfordert. (Foto: Alfa Romeo)

Die Geschäftsleitung überlegt nicht lange und fällt die Entscheidung, von der Studie ein Serienmodell abzuleiten. Die Entscheidung überrascht rückblickend etwas, denn der Autobauer war schon seit 1933 Teil der staatlichen IRI-Gruppe. Als Staatsunternehmen ist Alfa Romeo zu dieser Zeit vor allem ein Instrument der Strukturpolitik. Das wird wenige Jahre später deutlich, als die staatlichen Eigentümer den Autobauer mehrmals zum Bau von Werken in Süditalien zwingen.

Zunächst baut das Unternehmen in Pomigliano d’Arco in der Nähe von Neapel das Werk Sud. Hier läuft ab dem Frühjahr 1972 der Alfasud vom Band. Gut zehn Jahre später folgt im italienischen Pratola Serra das Werk „Alfa Romeo Nissan Autoveicoli“. Dort entsteht mit dem Alfa Romeo ARNA der Tiefpunkt der Markengeschichte. Doch soweit ist es Ende der 1960er-Jahre noch nicht. Zum Glück!

Nach der Expo leiten die Entwickler von Alfa Romeo von der Studie tatsächlich einen Sportwagen ab. Die Karosserie übernehmen sie fast unverändert vom Entwurf von Marcello Gandini. Geändert wird nur, was die Zulassungsvorschriften erfordern. Deshalb klappen beim Serienmodell die Lamellen, die die Frontscheinwerfer teilweise bedecken, beim Einschalten des Lichts nach unten. Bei der Studie waren sie noch starr.

Der Vierzylinder weicht einem V8

Im Innenraum verzichten sie auf die Rückbank und die Notsitze. Die Studie war ein 2+2-Sitzer. Das Serienmodell bekommt bequeme Vordersitze und transportiert nur zwei Insassen. Ebenfalls keine Kompromisse gehen die Techniker beim Antrieb ein. Der Vierzylinder weicht dem V8-Motor aus dem Supersportwagen Tipo 33. Um eine alltagstaugliche Kraftentfaltung zu erreichen, bohren die Techniker das zwei Liter große Rennsport-Aggregat auf. So schöpft das Montreal-Serienmodell seine Kraft aus einem Hubraum von 2,6 Litern.

Eine mechanische Einspritzung von der Società Pompe Iniezione Cassani & Affini (SPICA) versorgt die acht Zylinder mit Benzin. Das Ergebnis sind für die Zeit beeindruckende 200 PS, die der V8 bei 6.400 Umdrehungen pro Minute aus dem Ärmel schüttelt. Der V8 kann seine Herkunft aus dem Rennsport nicht verleugnen. Die Maximaldrehzahl des Triebwerks liegt bei sportlichen 7.000 Umdrehungen pro Minute.

Der Innenraum des Serienmodells des Alfa Romeo Montreal (Foto: Alfa Romeo)

Um die Kraft des Motors auf die Straße zu bringen, vertraut Alfa Romeo auf ein manuelles Fünfgang-Sportgetriebe. Es stammt von ZF aus Friedrichshafen und hat seine Wurzeln ebenfalls im Rennsport. Der erste Gang liegt deshalb — wie im Rennwagen — links hinten. Rennwagen benötigen den ersten Gang schließlich nur zum Anfahren. Deshalb liegen der zweite und dritte sowie der vierte und der fünfte Gang jeweils gegenüber. Denn das minimiert auf der Rennstrecke die Schaltzeiten.

An der Hinterachse sitzt ein ebenfalls von ZF geliefertes Sperrdifferenzial. Auch das zeigt, dass der Montreal ein ernsthafter Sportwagen ist. Diese Einschätzung teilen praktisch alle zeitgenössischen Fahrberichte. Der gut 220 Kilometer pro Stunde schnelle Montreal glänzt zudem mit hohem Fahrkomfort. Weshalb der Alfa Romeo Montreal heute als einer der überzeugendsten Gran Turismo seiner Epoche gilt.

Der Alfa Romeo Montreal war ein teurer Spaß!

Trotzdem entstehen in sieben Jahren nur 3.925 Exemplare. Bertone liefert dabei die Karosserien, die Alfa Romeo im Werk Arese mit Technik vervollständigt. Mitte der 1970er-Jahre kostet ein neuer Alfa Romeo Montreal in Deutschland 35.000 D-Mark. Ein Porsche 911 startete damals bei 26.980 D-Mark. Selbst der 911 S liegt mit einem Preis von 30.980 D-Mark damals deutlich unter dem Italiener.

Kein Wunder, dass die Stückzahlen klein blieben. Denn bei diesen Preisen bestand nie die Gefahr, dass der Montreal zur Massenware verkommt. Umso mehr begeistert mich noch heute, dass ich Anfang der 1990er-Jahre das Vergnügen hatte, in einem Montreal mitzufahren. Der ältere Bruder einer Freundin hatte damals einen Montreal. Unsere gemeinsame Tour durch das Umland von Hamburg werde ich nie vergessen. Danke TOBI!