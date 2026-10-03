Schumacher ’94: Triumph, Tragödie und eine Liebeserklärung bei Netflix

Manchmal passt das Timing einfach. Wir haben gerade Netflix gekündigt. Zwei Tage vor dem Ende unseres Abos erschien dort „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“. Also noch schnell gucken, bevor bei uns der digitale Vorhang fällt. Und das hat sich gelohnt! Denn „Schumacher ’94“ ist eine bemerkenswert nahe Dokumentation geworden. Das liegt weniger an den vielen bekannten Bildern jener Saison. Wer 1994 schon Formel 1 schaute, kennt vieles davon.

Eine Doku als Liebeserklärung

Die besondere Stärke des Films ist Corinna Schumacher. Denn über weite Strecken ist „Schumacher ’94“ auch eine Liebeserklärung von Corinna Schumacher an ihren Mann. Sie erzählt von dem jungen Michael, vom gemeinsamen Leben, von seinen Zweifeln und davon, wie er mit Druck und Anfeindungen umging. Das erzeugt Nähe, genauso wie zahlreiche private Aufnahmen. Schumacher als Kind auf Skiern, Bilder von der Kartbahn in Kerpen und Szenen aus einer Skihütte während seiner Formel-1-Zeit.

Plötzlich ist da nicht mehr nur der kühl wirkende Rennfahrer, der sonntags in seinen Rennwagen stieg und der Konkurrenz davonfuhr. Da ist ein junger Mann, der unbedingt gewinnen wollte und gleichzeitig lernen musste, mit einer Aufmerksamkeit umzugehen, die in Deutschland binnen weniger Monate völlig verrückte Ausmaße annahm. Netflix selbst beschreibt die Dokumentation als Rückblick auf Schumachers Weg vom Außenseiter zum Weltmeister und auf den Beginn der „Schumi Mania“. Und genau das funktioniert erstaunlich gut.

Imola lässt niemanden unberührt

Besonders stark wird die Dokumentation, wenn Corinna Schumacher emotional wird und Pat Symonds die technische und sportliche Ebene einzieht. Symonds war damals Schumachers Renningenieur bei Benetton. Seine nüchterne britische Art ist der ideale Gegenpol zur emotionalen Nähe der Ehefrau. Das gilt besonders für die Passagen über Imola. Der Tod von Roland Ratzenberger am Samstag. Der Tod von Ayrton Senna am Sonntag. Eine Formel 1, die plötzlich nicht mehr wusste, wie sie mit dem umzugehen hatte, was dort gerade passiert war.

Hier kommt die Dokumentation ihren Protagonisten ungewöhnlich nah. Selbst Bernie Ecclestone, jahrzehntelang der harte Boss der Formel 1, wirkt in seinen Erinnerungen fast sanft. Und Corinna erzählt, was diese Ereignisse mit Michael machten. Das ist eine der großen Stärken dieser Dokumentation. Wir kennen die Bilder von Imola. Wir kennen die Fakten. Doch hier geht es darum, wie ein 25-Jähriger damit umging, dass zwei Kollegen innerhalb eines Wochenendes starben und er anschließend wieder in genau so ein Auto steigen musste.

Und dann kam der Verdacht

Doch 1994 bestand nicht nur aus dieser Tragödie und den Siegen des Deutschen. Über dem Benetton B194 schwebte der Verdacht, technisch nicht ganz sauber gewesen zu sein. Bis heute bestreiten die damaligen Benetton-Leute den Einsatz illegaler elektronischer Fahrhilfen. Tatsächlich wurde bei der Untersuchung der Software eine verbotene Launch-Control-Funktion gefunden. Ein Nachweis, dass Benetton sie im Rennen tatsächlich eingesetzt hatte, gelang allerdings nicht.

Und deshalb bleibt der Verdacht eben ein Verdacht. Interessant ist ausgerechnet Bernie Ecclestone. Während die ehemaligen Benetton-Leute die Vorwürfe zurückweisen, formuliert Ecclestone in seiner inzwischen fast altersmilden Art sinngemäß, dass es eben Autos gebe, bei denen die Regeln etwas anders interpretiert würden. Ist das ein Beweis? Natürlich nicht. Aber es ist ein bemerkenswerter Satz. Und an dieser Stelle kann man durchaus kritisieren, dass die Dokumentation die technischen Vorwürfe gegen Benetton nicht härter anfasst. Denn 1994 gab es genügend Stoff dafür.

