In genau diesem merkwürdigen Lebensabschnitt befindet sich heute der Mercedes-Benz SL der Baureihe R230. Dabei hatte kaum ein SL einen schwierigeren Start. Und eigentlich begann das Problem schon zwölf Jahre vor seiner Vorstellung. Denn als Mercedes 1989 den R129 präsentierte, hatte der mit dem ursprünglichen Gedanken des „Super Leicht“ ungefähr so viel gemeinsam wie ein Kreuzfahrtschiff mit einer Jolle.

Das schwerste Erbe der Baureihe

Leicht war der SL schon lange nicht mehr. Stattdessen war er zu einem luxuriösen Gran Turismo geworden. Nur störte das damals niemanden. Zumal Mercedes gerade erst sanft in die Motorsportwelt zurückkehrte. Die Stuttgarter fuhren DTM und Sportwagen-WM, waren aber noch nicht wieder in der Formel 1 vertreten. Niemand erwartete vom neuen SL einen Straßensportwagen mit Rennwagen-Genen. Der R129 durfte einfach ein hervorragender Reisewagen sein. Und genau das war er auch.

Doch im Schatten der politischen Entwicklungen veränderte sich auch die Autowelt zwischen 1989 und 2001 gewaltig. Mercedes kehrte schrittweise in die Königsklasse zurück. 1993 und 1994 stand auf der Motorhaube der Sauber der Schriftzug „concept by Mercedes-Benz“. Ab 1995 rüsteten die Stuttgarter McLaren in der Formel 1 mit Motoren aus. Schon 1998 und 1999 gewann Mika Häkkinen zwei Weltmeisterschaften. Plötzlich stand der Stern wieder für Höchstleistung, Hightech und Motorsport.

Und genau jetzt erschien der neue SL

Das Timing hätte kaum ungünstiger sein können. Denn viele erwarteten plötzlich einen Roadster mit Formel-1-DNA. Bekommen haben sie, sagen wir es zurückhaltend, einen luxuriösen Gran Turismo mit Klappdach. Wobei dieses als das beste Klappdach seiner Zeit galt und unterstrich, dass der R230 technisch alles andere als langweilig war. Denn das, wie es offiziell hieß, „Variodach“ verwandelte das Coupé innerhalb von nur 16 Sekunden in einen Roadster.

Mit dem Mercedes-Benz SL 55 AMG der Baureihe R 230 stellte Mercedes-Benz erstmals das offizielle Safety Car in der Formel 1 (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 00190572)

Elf Hydraulikzylinder, 17 Endschalter und eine beeindruckende Zahl von Sensoren sorgten dafür, dass selbst die Heckscheibe während des Öffnungsvorgangs eine kleine Choreografie aufführte, damit der Kofferraum möglichst groß blieb. Heute wirkt das fast selbstverständlich. 2001 war das beinahe Zauberei. Dazu kamen eine deutlich steifere Karosserie, ein hervorragender cW-Wert von 0,29, neue Seiten-Airbags und optional erstmals sogar ein Panorama-Variodach. Technisch spielte der R230 in der ersten Liga.

Das Safety Car war schneller als die Diskussion

Mercedes wusste natürlich auch, welche Erwartungen 2001 auf dem neuen SL lasteten. Deshalb durfte der SL 55 AMG bereits zwei Tage vor seiner offiziellen Weltpremiere beim Großen Preis von Deutschland als Formel-1-Safety-Car auftreten. Die Botschaft war eindeutig: Seht her! Der neue SL ist sportlich! Ganz überzeugt waren trotzdem nicht alle. Denn auch wenn sport auto damals schrieb, dem Neuen sei „echte Sportlichkeit nicht fremd“, blieb der R230 letztlich das, was auch sein Vorgänger gewesen war: ein ausgesprochen schneller Reisewagen. Aber freilich wahrscheinlich einer der besten überhaupt.

Vom V8 bis zum V12-Monster

An Leistung mangelte es dem SL der Generation R230 jedenfalls nie. Schon der SL 500 brachte seinen Fünfliter-V8 mit 306 PS mit. Es folgten der kompressoraufgeladene SL 55 AMG, später der V12-Biturbo im SL 600 und schließlich der völlig irrwitzige SL 65 AMG Black Series mit 670 PS. Spätestens mit ihm hörte jede Diskussion über mangelnde Leistung auf. Über mangelndes Gewicht allerdings nicht. Aber vielleicht wurde der R230 auch einfach nur missverstanden.

Denn rückblickend war der R230 vermutlich nie das Auto, das viele damals sehen wollten. Er war nicht der leichtfüßige Sportwagen, den die Formel-1-Euphorie erwarten ließ. Aber er war die konsequente Weiterentwicklung dessen, was der SL seit den 1970er-Jahren geworden war: ein luxuriöser Hochgeschwindigkeits-Roadster für lange Strecken. Und genau deshalb altert er heute erstaunlich gut. Mit über 169.000 gebauten Exemplaren ist das Angebot noch groß.

Noch fehlen dem R230 fünf Jahre bis zum H-Kennzeichen

Trotzdem steigen die Preise für gepflegte Fahrzeuge langsam an. Besonders AMG-Versionen oder seltene designo-Modelle haben das Potenzial zum begehrten Klassiker. Vielleicht ist genau das sein größter Vorteil. Denn selten konnte man einen zukünftigen Klassiker so entspannt kaufen wie heute.

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