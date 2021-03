Mazda MX-81 Aria – Mailand statt Tokyo

1981 sorgt Mazda mit einer Studie für Aufsehen. Zusammen mit Bertone stellt der japanische Autobauer den Mazda MX-81 Aria vor. Zu einer Serienfertigung kommt es nicht, obwohl die Front des MX-81 heute noch vertraut wirkt.

Mazda MX-81 Aria – unverkennbar ein Entwurf von Bertone (Foto: Mazda)

1979 entwarf die Carrozzeria Bertone für Volvo die Studie Volvo Tundra. Doch Volvo entscheidet sich, die Idee der Studie nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen entwickelt Volvo das Design der Volvo Serie 300 lieber im eigenen Haus weiter. Doch Bertone findet mit Mazda einen Kunden, der auf Automessen für Aufsehen sorgen möchte. Spektakulär soll die Studie sein, so lautet der Auftrag aus Hiroshima. Zudem soll die Bodengruppe des Mazda 323 als Basis dienen. Damit stehen Motorisierung und Radstand fest.

Marc Deschamps, der bei Bertone inzwischen als Nachfolger von Marcello Gandini als Chefdesigner arbeitet, macht sich an die Arbeit. Basis ist der Volvo Tundra, womit die grundsätzlichen Proportionen feststehen. Größere Anpassungsarbeiten des Keils nimmt Deschamps nur an der Front vor. Hier trägt der Aria – was auf italienisch Luft heißt – jetzt Klappscheinwerfer. Zudem spendiert der Designer „seinem“ Entwurf glatte Radkappen.

Das Steuerungskonzept des Mazda MX-81 Aria ist einmalig!

Auch im Innenraum ändert Deschamps am Konzept nur weg. Wie schon der „Vorgänger“ blickt auch der Mazda MX-81 Aria in die Zukunft. Der Designer spendiert dem Auto einen Bildschirm als Cockpit. Doch 1981 gibt es noch keine passenden LCD-Displays. Zum Einsatz kommt deshalb ein Röhrenmonitor. Den Rand des Monitors fasst ein aus Schaltern bestehendes Kunststoffband ein. Mit diesen Schaltern lässt sich das Auto lenken. Ob das funktioniert, bleibt offen – Mazda zeigt die Studie nur auf einigen Automessen.

Cockpit des Mazda MX-81 Aria – die Taster, die das Cockpit einfassen, dienen zur Steuerung der Studie.

Anschließend verschwindet das Einzelstück am Mazda-Hauptsitz in Hiroshima im Magazin. Dort inspiriert die Front des Fahrzeugs später die Designer des 1989 vorgestellten Mazda 323F – womit doch noch ein kleines Stück des MX-81 zur Serienreife kommt.