Silverstone war kein technischer Grenzfall

Dort überholte Schumacher Damon Hill während der Einführungsrunde. Dafür erhielt er eine Stop-and-Go-Strafe. Benetton ließ ihn zunächst weiterfahren, anschließend wurde Schumacher die schwarze Flagge gezeigt. Auch die ignorierte er beziehungsweise das Team setzte die Anweisung nicht rechtzeitig um. Am Ende fuhr Schumacher als Zweiter ins Ziel, wurde aber disqualifiziert. Später folgte eine Sperre für zwei Rennen. Das war keine Verschwörung. Das war ein Regelverstoß und anschließend ein bemerkenswert ungeschickter Umgang des Teams mit der Strafe.

Noch eindeutiger war Spa. Schumacher gewann auf der Strecke, doch bei der technischen Kontrolle war die Holzplanke unter seinem Benetton zu stark abgeschliffen. Vorgeschrieben waren zehn Millimeter mit einem Millimeter zulässigem Verschleiß. An Schumachers Auto wurden stellenweise nur 7,4 Millimeter gemessen. Benetton argumentierte mit einem Dreher über einen Randstein. Die Sportkommissare folgten dieser Argumentation nicht. Schumacher wurde disqualifiziert. Und da gibt es wenig zu interpretieren. Ein Maßband kennt keine Verschwörung.

„Schummel-Schumi“ traf Schumacher

Gerade an dieser Stelle liefert Corinna Schumacher etwas, was bisher keine andere Dokumentation über Michael Schumacher bieten konnte. Denn sie erzählt, wie sehr Michael die Vorwürfe trafen. „Schummel-Schumi“ titelte damals die Boulevardpresse. Corinna zeigt, dass diese Angriffe an Schumacher keineswegs einfach abprallten. Das ist – in dieser Form – neu. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung war Schumacher damals eine „Maschine“. Schnell. Ehrgeizig. Hart. Mitunter arrogant. Einer, der auf Kritik mit noch schnelleren Rundenzeiten antwortete.

Corinna zeigt heute den Menschen hinter dieser Fassade. Und plötzlich versteht der Fan besser, warum die zweite Hälfte dieser Saison von einem gewaltigen Trotz geprägt war: Jetzt erst recht. Die Dokumentation inszeniert Schumachers Rückkehr nach seiner Sperre nach dem Motto: „Phönix aus der Asche“. Und zugegeben, die Fakten passen perfekt zu dieser Dramaturgie. Schumacher fehlte in Monza und Estoril. Beim folgenden Großen Preis von Europa in Jerez stand er wieder im Benetton. Er holte die Pole Position und gewann das Rennen vor Damon Hill. Eine bessere Rückkehr hätte sich ein Drehbuchautor kaum ausdenken können.

Vielleicht begann dieser Trotz schon in Kerpen

Entschieden war noch nichts. Beim folgenden Regenrennen in Suzuka schlug Hill zurück. Der Brite gewann vor Schumacher und vertagte damit die Entscheidung auf das Finale in Adelaide. Schumacher reiste mit 92 Punkten nach Australien. Hill hatte 91. Ein Punkt trennte die Kontrahenten. Die Dokumentation zieht an dieser Stelle eine schöne Linie zurück in Schumachers Kindheit. Die Familie lebte praktisch an der Kartbahn, aber Geld war knapp. Michael fuhr mit gebrauchtem Material, gebrauchten Reifen und zeitweise mit luxemburgischer Lizenz. Trotzdem war er schnell.

Sehr schnell. Und wahrscheinlich entstand dort etwas, das seine gesamte Karriere prägte: die Fähigkeit, einen vermeintlichen Nachteil nicht als Entschuldigung zu akzeptieren, sondern als zusätzlichen Antrieb zu benutzen. Schon 1994 wusste Schumacher diese Fähigkeit zu gebrauchen. Nach Imola, nach den Vorwürfen der Manipulation, nach Silverstone, Spa und den beiden Rennen Sperre entstand zunehmend das Gefühl: Alle sind gegen uns. Ob dieses Gefühl berechtigt war, ist eine andere Frage. Aber die Dokumentation macht glaubhaft, dass Schumacher es so empfand.

Zwei Männer, die das Kämpfen gelernt hatten

Dabei lohnt sich ein Blick auf Damon Hill, für den die Dokumentation nachvollziehbar keinen Platz hat. Denn Schumachers großer Gegner von 1994 hatte ebenfalls früh gelernt, dass einem im Leben nichts geschenkt wird. Dabei begann Hills Kindheit ausgesprochen privilegiert. Sein Vater Graham war zweifacher Formel-1-Weltmeister, eine britische Sportikone und wohlhabend. Damon wuchs in einem großen Haus auf. Jackie Stewart, Jim Clark, Stirling Moss und John Surtees gehörten zum Umfeld der Familie.

Doch dann kam der 29. November 1975. Graham Hill stürzte mit seiner Piper Aztec auf dem Rückflug von einem Test in Paul Ricard bei dichtem Nebel nahe London ab. Mit ihm starben fünf Mitglieder seines Rennteams. Damon war gerade 15 Jahre alt. Der Unfall zerstörte nicht nur die Familie, sondern brachte sie auch finanziell in größte Schwierigkeiten. Der Absturz zehrte das Vermögen der Hills auf. Aus dem Sohn eines wohlhabenden Formel-1-Weltmeisters wurde ein Jugendlicher, der später unter anderem auf Baustellen und als Motorradkurier arbeitete.

Auch sein Weg in den Motorsport war alles andere als der eines Wunderkindes. Hill fuhr zunächst Motorradrennen und stieg erst mit 25 Jahren in die Formel Ford ein. Er schleppte sich durch Formel 3 und Formel 3000, ohne dort als kommender Weltmeister gehandelt zu werden. Erst 1991 kam Hill als Testfahrer zu Williams. Es galt zu diesem Zeitpunkt als „Gnadenakt“ von Frank Williams, der dem Sohn eines früh verstorbenen Freundes einen Job gab. Diese Parallele zu Schumacher bleibt in der Dokumentation „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ bei Netflix unbeachtet.

Aber es erklärt das Finale in Australien. Denn beide Kontrahenten hatten auf sehr unterschiedliche Weise gelernt, sich durchzubeißen. Der eine wuchs auf einer Kartbahn auf, hatte wenig Geld und lernte früh, mit gebrauchtem Material gegen besser ausgestattete Gegner anzutreten. Der andere kam aus einem privilegierten Elternhaus, verlor mit 15 Jahren seinen Vater und praktisch die finanzielle Sicherheit seiner Familie und musste sich seinen ungewöhnlich späten Weg in den Motorsport selbst erarbeiten. Als sie nach Adelaide kamen, wollte keiner von beiden nachgeben.

Und dann kam Adelaide

Das Finale gehört zu den umstrittensten Rennen der Formel-1-Geschichte. Schumacher stand neben Nigel Mansell in der ersten Reihe, Hill direkt dahinter, fuhr in Schlagdistanz. Im Rennen setzte sich Schumacher vor Hill. Doch unter dem Druck des Briten machte der Deutsche einen seiner seltenen Fehler. Er kam von der Strecke ab, berührte die Mauer und kehrte zurück. Hill war da. Und Hill griff an. Bis heute wird darüber gestritten, ob Schumacher anschließend bewusst die Tür zumachte und die Kollision provozierte.

Selbst die offizielle Formel-1-Darstellung verweist darauf, dass manche Schumacher Absicht vorwarfen, während andere Hill für den Unfall mitverantwortlich machten. Ich sehe diese Szene anders als viele Schumacher-Kritiker. Hill trieb Schumacher zunächst in den Fehler und machte damit eigentlich alles richtig. Doch anschließend wollte er zu viel. In der nächsten Kurve war die Lücke da, aber eigentlich nur dann, wenn Schumacher mitspielte. Doch warum sollte er das tun?

Schumachers Benetton war nach dem Mauerkontakt offensichtlich angeschlagen. Vielleicht wäre der Brite wenige Sekunden später vorbeigefahren und Weltmeister geworden. Doch Hill wartete nicht. Er stach hinein, Schumacher hielt dagegen und beide waren draußen. Für mich fehlte Hill in diesem Moment die Rennintelligenz. Schumacher dagegen verteidigte hart und mit Kalkül. Der Titel gehörte ihm. Hill hätte vielleicht nur eine Kurve warten müssen.

Und plötzlich war Deutschland Schumacher-Land

Die Dokumentation ist stark, wenn sie zeigt, was Schumacher damals in Deutschland auslöste. Hockenheim. Fahnen. Menschenmassen. Schumacher-Kappen. Eine Euphorie, die heute fast schwer zu erklären ist. Formel 1 war plötzlich kein exotischer Sport mehr, der sonntagnachmittags irgendwo zwischen Fußball und Kaffee stattfand. Schumacher machte sie zum Massenphänomen. Ein Freund von mir machte damals ein Volontariat beim NDR. Er fragte mich abends in der Disco, was er jetzt über Motorsport wissen müsse.

Wer diese Zeit erlebt hat, erkennt in den Bildern sofort wieder, wie groß das alles plötzlich wurde. Und wie geschickt Willi Weber in diesem Moment für sich und Michael gutes Geld verdiente. Und typisch Weber, dass der Stuttgarter es sich auch in „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ bei Netflix nicht verkneifen kann, zu betonen, wie wichtig Willi Weber für die Entstehung Michael Schumachers war. Nun denn. Weber war ohne Zweifel zur richtigen Zeit am richtigen Verhandlungstisch. Er erkannte Schumachers Talent früh und half entscheidend dabei, Türen zu öffnen.

Aber die bei ihm gelegentlich mitschwingende Vorstellung, ohne Willi Weber hätte es keinen Michael Schumacher gegeben, halte ich für eine klassische Willi-Wichtig-Erzählung, wie ihn damals das Fahrerlager schnell nannte. Das Talent war schließlich nicht das von Weber. Michael Schumacher hätte vermutlich ohne ihn einen Förderer gefunden. Vielleicht auf einem anderen Weg und vielleicht etwas später. Weber hat den Weg beschleunigt und professionell begleitet. Das ist schon Verdienst genug, ohne sich selbst gleich zum Erfinder Schumachers zu erklären.

Einer fehlt leider

Schade ist, dass diese Dokumentation nicht ein paar Jahre früher entstand. Denn eine Stimme hätte mich besonders interessiert: Jochen Mass. Der Grand-Prix-Sieger kannte Schumacher aus dessen Zeit im Mercedes-Junior-Team und begleitete seinen Aufstieg 1994 als RTL-Experte. Seine Einordnung dieser verrückten Saison wäre spannend gewesen. Dazu kam es nicht mehr. Jochen, der in der vergangenen Woche 80 Jahre alt geworden wäre, starb vor der Produktion. So bleibt er nur in Ausschnitten alter RTL-Übertragungen präsent. Und ich merke, wie lange 1994 inzwischen zurückliegt.

Eine kleine Schwäche der Dokumentation ist für mich eine Unsitte moderner Produktionen. Es gibt nachgestellte Bilder, etwa von Schumacher mit Helm im Cockpit. Sie sollen offenbar Atmosphäre schaffen. Ich brauche sie nicht. Wenn ein Bild klar nicht aus dem Jahr 1994 stammt, weil schon Bildsprache und Format nicht zu den damaligen Fernsehaufnahmen passen, reißt es mich eher aus der Geschichte heraus. Diese Saison braucht keine künstliche Dramatisierung. Imola braucht sie nicht. Silverstone braucht sie nicht. Spa braucht sie nicht. Suzuka im Regen braucht sie nicht. Und Adelaide schon gar nicht. Das Originalmaterial ist dramatisch genug.

Corinna macht den Unterschied

Am Ende bleibt deshalb vor allem Corinna Schumacher. Da Michael selbst für diese Dokumentation nicht zur Verfügung stehen kann, wird sie stellenweise zu seinem Sprachrohr. Sie erzählt nicht, wie der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher später auf seine Karriere zurückblickte. Sie erzählt vom Michael Schumacher des Jahres 1994. Erzählt von ihrem Michael. Von einem 25-Jährigen, der plötzlich Deutschlands größter Sportstar wurde. Von einem Mann, der nach außen immer härter wirkte, als er offenbar im Privaten war. Von jemandem, der Niederlagen, Anschuldigungen und Zweifel mit sich selbst ausmachte und anschließend wieder ins Auto stieg.

Vielleicht ist genau das die größte Leistung von „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ bei Netflix. Die Dokumentation beantwortet nicht alle Fragen. Sie räumt die Zweifel an der technischen Konformität des Benetton nicht aus. Sie beweist nicht, dass eine verbotene Fahrhilfe eingesetzt wurde. Sie kann auch die Diskussion über Adelaide nicht beenden. Aber sie zeigt den Menschen, um den sich all diese Diskussionen drehten. Und sie zeigt eine Frau, die damals an seiner Seite stand und heute mit einer Wärme über ihren Mann spricht, die aus einer Motorsport-Dokumentation stellenweise etwas ganz anderes macht: eine Liebeserklärung.

Fazit: Noch schnell ansehen!

„Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ bei Netflix ist sehenswert. Die Dokumentation hat wenige Schwächen. Man kann ihr vorwerfen, die Betrugsvorwürfe gegen Benetton nicht hart genug zu hinterfragen. Man kann über die nachgestellten Bilder die Augen verdrehen. Und bei Willi Weber darf man schmunzeln. Doch all das wiegt wenig gegen die Nähe, die Corinna Schumacher schafft. Dazu kommen starke Zeitzeugen, großartiges Archivmaterial und eine Saison, deren Dramaturgie ohnehin besser war, als es sich jeder Drehbuchautor hätte ausdenken können.

Netflix haben wir trotzdem gekündigt. Aber immerhin haben sie uns zwei Tage vor Schluss noch einen ziemlich guten Grund gegeben, ein letztes Mal auf „Play“ zu drücken.

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